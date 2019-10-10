Лена Ленина о Наталье Бочкаревой: «У девушки двое детей, будем снисходительнее!»

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной», успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка, которая лично знает Наталью Бочкареву, решила рассказать свое мнение о скандале вокруг актрисы.

Публичный человек обязан быть примером для молодежи. Правда, сегодня молодые творят такое, что не только Бочкарева, даже Панин ужаснулся бы. Но запрещенные вещества — это совсем плохо. Лично я никогда не пробовала и не планирую. И вам не советую! Мозг разрушается мгновенно, а с ним и память, и здоровье, и жизнь. Зависимость от сегодняшней химической дряни развивается после первого же приема, и жуткая смерть неизбежна.

Только вот зависимые — больные люди. А клеймить нужно больше тех, кто этим злом торгует.



Поэтому смените белые плащи ханжей и черные мантии судей на оранжевые одеяния буддистских монахов, не только потому, что это оранжевый — самый модный цвет нынешнего сезона, а еще и потому, что, как говорит русская поговорка, от сумы, тюрьмы и прочих полицейских задержаний не зарекайся.

Лена Ленина и Наталья Бочкарева

Сегодня звезды, когда собираются вне камер посудачить, осуждают Наталью Бочкареву и решают, что сказали бы публике сами, окажись они на ее месте. Ведь самоидентификация у людей одной социальной группы происходит автоматически. И хоть немногие из звезд, против бытующего дурного мнения о нравах шоу-бизнеса, действительно оказались бы на ее месте, я всем предлагаю классическую схему, которая позволила бы быстрее получить прощение публики. Заявить: «Дорогие друзья, я вынуждена признаться, что задавила насмерть пару пешеходов, потому что приняла нечто сильно запрещенное, когда узнала, что у меня ВИЧ». И после паузы добавить: «На самом деле, я пошутила: никого я не убивала и ничем не больна, меня просто поймали с крошечным пакетиком белого порошка, меньше грамма, но больше я так не буду». На контрасте публика вздохнет с облегчением, поймет и простит.

А сейчас получилось неудобненько. Возмущенное Наташино «это не я» прилетело в Сеть одновременно со слитыми видео полицейского задержания.

Она то ли не знала, что ее снимают, то ли не верила, что полицейские материалы могут оказаться в публичном доступе. Но из МВД поторопились подтвердить, что это была сама Наташа. Поэтому тактика «это не я» не сработала. Теперь придется объяснять, что стеснялась, поэтому запиралась и отнекивалась, и за это тоже попросить прощения. Можно даже использовать ту же технику и признаться в еще больших грехах, а потом сказать правду. Например, что съела собственного младенца. А потом — ой, снова пошутила, всего-навсего испугалась и соврала. Ведь любая правда на фоне страшных гротесков будет выглядеть ничтожной.

Да и по сравнению с заполонившими в наше время информационное пространство сообщениями о смертях, педофилии и прочих извращениях, она покажется невинной. Ведь нашу иммунизированную к плохим новостям публику сегодня уже ничем не удивить — ни жуткой неоперабельной болезнью головного мозга, ни ногой в заднем проходе.



А тактика «быстро посыпать голову пеплом» сняла бы информационную напряженность, и новость мгновенно бы все забыли. Сегодня инфоповоды больше суток редко живут. Но это смотря какая задача у артиста. Некоторые любители пиара из наших, наоборот, с удовольствием поддержали бы общественный ажиотаж подольше.



Ведь мудрые артисты знают: плохого пиара не бывает. Вот и первая Наташина реакция была: «Ой, все неправда, я не я, зато про меня вся страна вспомнила».

И впрямь, хорошо о людях в прессе бесплатно не говорят, а о чем бы там ни говорили плохо, все быстро забывается, зато фигура личности в медийном пространстве растет. Так что, как любит говорить Мадонна, любая реклама хороша, кроме некролога.

1 2 3 ... 19 На днях Наталья Бочкарева была задержана за хранение запрещенных веществ

Да и сами посудите, неужели Наташа — самая большая преступница в мире? Убила актриса кого? Другие вон годами преступничают, и ничего им за это не бывает. Или вам кажется, что чиновник, укравший пенсии у миллионов стариков, ведет себя лучше? Или сбивший насмерть толпу пешеходов золотой сынок олигарха на крутом кабриолете и избежавший правосудия лучше? Или сами вы никогда не оступались? Да и двое детей у бедной девушки, поэтому не только суд, но и мы могли бы быть снисходительнее. Кто без греха, тот, конечно, может бросить камни. Но лучше пусть сложит поленницу из бревен в своем глазу.

