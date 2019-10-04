«Когда я прошла, мама просто развела руками, мол, я тут ни при чем»: Микелла Абрамова рассказала об участии в шоу «Голос»

Этой весной вся Россия обсуждала скандальную победу дочери Алсу в музыкальном проекте «Голос». Теперь, когда страсти утихли, певица вместе с наследницей дала интервью Регине Тодоренко и Владу Топалову.

Алсу с дочерью

4 октября на YouTube-канале Регины Тодоренко вышел новый выпуск шоу «Пятница с Региной». На этот раз ведущая и ее супруг Влад Топалов пообщались с Алсу и ее младшей дочерью Микеллой Абрамовой.

Несколько месяцев назад имя Микеллы фигурировало в скандале с фальсифицированным голосованием на шоу «Голос», где девочка заняла первое место

Спустя время знаменитые родственницы наконец решились поговорить об участии 11-летней Микеллы в музыкальном проекте.

Как оказалось, девочка мечтала выйти на сцену «Голоса» еще пять лет назад, когда проводился только первый сезон шоу, но тогда семья боялась отпустить ее на проект.

«Я всегда хотела на ''Голос'', но я была слишком маленькой. Мне был важен опыт. Я говорила, что если не пройду слепые прослушивания, то и пусть», — рассказывает дочь певицы.

Микелла поведала, как волновалась и боялась не пройти кастинг, потому что понимала, как много талантливых детей тоже хотят получить свою минуту славы.



«Когда ко мне повернулись Валерий Меладзе и Светлана Лобода, то я даже не знаю, что со мной в тот момент случилось. Я посмотрела на маму, а она просто развела руками, мол, я тут ни при чем», — вспоминает девочка.



1 2 3 ... 10 Алсу и Микелла Абрамова впервые дали совместное интервью

Также Абрамова вспомнила, какие композиции пела на кастинге и слепом прослушивании и исполнила отрывки некоторых из них. Дочь Алсу профессионально занимается академическим вокалом, поэтому приятно удивила Регину Тодоренко и Влада Топалова своими данными — песни в таком стиле на конкурсе она никогда не исполняла.