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Cосиски на костре и гонки на джипах: как прошли «дикие» выходные Ксении Бородиной и ее семьи

Ксения Бородина и Курбан Омаров регулярно устраивают для своих детей необычные мероприятия и поездки. На этот раз звездная семья решила воспользоваться бабьим летом и поехала на природу.

В Москве началось очередное бабье лето, а воздух прогрелся аж до +19 градусов — чем не повод насладиться золотой осенью и не урвать у погоды последние теплые деньки? Многие отечественные селебрити рассудили именно так: Оксана Самойлова, например, еще в пятницу прогуляла вместе с дочерьми школу и все секции, чтобы провести время на аттракционах, а Ксения Бородина с семьей решила устроить более «дикие» выходные.

Теона Омарова и Маруся Бородина
Теона Омарова и Маруся Бородина

Утром в субботу, 19 октября, Бородина и Омаров собрали своих детей, запаслись передвижным холодильником с припасами и сели по электромобилям. Именно на них удобнее всего перемещаться в природной местности. Из своего загородного дома телеведущая вместе с семьей отправились на импровизированные «шашлыки». Правда, вместо мяса Омар, Маруся и Теона жарили маршмеллоу и сосиски. 

Судя по всему, детям подобный пикник пришелся по душе. Омар Омаров, ковыряя палкой в костре, и вовсе задал риторический вопрос: «Почему любая еда, приготовленная на огне, вкуснее?». Только вот о мангале звездные супруги позабыли, и развели этот самый огонь прямо на земле, что категорически запрещено. Несмотря на то, что на дворе осень, все еще стоит теплая погода, поэтому сухая трава может загореться, и вспыхнет пожар. 

Но подобные опасения не испортили настрой семьи, и после обеда они устроили гонки на электрокарах. Похоже, и взрослые, и дети остались в полном восторге от проведенного на природе дня. 

Вечером же Ксения Бородина вместе с Марусей отправилась на «девичник» — на концерт именинницы-Лободы. Телеведущая все выступление танцевала и подпевала Светлане, а Маруся вместе с подругой смотрела на шоу, расположившись в кресле. 

Правда, в особо зажигательные моменты не выдерживала даже девочка — она вставала со своего места и принималась петь вместе с «суперзвездой». Похоже, субботний день семьи Ксении Бородиной удался на славу.

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20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Маруся Бородина, Курбан Омаров, Теона Омарова

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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