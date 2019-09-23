Моника Беллуччи впервые за долгое время укоротила волосы и стала выглядеть лет на двадцать моложе

Стиль 54-летней Моники Беллуччи не менялся уже давно. Актрису всегда можно узнать по длинным кружевным платьям, темным очкам и роскошным локонам.
Однако в преддверии Недели моды в Милане, почетной гостьей которой из года в год становится Моника, знаменитость решилась на кардинальный бьюти-эксперимент.
Личный стилист актрисы Джон Нолле отрезал длинные волосы Беллуччи, сделав ей модное каре.
Чтобы максимально эффектно подчеркнуть новую прическу, Беллуччи надела брючный костюм.
Поклонники удивились новому образу звезды, но по достоинству оценили его. «Вы очень элегантны»,«Ну просто богиня!», «Моника всегда красива!» — прокомментировали пользователи Сети.
А вам нравится новая стрижка Моники Беллуччи?