Лера Кудрявцева: «Рассказывая о нашем романе, Сережа Лазарев не стал ничего приукрашивать и обвинять во всем кого угодно, только не себя»

29 сентября в кресле героя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется Сергей Лазарев. В еженедельной колонке Woman.ru Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем и, по совместительству, ее экс-бойфрендом.

Сергей Лазарев — новый герой программы «Секрет на миллион»

Встреча с человеком, с которым тебя когда-то связывали близкие отношения — это всегда тревожно. Мне повезло: Сережа замечательный человек, и даже несмотря на то, что мы давно расстались, нам удалось остаться друзьями. А еще у нас всегда есть общая тема для бесед, ведь и он, и я — молодые родители, а о детях можно говорить бесконечно!

Правда, Сережа такой молчун! Он два с половиной года скрывал от общественности появление на свет своего сына.

Если бы в прессу не просочились фотографии маленького Никиты, возможно, никто бы до сих пор не догадывался, что у Сережи есть ребенок. Сейчас Никита уже большой, и Сергей больше не прячет сына, а наоборот: гордится его успехами. Кстати, тем, кто посмотрит этот выпуск «Секрета на миллион», повезет: они увидят первое в жизни интервью сына Лазарева!



Сережа — отличный папа. Он души не чает в своем ребенке, проводит с ним все свободное время, показывает ему мир. Хотя сам Лазарев вырос без отца: мужчина ушел из семьи, когда Сережа был еще мальчишкой.

«Он просто исчез из моей жизни — и все», – пожав плечами, вспоминал мой герой.

Каждому человеку больно признать, что он оказался не нужен собственному родителю. Однако Сережа не боится быть искренним и говорить, как есть. Эта его черта мне всегда очень импонировала.

Отчасти поэтому я согласилась провести этот выпуск. Я знала, что, рассказывая о нашем романе, Сережа не будет ничего приукрашивать и обвинять во всем кого угодно, только не себя. Я уверена: если отношения заканчиваются, в этом «виноваты» оба партнера, потому что ошибки совершают все…



Вспоминая о нашем романе теперь, мы можем и посмеяться, и подшутить друг над другом. А первое время после расставания больно было и мне, и Сереже, ведь нас связывало действительно глубокое и светлое чувство.

«Чья бы корова мычала, Валерия Львовна!» — рассмеялся Лазарев, когда я попыталась его подколоть, и мне оставалось только рассмеяться в ответ.

Однако когда речь зашла о секрете стоимостью один миллион рублей, нам обоим стало не до смеха. Я всегда знаю, какой секрет наши редакторы кладут в конверт — это часть работы ведущей. Я должна быть готова обсуждать с героем тему, которая причиняет ему боль или, как минимум, дискомфорт. Но на этот раз наши редакторы меня удивили: они решили, что раз я была в близких отношениях с Лазаревым, то и узнать всю правду я должна лично от него! Это был настолько неожиданный поворот, что всю программу я сидела как на иголках и ждала, когда же Сережа вскроет конверт и прочтет, что там написано.

1 2 3 ... 9 Сергей Лазарев пообщался с Лерой Кудрявцевой в рамках программы «Секрет на миллион»

Протягивая Лазареву конверт, я слышала, как громко колотится мое сердце. Предчувствие меня не обмануло: признание Сережи меня шокировало. Мне-то казалось, что за пять лет я узнала о нем абсолютно все. Как же я ошибалась… Впрочем, лучше посмотрите новый выпуск «Секрета на миллион» и сами сделайте нужные выводы.