Моника Беллуччи впервые за долгое время укоротила волосы и стала выглядеть лет на двадцать моложе

Моника Беллуччи — одна из немногочисленных знаменитостей, кто почти никогда не экспериментирует над своим имиджем. Однако недавно актриса все же решилась сделать новую стрижку.

Моника Беллуччи

Стиль 54-летней Моники Беллуччи не менялся уже давно. Актрису всегда можно узнать по длинным кружевным платьям, темным очкам и роскошным локонам.

Звезда крайне редко меняет стрижку. Лишь иногда она отстригает челку (а вскоре отращивает ее) или немного укорачивает волосы.

Однако в преддверии Недели моды в Милане, почетной гостьей которой из года в год становится Моника, знаменитость решилась на кардинальный бьюти-эксперимент.

Личный стилист актрисы Джон Нолле отрезал длинные волосы Беллуччи, сделав ей модное каре.

Последний раз у Моники были настолько короткие волосы еще в молодости!

Чтобы максимально эффектно подчеркнуть новую прическу, Беллуччи надела брючный костюм.

Поклонники удивились новому образу звезды, но по достоинству оценили его. «Вы очень элегантны»,«Ну просто богиня!», «Моника всегда красива!» — прокомментировали пользователи Сети.



А вам нравится новая стрижка Моники Беллуччи?