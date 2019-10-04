«Когда я прошла, мама просто развела руками, мол, я тут ни при чем»: Микелла Абрамова рассказала об участии в шоу «Голос»

4 октября на YouTube-канале Регины Тодоренко вышел новый выпуск шоу «Пятница с Региной». На этот раз ведущая и ее супруг Влад Топалов пообщались с Алсу и ее младшей дочерью Микеллой Абрамовой.
Спустя время знаменитые родственницы наконец решились поговорить об участии 11-летней Микеллы в музыкальном проекте.
Как оказалось, девочка мечтала выйти на сцену «Голоса» еще пять лет назад, когда проводился только первый сезон шоу, но тогда семья боялась отпустить ее на проект.
Микелла поведала, как волновалась и боялась не пройти кастинг, потому что понимала, как много талантливых детей тоже хотят получить свою минуту славы.
«Когда ко мне повернулись Валерий Меладзе и Светлана Лобода, то я даже не знаю, что со мной в тот момент случилось. Я посмотрела на маму, а она просто развела руками, мол, я тут ни при чем», — вспоминает девочка.
Также Абрамова вспомнила, какие композиции пела на кастинге и слепом прослушивании и исполнила отрывки некоторых из них. Дочь Алсу профессионально занимается академическим вокалом, поэтому приятно удивила Регину Тодоренко и Влада Топалова своими данными — песни в таком стиле на конкурсе она никогда не исполняла.