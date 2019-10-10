Сеть отелей Club Med презентовала исследование о горнолыжном отдыхе

Есть множество активных занятий, которыми можно увлечься в зимний период, например, горные лыжи и сноубординг. На первый взгляд, эти два вида спорта кажутся травмоопасными, однако если хорошо разобраться и заручиться помощью тренера, через некоторое можно спокойно покорять вершины.
Так считает и сеть отелей Club Med, которая специализируется на отдыхе во французских Альпах. На днях в московском ресторане Little Garden Kitchen & Bar состоялась презентация исследования, посвященного горнолыжному отдыху.
Среди самых распространенных мифов оказались: травмоопасность и дороговизна подобного отдыха. Club Med развеял все заблуждения. На территории горнолыжных курортов расположены трассы всех уровней: от зеленого до черного — так что любой желающий сможет встать на лыжи и получить массу удовольствия.
После изучения исследования собравшиеся, среди которых были блогеры, журналисты и спортсмены, поспорили, что же лучше: сноуборд или лыжи?
Знаменитости поделились, как произошло их знакомство с зимними видами спорта и почему они так любят активный отдых. Оказалось, что Батишта начал кататься еще в юном возрасте: в первый раз он попробовал себя в этом деле, прогуливая школу. Однако тогда же получил травму спины и на долгих 15 лет забыл о борде. Лада же встала на лыжи вслед за возлюбленным в 20-летнем возрасте. Сейчас с тем молодым человеком певица уже не общается, а лыжи все так же любит.
Гости также смогли ознакомиться с новинками горнолыжной индустрии и подобрать снаряжение под свои параметры.