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Как беременная Анастасия Решетова занимается развитием еще не родившегося ребенка

Уже очень скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой. В последние дни беременности звезда продолжает делиться с фолловерами подробностями ожидания малыша. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Поклонники уже заждались рождения первенца 23-летней Анастасии Решетовой! Избранница Тимати обещала, что отправится в роддом примерно 10 октября — но, судя по всему, малыш не торопится появляться на свет. 

Несмотря на все сложности, связанные с последними днями беременности, Анастасия по-прежнему ездит на работу в свои салоны красоты и активно ведет микроблог. 

На своей странице в социальных сетях будущая мама рассказывает о самочувствии, а также о том, как готовится к появлению ребенка. 

Анастасия Решетова
 

12 октября Решетова призналась, что уже сейчас беспокоится за способности будущего малыша. Именно поэтому в течение всей беременности звезда занималась его внутриутробным развитием. 

Анастасия изучила немало медицинской литературы на этот счет и принялась воздействовать на ребенка.

«С третьего месяца беременности мы с крохой почти каждый день слушаем классическую музыку, когда готовимся ко сну. А совместные занятия йогой, походы на выставки, в кино, театр благодаря ощущениям мамы подарят малышу чувство, которое в последствие превратится в художественный или музыкальный вкус», — рассказывает модель.

  • Анастасия Решетова
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    Анастасия Решетова уже занимается воспитанием и развитием будущего ребенка
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Также Анастасия привлекает к взаимодействию с будущим малышом Тимати. «С пятого месяца внутри утробы малыш уже может ''слышать'' родителя через живот, поэтому рекомендуют уделить внимание таким ''переговорам''. В будущем новорожденный уже будет знаком с голосом папы и сможет легко засыпать на его руках», — считает знаменитость. 

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12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова, Тимати

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