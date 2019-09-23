Фолловеры раскритиковали откровенную позу сидящей в мини-бикини на полу Дарьи Пынзарь

Дарья Пынзарь уже долгое время живет в Алании, а теперь ее семья и вовсе приобрела там недвижимость. Бывшая участница «Дома-2» променяла Россию на Турцию из-за теплого климата и природы, что позволяет ей до сих пор купаться в море и загорать в бикини, попутно дразня своих московских друзей.
Вот и в этот раз Пынзарь поделилась провокационным снимком. Откровенную позу дважды мамы оценили не все.
Многие фолловеры выразили мнение, что снимок Пынзарь получился даже чересчур вульгарным.
«Мать двоих детей и шикарно выглядит!», «Отличный балкон будет для загара», «Фигура — огонь», — поддержали интернет-пользователи Пынзарь.