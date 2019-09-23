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Моника Беллуччи впервые за долгое время укоротила волосы и стала выглядеть лет на двадцать моложе

Моника Беллуччи — одна из немногочисленных знаменитостей, кто почти никогда не экспериментирует над своим имиджем. Однако недавно актриса все же решилась сделать новую стрижку. 
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи

Стиль 54-летней Моники Беллуччи не менялся уже давно. Актрису всегда можно узнать по длинным кружевным платьям, темным очкам и роскошным локонам. 

Звезда крайне редко меняет стрижку. Лишь иногда она отстригает челку (а вскоре отращивает ее) или немного укорачивает волосы. 

Однако в преддверии Недели моды в Милане, почетной гостьей которой из года в год становится Моника, знаменитость решилась на кардинальный бьюти-эксперимент. 

Моника Беллуччи
 

Личный стилист актрисы Джон Нолле отрезал длинные волосы Беллуччи, сделав ей модное каре. 

Последний раз у Моники были настолько короткие волосы еще в молодости!

Чтобы максимально эффектно подчеркнуть новую прическу, Беллуччи надела брючный костюм. 

Поклонники удивились новому образу звезды, но по достоинству оценили его. «Вы очень элегантны»,«Ну просто богиня!», «Моника всегда красива!» — прокомментировали пользователи Сети. 

А вам нравится новая стрижка Моники Беллуччи?

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23 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Моника Беллуччи

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ее молодит даже не сколько прическа, сколько нормальный наряд. Неужели она отказалась от кружевных платьев и огромных туфель-копыт? Молодец, если это так.

  • не соглашусь с заголовком, увы

  • Мне понравилось, давно было пора подстричь волосы, только укладка не очень. Молодец Моника, пора уходить от имиджа "тётки"!

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