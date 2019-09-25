Анастасия Решетова сообщила, что Тимати будет присутствовать на родах их ребенка

Анастасия Решетова уже подготовилась к родам, а свободное время решила уделить общению с фолловерами. На днях подписчики поинтересовались, как же Тимати будет участвовать в рождении ребенка, на что возлюбленная рэпера дала подробный ответ.

Анастасия Решетова и Тимати готовятся стать родителями

Наследник Решетовой и Тимати появится на свет совсем скоро, в октябре. А пока остается еще несколько недель, модель решила побеседовать с фолловерами.

Так, Решетова довольно охотно ответила на вопрос, будет ли присутствовать Тимати на родах. «Конечно, это таинство — процесс, который пара должна проживать вместе», — высказала свою точку зрения невеста рэпера.



1 2 3 ... 10 Совсем скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой

К слову, подписчики модели продолжают гадать, кого же ждут знаменитости: мальчика, девочку или вообще двойню. Кто бы ни родился у пары, возлюбленная Тимати уже готова к появлению на свет будущего ребенка, о чем недавно сообщила в Инстаграме.