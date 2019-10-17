15-летняя блогерша Катя Адушкина рассказала, как неизвестный напал на нее с пистолетом ради шутки и лайков

16 октября популярная бьюти-блогер, 15-летняя Катя Адушкина, обливаясь слезами, рассказала в своих инстаграм-историях о том, что возле подъезда собственного дома на нее напал неизвестный с пистолетом...

Катя Адушкина

15-летняя Катя Адушкина — популярный бьюти-блогер. На девочку подписаны почти 4 миллиона человек. Фолловеры любят Катю не только за полезные советы в области красоты, но и за жизнерадостность, оптимизм.



Однако на днях Адушкина опубликовала инстаграм-истории, которыми напугала абсолютно всех.

Встревоженная девочка, обливаясь слезами, рассказывала, как стала жертвой нападения средь бела дня.

«Только что на меня напали на улице. Это был человек с пистолетом. Он стоял там достаточно долго, прямо около моего дома. Он схватил меня, у меня упала куртка, рюкзак, все мои вещи, стал говорить: ''Не дергайся, молча, пошли''. Начали оборачиваться люди, подходить, он достал пистолет и начал всем угрожать...» — поделилась с подписчиками Катя. Далее Адушкина рассказала, что нападавший попытался выстрелить, но у него ничего не вышло, потому что... оружие было ненастоящим.

По словам девочки, после этого молодой человек убежал, а сама Катя ринулась домой. Родители Адушкиной тут же обратились в полицию. Оперативное расследование показало, что это был пранк: семь парней долго и тщательно планировали то утро «нападения», чтобы потом продать этот ролик в Сети.

Через несколько часов, немного успокоившись, Катя написала большой пост.

«Нельзя схватить человека и направить на него пистолет, а потом просто подарить цветы и посмеяться. <...> Что дальше? На что еще люди будут готовы ради просмотров? <...> По видео с камер стало ясно, что ребята уже пытались такое сделать: несколько дней назад они хотели разыграть меня, схватив и засунув в машину. Мне всего 15 лет. Что я могла сделать?» — написала юная звезда Инстаграма.

1 2 3 ... 9 Катя Адушкина рассказала о нападении на нее

Все материалы с камер, а также само видео, что успели снять эти парни, передано полиции. Она же будет разбираться с нападавшими — Катя и ее родители твердо решили не оставлять такую «шалость» безнаказанной. Под последним постом Катю поддержали несколько тысяч неравнодушных людей. А что вы думаете о такой моде на пранки в погоне за славой?