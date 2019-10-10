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Сеть отелей Club Med презентовала исследование о горнолыжном отдыхе

На днях в одном из московских ресторанов состоялась презентация сети отелей Club Med, которая специализируется на отдыхе во французских Альпах. На мероприятии собрались представители СМИ, звездные друзья компании, а также блогеры и спортсмены.

Есть множество активных занятий, которыми можно увлечься в зимний период, например, горные лыжи и сноубординг. На первый взгляд, эти два вида спорта кажутся травмоопасными, однако если хорошо разобраться и заручиться помощью тренера, через некоторое можно спокойно покорять вершины.

Так считает и сеть отелей Club Med, которая специализируется на отдыхе во французских Альпах. На днях в московском ресторане Little Garden Kitchen & Bar состоялась презентация исследования, посвященного горнолыжному отдыху.

Так, гостям мероприятия удалось выяснить, с какими страхами чаще всего сталкиваются люди, которые планируют отправиться в горы.

Среди самых распространенных мифов оказались: травмоопасность и дороговизна подобного отдыха. Club Med развеял все заблуждения. На территории горнолыжных курортов расположены трассы всех уровней: от зеленого до черного — так что любой желающий сможет встать на лыжи и получить массу удовольствия.

Что касается стоимости такого отдыха, то Club Med предоставляет клиентам выбор программы в зависимости от дохода.

После изучения исследования собравшиеся, среди которых были блогеры, журналисты и спортсмены, поспорили, что же лучше: сноуборд или лыжи?

Кирилл Батишта
Кирилл Батишта
За первый вариант выступил рэпер Батишта, а вот Лада Дэнс оказалась заядлой любительницей классики. 

Знаменитости поделились, как произошло их знакомство с зимними видами спорта и почему они так любят активный отдых. Оказалось, что Батишта начал кататься еще в юном возрасте: в первый раз он попробовал себя в этом деле, прогуливая школу. Однако тогда же получил травму спины и на долгих 15 лет забыл о борде. Лада же встала на лыжи вслед за возлюбленным в 20-летнем возрасте. Сейчас с тем молодым человеком певица уже не общается, а лыжи все так же любит.

Гости также смогли ознакомиться с новинками горнолыжной индустрии и подобрать снаряжение под свои параметры.

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10 октября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба
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Лада Дэнс

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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41 Комментариев





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