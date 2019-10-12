Как беременная Анастасия Решетова занимается развитием еще не родившегося ребенка

Уже очень скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой. В последние дни беременности звезда продолжает делиться с фолловерами подробностями ожидания малыша.

Анастасия Решетова

Поклонники уже заждались рождения первенца 23-летней Анастасии Решетовой! Избранница Тимати обещала, что отправится в роддом примерно 10 октября — но, судя по всему, малыш не торопится появляться на свет.

Несмотря на все сложности, связанные с последними днями беременности, Анастасия по-прежнему ездит на работу в свои салоны красоты и активно ведет микроблог.

На своей странице в социальных сетях будущая мама рассказывает о самочувствии, а также о том, как готовится к появлению ребенка.

12 октября Решетова призналась, что уже сейчас беспокоится за способности будущего малыша. Именно поэтому в течение всей беременности звезда занималась его внутриутробным развитием.

Анастасия изучила немало медицинской литературы на этот счет и принялась воздействовать на ребенка.

«С третьего месяца беременности мы с крохой почти каждый день слушаем классическую музыку, когда готовимся ко сну. А совместные занятия йогой, походы на выставки, в кино, театр благодаря ощущениям мамы подарят малышу чувство, которое в последствие превратится в художественный или музыкальный вкус», — рассказывает модель.



1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова уже занимается воспитанием и развитием будущего ребенка

Также Анастасия привлекает к взаимодействию с будущим малышом Тимати. «С пятого месяца внутри утробы малыш уже может ''слышать'' родителя через живот, поэтому рекомендуют уделить внимание таким ''переговорам''. В будущем новорожденный уже будет знаком с голосом папы и сможет легко засыпать на его руках», — считает знаменитость.