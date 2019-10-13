Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Татьяна Терешина высказалась по поводу домыслов о своем расставании с молодым мужем

В Сети регулярно пророчат Татьяне Терешиной развод с Олегом Курбатовым, который моложе ее на 15 лет. Недавно певица решила высказаться на столь острую тему, чтобы умерить пыл хейтеров.
Татьяна Терешина
Татьяна Терешина и Олег Курбатов

Прошлой осенью 39-летняя Татьяна Терешина вышла замуж за 23-летнего бизнесмена Олега Курбатова. На тот момент певица уже была на пятом месяце беременности — в январе звезда родила сына Арсения. 

Татьяна регулярно делится с поклонниками романтичными фото с мужем, заявляя, что они невероятно счастливы вместе. 

Впрочем, у фолловеров звезды другое мнение на этот счет. Многим трудно поверить, что молодой и успешный предприниматель хочет провести всю свою жизнь с женщиной на порядок старше его.

 
 

В микроблоге звезды то и дело появляются комментарии о том, что скоро она надоест супругу и он решит прекратить эти отношения. На днях Терешина не выдержала новой волны критики и решила расставить все точки над i.

«Мне пишут ''скоро свалит'', ''бросит'', ''изменит''. И самый важный аргумент это то, что он моложе. Я, например, в своей жизни расставалась уже и с ровесниками, и мои подруги с более старшими», — прокомментировала слова хейтеров певица. 

Татьяна удивлена, почему все считают, что у нее с Олегом имеются даже малейшие проблемы в отношениях. «Почти через два месяца мы уже два года, как будем как вместе. И страсть только больше, любовь нежнее, а с появлением сыночка мы стали как семья еще крепче!» — уверяет исполнительница. 

Несмотря на идеальный брак, Татьяна не исключает, что любые отношения могут обернуться крахом. «О чем вообще речь, если Анджелина с Брэдом даже расстались! Кажется, вот у кого не должно было быть никаких проблем с их красотой, богатством и популярностью. У Ким Кардашьян было два мужа до Канье. Да и вообще, загляните в Голливуд или к соседям своим. Люди иногда расстаются, но уж точно не по причине возраста», — считает знаменитость. 

Перейти к обсуждению 1


13 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tanya_tereshina/Instagram
Теги

Татьяна Терешина

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • какая она неприятная эта Терешина, и "молодой" тоже неприятный. Одна цены себе не сложит, другой жаднючими глазенками не сложит сколько с нее сможет поиметь.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.