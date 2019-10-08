Через несколько дней после свадьбы Дарья Клюкина вернулась в Москву и готовит мужу ужины

В начале октября инстаграм-звезда Дарья Клюкина и топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов сыграли пышную свадьбу в Италии. Молодожены решили не следовать традициям и вместо романтического отпуска вернулись к привычной жизни в России.

Дарья Клюкина и Владимир Чопов

19 сентября 25-летняя Дарья Клюкина вышла замуж за 39-летнего топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Пара зарегистрировала отношения в одном из ЗАГСов Москвы, а затем отпраздновала торжество в Италии.

4 октября, в одной из резиденций у озера Комо, в окружении самых близких влюбленные вновь отметили создание своего союза

Живая музыка, изысканные блюда, несколько роскошных нарядов Дарьи — свадьба Клюкиной и Чопова прошла поистине сказочно, прямо как в мечтаниях многих девушек!

В скором времени после свадебной вечеринки молодожены прилетели в Москву и вернулись к рабочей рутине.

Так, инстадива уже показала, как самостоятельно готовит ужин для себя и мужа.

А ведь казалось, после такого торжества Дарья и Владимир должны отдыхать на курортах и посещать лучшие рестораны мира!

1 2 3 ... 10 Спустя несколько дней после свадьбы в Италии Дарья Клюкина и ее супруг вернулись в Россию

Конечно, после регистрации брака Клюкина и Чопов отправились в совместный отпуск, но длился он весьма недолго и был посвящен подготовке к основному торжеству. Неужели молодоженам не захотелось устроить себе настоящий медовый месяц?