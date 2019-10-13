Татьяна Терешина высказалась по поводу домыслов о своем расставании с молодым мужем

В Сети регулярно пророчат Татьяне Терешиной развод с Олегом Курбатовым, который моложе ее на 15 лет. Недавно певица решила высказаться на столь острую тему, чтобы умерить пыл хейтеров.

Татьяна Терешина и Олег Курбатов

Прошлой осенью 39-летняя Татьяна Терешина вышла замуж за 23-летнего бизнесмена Олега Курбатова. На тот момент певица уже была на пятом месяце беременности — в январе звезда родила сына Арсения.

Татьяна регулярно делится с поклонниками романтичными фото с мужем, заявляя, что они невероятно счастливы вместе.

Впрочем, у фолловеров звезды другое мнение на этот счет. Многим трудно поверить, что молодой и успешный предприниматель хочет провести всю свою жизнь с женщиной на порядок старше его.

В микроблоге звезды то и дело появляются комментарии о том, что скоро она надоест супругу и он решит прекратить эти отношения. На днях Терешина не выдержала новой волны критики и решила расставить все точки над i.

«Мне пишут ''скоро свалит'', ''бросит'', ''изменит''. И самый важный аргумент это то, что он моложе. Я, например, в своей жизни расставалась уже и с ровесниками, и мои подруги с более старшими», — прокомментировала слова хейтеров певица.

Татьяна удивлена, почему все считают, что у нее с Олегом имеются даже малейшие проблемы в отношениях. «Почти через два месяца мы уже два года, как будем как вместе. И страсть только больше, любовь нежнее, а с появлением сыночка мы стали как семья еще крепче!» — уверяет исполнительница.

1 2 3 ... 10 Татьяне Терешиной снова пришлось заступаться за свой брак

Несмотря на идеальный брак, Татьяна не исключает, что любые отношения могут обернуться крахом. «О чем вообще речь, если Анджелина с Брэдом даже расстались! Кажется, вот у кого не должно было быть никаких проблем с их красотой, богатством и популярностью. У Ким Кардашьян было два мужа до Канье. Да и вообще, загляните в Голливуд или к соседям своим. Люди иногда расстаются, но уж точно не по причине возраста», — считает знаменитость.