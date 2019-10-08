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Через несколько дней после свадьбы Дарья Клюкина вернулась в Москву и готовит мужу ужины

В начале октября инстаграм-звезда Дарья Клюкина и топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов сыграли пышную свадьбу в Италии. Молодожены решили не следовать традициям и вместо романтического отпуска вернулись к привычной жизни в России. 
Дарья Клюкина
Дарья Клюкина и Владимир Чопов

19 сентября 25-летняя Дарья Клюкина вышла замуж за 39-летнего топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Пара зарегистрировала отношения в одном из ЗАГСов Москвы, а затем отпраздновала торжество в Италии. 

4 октября, в одной из резиденций у озера Комо, в окружении самых близких влюбленные вновь отметили создание своего союза

Живая музыка, изысканные блюда, несколько роскошных нарядов Дарьи — свадьба Клюкиной и Чопова прошла поистине сказочно, прямо как в мечтаниях многих девушек!

В скором времени после свадебной вечеринки молодожены прилетели в Москву и вернулись к рабочей рутине.

Так, инстадива уже показала, как самостоятельно готовит ужин для себя и мужа. 

А ведь казалось, после такого торжества Дарья и Владимир должны отдыхать на курортах и посещать лучшие рестораны мира!

  • Дарья Клюкина
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    Спустя несколько дней после свадьбы в Италии Дарья Клюкина и ее супруг вернулись в Россию
    Смотреть галерею

Конечно, после регистрации брака Клюкина и Чопов отправились в совместный отпуск, но длился он весьма недолго и был посвящен подготовке к основному торжеству. Неужели молодоженам не захотелось устроить себе настоящий медовый месяц?

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08 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @klyukina_d/Instagram
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Дарья Клюкина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Волчара с внешностью ангела...

  • муженек страшненький!

  • Он женатик оказался, ещё и с новорожденным ребёнком. Мда, Клюкина, далеко пойдёшь

  • Клюкина, чопов ужасные фамилии

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