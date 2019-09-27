Ирина Шейк восхитила очевидцев даже в мятом платье, снова показав походку супермодели и подтянутые ноги

Ирина Шейк обладает такой уверенностью и обаянием, что даже в мятом платье чувствует себя комфортно и соблазняет миллионы поклонников.
Шейк часто дефилирует на фэшн-показах. Вот и на Неделе моды в Париже многие дизайнеры рады сотрудничеству с именитой моделью. На днях манекенщица стала звездой презентации весенне-летней коллекции Isabel Marant. Однако внимание поклонников она привлекла еще задолго до выхода на подиум — папарацци успели подловить Ирину по пути на шоу.
Шейк была одета в мини-платье розового оттенка и коричневые сапоги. Образ знаменитость дополнила поясом и клатчем. Да, Ирина в последнее время даже в повседневной жизни отдает предпочтение смелым образам.
Однако, глядя на модель, нельзя не заметить складки на ее платье. Скорее всего, дело в составе ткани. Впрочем, поклонники были восхищены красотой и грацией знаменитости. Ее подтянутые ноги и походка супермодели вряд ли кого-то оставят равнодушным. Умеет же Ирина привлечь внимание!