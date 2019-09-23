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Фолловеры раскритиковали откровенную позу сидящей в мини-бикини на полу Дарьи Пынзарь

Пока в Москве холода и все кутаются в теплые пуховики, Дарья Пынзарь продолжает публиковать фото в бикини из солнечной Турции. За один из последних снимков инстаграм-звезда получила порцию критики.
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь 

Дарья Пынзарь уже долгое время живет в Алании, а теперь ее семья и вовсе приобрела там недвижимость. Бывшая участница «Дома-2» променяла Россию на Турцию из-за теплого климата и природы, что позволяет ей до сих пор купаться в море и загорать в бикини, попутно дразня своих московских друзей. 

Вот и в этот раз Пынзарь поделилась провокационным снимком. Откровенную позу дважды мамы оценили не все.

Дарья Пынзарь
Новое фото Дарьи вызвало бурную реакцию в Сети
Дарья красовалась на полу балкона новой квартиры, сидя по-турецки спиной к камере. Из одежды на ней был лишь мини-бикини. 

Многие фолловеры выразили мнение, что снимок Пынзарь получился даже чересчур вульгарным.

Другие же не только по достоинству оценили фигуру Дарьи, но и поздравили ее с удачной покупкой.

«Мать двоих детей и шикарно выглядит!», «Отличный балкон будет для загара», «Фигура — огонь», — поддержали интернет-пользователи Пынзарь. 

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23 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @darya_pinzar86/Instagram
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Дарья Пынзарь

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