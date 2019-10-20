Cосиски на костре и гонки на джипах: как прошли «дикие» выходные Ксении Бородиной и ее семьи

Ксения Бородина и Курбан Омаров регулярно устраивают для своих детей необычные мероприятия и поездки. На этот раз звездная семья решила воспользоваться бабьим летом и поехала на природу.

В Москве началось очередное бабье лето, а воздух прогрелся аж до +19 градусов — чем не повод насладиться золотой осенью и не урвать у погоды последние теплые деньки? Многие отечественные селебрити рассудили именно так: Оксана Самойлова, например, еще в пятницу прогуляла вместе с дочерьми школу и все секции, чтобы провести время на аттракционах, а Ксения Бородина с семьей решила устроить более «дикие» выходные.

Теона Омарова и Маруся Бородина

Утром в субботу, 19 октября, Бородина и Омаров собрали своих детей, запаслись передвижным холодильником с припасами и сели по электромобилям. Именно на них удобнее всего перемещаться в природной местности. Из своего загородного дома телеведущая вместе с семьей отправились на импровизированные «шашлыки». Правда, вместо мяса Омар, Маруся и Теона жарили маршмеллоу и сосиски.

Судя по всему, детям подобный пикник пришелся по душе. Омар Омаров, ковыряя палкой в костре, и вовсе задал риторический вопрос: «Почему любая еда, приготовленная на огне, вкуснее?». Только вот о мангале звездные супруги позабыли, и развели этот самый огонь прямо на земле, что категорически запрещено. Несмотря на то, что на дворе осень, все еще стоит теплая погода, поэтому сухая трава может загореться, и вспыхнет пожар.

Но подобные опасения не испортили настрой семьи, и после обеда они устроили гонки на электрокарах. Похоже, и взрослые, и дети остались в полном восторге от проведенного на природе дня.

Вечером же Ксения Бородина вместе с Марусей отправилась на «девичник» — на концерт именинницы-Лободы. Телеведущая все выступление танцевала и подпевала Светлане, а Маруся вместе с подругой смотрела на шоу, расположившись в кресле.

1 2 3 ... 13 19 октября семья Ксении Бородиной провела чудесный день

Правда, в особо зажигательные моменты не выдерживала даже девочка — она вставала со своего места и принималась петь вместе с «суперзвездой». Похоже, субботний день семьи Ксении Бородиной удался на славу.