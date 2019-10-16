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Кейт Миддлтон примерила восточный головной убор, который обычно носят только мужчины

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой тур по Пакистану. Недавно королевская чета отправилась в отдаленные горные селения, которые несколько десятилетий назад посетила принцесса Диана. 
Кейт Миддлтон, Принц Гарри
 

Вот уже несколько дней принц Уильям и Кейт Миддлтон путешествуют по Пакистану. По вечерам герцог и герцогиня Кембриджские посещают торжественные приемы, где встречаются с государственными деятелями и другими высокопоставленными лицами. 

В дневное же время они ездят по восточной стране, с удовольствием знакомясь с ее самобытной культурой и невероятной красоты природой. 

Так, 15 октября Кейт и Уильям отправились в поход по горному хребту Гинкудуш, где встретились с местными жителями. 

Кейт Миддлтон, Принц Уильям
 

Горцы не впервые видят представителей королевской семьи. В 1991-м сюда уже приезжала принцесса Диана. 

Местные жители надолго запомнили визит королевской особы. Они даже сохранили головной убор, который тогда носила Диана, и предложили его примерить супружеской паре. 

Этот шерстяной берет с перьями называется паколь, и на Востоке его носят только мужчины — женщинам предпочтительнее надевать платки или же паранджу. 

Много лет назад пакистанцы разрешили надеть паколь принцессе Диане, и в этот раз решили не ограничивать и Кейт Миддлтон — все же обе женщины приехали из светского государства с совершенно другой культурой. 

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16 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принцесса Диана

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