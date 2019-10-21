«Я плакала»: Симона Юнусова вспомнила, как рожала сама, и поделилась впечатлениями от появления внуков

Мама Тимати любит и Анастасию Решетову, и Алену Шишкову как родных дочерей. Она принимала участие в родах обеих девушек и сегодня поделилась своими впечатлениями об этом важном моменте.

В одном из своих постов Симона Юнусова обронила фразу о том, что роль матери в ее понимании — не наставлять своего взрослого сына, а принимать с уважением любой его выбор, пусть он кажется неверным и ошибочным. Многие восприняли это по-своему, через призму «вражды» Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, которую пользователи Сети им активно приписывают.



Впрочем, мудрая Симона не торопится подогревать подобные слухи и открыто признается, что считает дочерьми обеих пассий Тимати — и бывшую, и нынешнюю.

Не секрет, что звездная бабушка активно участвует в воспитании дочери Тимати, поэтому в родах Анастасии Решетовой она также приняла не последнюю роль. Симона была одной из первых, кто взял новорожденного Ратмира на руки. Она призналась, что не могла сдерживать эмоции и пролила немало слез, находясь в родильном отделении.



«Я плакала вместе с мамами, услышав первый крик Алисы, а потом Ратмира. Я ревела, когда молодой папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей, и всхлипывала, когда дядя брал на руки новорожденных... Несмотря на все трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут с добрым сердцем», — заявила Симона.

1 2 3 ... 16 Больше пяти лет назад Симона Юнусова взяла на руки свою внучку Алису

Рассказала Юнусова и о своих родах, которые оставили в ее душе глубокое впечатление. «После 16 часов труда мой мальчик появился на свет, среди чужих, равнодушных людей. Как бы было здорово ощущать поддержку близких и разделить с ними слезы счастья... но тогда это было невозможно. По значимости рождение сыновей стало главными событиями в моей жизни, так думала я до появления внуков!» — рассказала Симона Юнусова.