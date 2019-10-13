Как «плод изнасилования» Захара Джоли-Питт превратилась в самого сильного члена необычной семьи и почему даже Анджелина ее не остановит

Захара Джоли-Питт долгое время оставалась одной из самых «скучных» персон звездного семейства. Однако именно она, в отличие от остальных братьев и сестер, с возрастом начала расцветать. Woman.ru разобрался, как складывалась непростая жизнь Захары меж двух матерей.

17 января 2017-го Мантеваб Давит Лебисо из Эфиопии выступила с публичным обращением к Анджелине Джоли. «Пожалуйста, просто дайте мне поговорить с моей дочерью», — эти слова почти нищей одинокой женщины, живущей в крохотном доме без воды и света, мгновенно подхватили все мировые СМИ.

Анджелина Джоли с Вивьен, Ноксом и Захарой, 2017

Тогда, почти три года назад, Анджелина постаралась оградить свою старшую приемную дочь от любых домыслов и сплетен. А их, что уж таить, к тому времени возникло немало. 11-летняя Захара Джоли-Питт, скорее всего, ничего и не знала (или делала вид, что не знала) об обвинениях, выдвинутых в адрес ее «родителей». О том, что знаменитые актеры лишили биологическую мать возможности общаться с девочкой. О том, что Джоли в далеком 2005-м чуть ли не «заткнула деньгами рот» Мантеваб, удочеряя ее малышку. О том, что 31-летнюю мисс Лебисо по невероятной «случайности» несколько лет считали умершей.

Пресса неистовствовала. Еще бы, им в руки попал эксклюзивный «компромат» на одну из самых популярных пар Голливуда. «Украденная жизнь», «рабство 21 века», «дети на продажу» — заголовки январских статей 2017-го, посвященных Анджелине Джоли, говорили сами за себя.



Звездная пара стоически сносила все нападки СМИ. Публика же пребывала в замешательстве: как так вышло, что альтруистка и благотворительница Джоли, усыновляющая бедных детишек по всему миру, в один миг превратилась в бессердечную похитительницу? Анджелине и Питту, которые в тот момент занимались бракоразводным процессом, оставалось лишь ждать, пока и у этой истории истечет срок годности.

А история, на первый взгляд, казалась весьма типичной: как-то раз 18-летняя девушка из нищего эфиопийского селения гостила в доме у бабушки, а ночью в дом к ним проник некий «серый волк». Когда спустя время он благополучно скрылся в ночи, Мантеваб — именно так, как вы уже успели догадаться, звали ту девушку — была беременна своим первым и по сей день единственным ребенком. Она понимала, что лишний рот ее семья не потянет, ведь именно из-за удушающей голодной нищеты ее старшие братья сбежали на заработки в США.



Мантеваб всю жизнь была болезненной и худенькой, а беременность и вовсе отняла бы у нее последние силы. Тем более ребенок внутри ее пока что впалого живота — плод жестокого изнасилования. Ни мужа-кормильца, ни чести, ни денег, да и помощи ждать не откуда. Растерянная и напуганная Мантеваб боялась того, что родители, узнав о случившемся, непременно выставят ее из дома. Потому она быстро собрала какие-никакие пожитки и переехала в соседний город Хосаына.



Как и боялась Мантеваб, ее организм плохо переносил беременность. Вынашивание ребенка лишило слабую девушку последних сил, и она серьезно заболела. Ей пришлось перебраться к семье родного дяди, который любезно, но без особой радости дал беглянке кров. Состояние здоровья Мантеваб не улучшалось.



Захара — урожденная Емасреч или Емсрач, выбирайте сами, какой вариант произношения ее имени вам по душе, — появилась на свет, когда ее мама была на гране физического и нервного истощения.

Лихорадка, высокая температура, затуманенное сознание: спустя 11 лет Мантеваб признается, что ни за что бы не отказалась от дочери, если бы не эти обстоятельства.



«Я не могла ухаживать за девочкой, тогда моя мама и дядя предложили отдать ее на удочерение. Я была так слаба, что согласилась. Если бы у меня появился шанс все исправить, я бы непременно это сделала», — призналась 31-летняя Лебисо в интервью DailyMail. Так шестимесячная малышка попала в детский дом.



Анджелина Джоли с Захарой и Брэд Питт, 2005

Когда Анджелина Джоли вместе с Брэдом Питтом прилетели в 2005-м в Эфиопию и прошлись по детским домам в рамках благотворительной миссии, то обнаружили среди десятков голодных и несчастных детей «свою» девочку. Крошка, чье имя переводится как «благая весть», покорила звездную пару вдумчивым взглядом своих больших глаз и спокойным характером. Пока другие малыши кричали, что есть сил, Емасреч тихонько разглядывала посетителей.

Питт и Джоли тут же приняли решение забрать ее в свою семью. Сотрудники приюта пытались их отговорить, ссылаясь на то, что малышка не только истощена и обезвожена, но еще и ВИЧ-инфицирована. В общем, не жилец.

Однако Анджелину это ничуть не смутило — она и Брэд подписали все полагающиеся документы, и в США звездная пара вернулась новоиспеченными родителями. Уже в Лос-Анджелесе они сделали приемной дочери анализ крови на ВИЧ — он оказался отрицательным.



До сих пор неизвестно, откуда появилась информация о тяжелом заболевании Захары. Возможно, именно ее родственники дали начало этой истории: им понадобился повод, чтобы сдать девочку в приют. А, быть может, семья придумала легенду для того, чтобы помешать Джоли и Питту забрать малышку в совершенно другой мир — как географически, так и социо-культурно.



Анджелина Джоли и Брэд Питт, 2006

Как бы то ни было, Джоли своего добилась. Она дала приемной дочери новое и более звучное имя — Захара — и практически не расставалась с ней даже во время съемок. Маленькая эфиопская девочка с огромными глазами удивленно разглядывала белокожих людей, когда ее новая мама в слинге отправлялась за покупками или в кафе.



Общество всегда с подозрением относилось к тренду на усыновление знаменитостями африканских или азиатских детей. В нулевых взять на попечение ребенка из стран третьего мира стало чуть ли не правилом хорошего тона. Мода на чернокожих наследников многих возмущала, других же ставила в тупик. Так что о Захаре Джоли-Питт и причудах ее звездных родителей ходили слухи еще до публичного обращения Мантеваб.



«Почему они не заведут собственного ребенка?», «Такая красивая пара, а все удочеряют…», — то и дело рассуждали в прессе.

Анджелина Джоли с Захарой и Мэддоксом, 2007

Да, на тот момент Энджи уже воспитывала четырехлетнего Мэддокса, которого забрала в 2002-м из сиротского приюта для беженцев. Когда к нему присоединилась Захара, публика по-прежнему недоумевала. Волна возмущения (и даже неприятия) улеглась лишь с появлением на свет белоснежки-Шайло. «Настоящий» ребенок Джоли и Питта мгновенно стал самой популярной персоной года. Ее первые снимки были проданы за рекордную сумму в 10 млн долларов, а за дальнейшей жизнью и взрослением пристально следили и следят по сей день все мировые СМИ.

Понятно, что после рождения Шайло о Захаре все позабыли. Кого вообще интересует эта эфиопская девчушка? Вспомнили о ней лишь в 2007-м, когда биологическая мать впервые подала признаки жизни. И нет, это не фигура речи — до этого Энджи и Брэд были уверены, что удочеренная Захара круглая сирота (Мантеваб считалась погибшей от СПИДа).



«Ожившая» мисс Лебисо обвинила эфиопскую власть и администрацию приюта в подлоге и потребовала вернуть ей дочь. Скандал удалось замять лишь ценой невероятных усилий — и, по слухам, колоссальных финансовых вложений.



Разумеется, Мантеваб никто и близко не подпустил к двухлетней девочке. Спустя 7 лет — по сообщениям инсайдера — Захара впервые заговорит с родителями о своей биологический матери. Анонимные источники, близкие к семье Джоли, утверждали, что звездной наследнице очень хочется с ней познакомиться и узнать ее и заодно свою историю. Питт и Джоли сочли эту просьбу абсурдной.



В тот момент пресса впервые сменила, мягко говоря, прохладное отношение к Захаре на почти что сочувственное. Теперь девочка — уже не вещь, которую перевозят из одной страны в другую, и не безмолвный предмет спора нищенки-эфиопийки с «самой красивой голливудской актрисой».

Многие поняли, что Захара Джоли-Питт, оказывается, имеет свое мнение и не боится задавать вопросы.



И все же газетчиков она по-прежнему мало интересовала. Захара росла ничем не примечательной тихоней и до поры до времени старалась лишний раз не светиться перед папарацци.

Лучшей подругой для нее в скором времени стала Шайло — и о ней СМИ писали гораздо охотнее. Звездной наследнице с пеленок прочили звание «самой красивой женщины в мире». Еще бы, ведь ее родители — не кто-нибудь, а признанные секс-символы Анджелина и Брэд! Стоит ли говорить, какое разочарование многие испытали, узнав о гендерной идентичности юной Шайло. Возможно, она, вернее, он, Джон Джоли-Питт, так никогда и не примерит вечернее платье. Какая досада!



В отличие от многих звезд, Джоли старается держать личную жизнь своих детей в секрете. О хобби, увлечениях и талантах шестерых наследников актрисы известно слишком мало, да и то на основании непроверенной информации от анонимных источников. Как живут, что и кого любят Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен доподлинно неизвестно. Однако чем старше они становятся, тем с большим разочарованием о них говорят в СМИ.



Шайло списана со счетов, как не состоявшаяся «богиня», Мэддокс — никому не интересный биохимик с тяжелым характером, на все вопросы журналистов отвечающий односложно и сухо. Пакс… ох, ну он, в общем, жив-здоров.

Нокс, Захара, Вивьен, Шайло и Анджелина Джоли в Риме, 2019

Какое-то время публика питала надежды по поводу близнецов Нокса и Вивьен, которые родились такими же белокурыми и очаровательными, как и Шайло. Однако пока 11-летние наследники лишь удивляют прессу своим вечно опечаленным и вялым видом и унылыми нарядами-унисекс. «Неужели Энджи не в состоянии купить им нормальную одежду?» — то и дело задаются вопросом пользователи Сети. Наряжаются близнецы и правда кое-как, да и голливудским очарованием — при их-то внешности! — отнюдь не блещут.



Многочисленный выводок ослепительных актеров, как и их отношения, пока не оправдал даже самых скромных ожиданий. Людям-то хотелось верить в сказочных принцев и принцесс, которые появятся на свет в результате столь потрясающего и красивого союза. Непременно талантливые, с «джоливскими» губами и «питтовским» прищуром, активные, харизматичные, — одним словом, просто идеальные.

Карета превратилась в тыкву еще до того, как часы пробили полночь: король и королева с шумом и яростью разбежались, фонтанируя многочисленными обвинениями, а их дети пошли вразнос. Пока Мэддокс отказывается признавать Брэда отцом, а Шайло удивляет своим странным поведением и жестикуляцией, близнецы выглядят подавленными. Ну а Пакс... что ж, он по-прежнему жив-здоров. Вроде бы.



В этом свете 14-летняя Захара Джоли-Питт представляется самой выдержанной и гармоничной персоной среди братьев и сестер. «Краеугольный камень семьи», как однажды назвала ее Анджелина, и правда держится молодцом. Невозмутимое спокойствие, улыбка Джоконды, плавные движения этой повзрослевшей девушки выдают ее с головой — сразу видно, что она «не такая».



«Как она расцвела», «Это та самая худенькая девочка с огромными глазами?», «Не узнать!» — эти и многие другие комментарии оставляют пользователи Сети под последними снимками Захары.

Действительно, за прошедший год эта эфиопийская девушка-загадка изменилась практически до неузнаваемости. И дело даже не во внешности. Сама энергетика Захары — если о таких вещах вообще корректно рассуждать — стала иной. Еще пару лет назад девочка ходила букой: крепко поджатые губы, взгляд исподлобья, вечно держится в стороне. Сейчас ее движения неторопливы, размеренны, а спокойный взгляд излучает уверенность в собственных силах.



Во время совместных прогулок с братьями и сестрами улыбается порой только Захара. Именно она служит опорой и поддержкой Шайло, если та нервничает или испытывает трудности (взять хотя бы недавнюю презентацию второй части «Малефисенты» в Риме). Пока близнецы ходят по улицам Рима, Лондона, Нью-Йорка с хмурыми лицами, Захара помогает Энджи нести сумки, следит за дорогой и держится как взрослая.

Что же с ней случилось? Неужели она просто выросла, намного опередив ту же Шайло, которая в свои тринадцать до сих пор не научилась держаться на публике?



Парадокс: девочка из неблагополучной и притом нищей семьи, родившаяся в результате жестокого изнасилования, оказалась куда сильнее и уравновешеннее биологических детей Джоли и Питта, которые ни в чем не знали отказа с самого детства.

Анджелина, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, могла обеспечить своим детям и лучших воспитателей, и высокоэффективных коучей, и профессиональных наставников. Казалось бы, в их распоряжении весь мир, бери — не хочу. Однако вместо этого дети Джоли и Питта пребывают в хронической растерянности, касающейся всех сфер их жизни. Все, кроме 14-летней Захары.

О своих успехах заявлять во всеуслышание она не любит: ну кто, скажите пожалуйста, знает о том, что Захара не первый год озвучивает мультфильмы и потихоньку пробует свои силы в актерстве? Или о том, что на протяжении многих лет она крепко дружит с молодежной звездой Милли-Бобби Браун? Девушка скрывает свои аккаунты в соцсетях и не пытается покорить сцену или подиум. Хотя о подиуме, к слову сказать, она мечтала с самого детства.

Шайло, Милли-Бобби и Захара

Захара до сих пор грезит о карьере модели, но то ли из-за скромности, то ли из-за запретов родителей (Брэд в свое время жестко осудил Захару из-за экспериментов с волосами) не торопится связывать свою жизнь с миром моды. Пока она к нему лишь подбирается. Не так давно девушка дебютировала в роли дизайнера украшений: все средства от продаж, разумеется, будут перечислены в благотворительную организацию House of Ruth Shelters, которая помогает женщинам и детям, подвергнутым насилию и оказавшимся в бедственном положении. Возможно, если бы 14 лет назад Мантеваб Давит Лебисо попала в подобное заведение, то не отказалась бы от своей дочери.

Сейчас Захара оставила всякие попытки связаться со своей родной матерью. По крайней мере, ей хватает ума и выдержки не заявлять о своих подлинных желаниях родителям. Один раз она попросила пойти ей навстречу — и получила более чем красноречивый отказ.

Молчаливая Захара хорошо усвоила урок и впредь будет действовать более продуманно. А там, глядишь, и совершеннолетие не за горами. Тогда ее уже никто не сможет остановить — ни запреты Джоли, ни деньги Питта. Финансы и возможность зарабатывать у нее уже и так есть, но Захару это совсем не интересует.

1 2 3 ... 24 Брэд Питт и Анджелина Джоли удочерили девочку из Эфиопии в 2005-м

Что ей действительно интересно, так это посильная помощь ближним. Например, младшей сестре, которая плохо осознает собственное тело, словно оно принадлежит другому человеку; или маме, которая запуталась в бракоразводной драме и, не удержавшись на плаву, «потеряла себя»; а еще пострадавшим женщинам, нуждающимся в сочувствии и поддержке. Наконец, самой себе. Девочке, которую вывезли в чужую культуру и — по мнению многих — использовали как игрушку, «сувенир» из далекой страны. Которой запрещают видеться с биологической матерью при том, что другие дети могут хоть пол сменить — это всегда пожалуйста. И прошлое которой так и остается загадкой.



Вопросов, будьте уверены, за четырнадцать лет у Захары Джоли-Питт накопилось предостаточно. Пока она продолжает жить в режиме энергосбережения, больше молчит и внимательно, прямо как в детстве, наблюдает. Однако рано или поздно она обязательно заговорит — и тогда ее «благую весть» услышат не только в родительском доме, но даже там, в маленьком селении на окраине Эфиопии.

