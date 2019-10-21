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«Я плакала»: Симона Юнусова вспомнила, как рожала сама, и поделилась впечатлениями от появления внуков

Мама Тимати любит и Анастасию Решетову, и Алену Шишкову как родных дочерей. Она принимала участие в родах обеих девушек и сегодня поделилась своими впечатлениями об этом важном моменте.

В одном из своих постов Симона Юнусова обронила фразу о том, что роль матери в ее понимании — не наставлять своего взрослого сына, а принимать с уважением любой его выбор, пусть он кажется неверным и ошибочным. Многие восприняли это по-своему, через призму «вражды» Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, которую пользователи Сети им активно приписывают.

Впрочем, мудрая Симона не торопится подогревать подобные слухи и открыто признается, что считает дочерьми обеих пассий Тимати — и бывшую, и нынешнюю. 

Не секрет, что звездная бабушка активно участвует в воспитании дочери Тимати, поэтому в родах Анастасии Решетовой она также приняла не последнюю роль. Симона была одной из первых, кто взял новорожденного Ратмира на руки. Она призналась, что не могла сдерживать эмоции и пролила немало слез, находясь в родильном отделении.

«Я плакала вместе с мамами, услышав первый крик Алисы, а потом Ратмира. Я ревела, когда молодой папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей, и всхлипывала, когда дядя брал на руки новорожденных... Несмотря на все трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут с добрым сердцем», — заявила Симона.

Рассказала Юнусова и о своих родах, которые оставили в ее душе глубокое впечатление. «После 16 часов труда мой мальчик появился на свет, среди чужих, равнодушных людей. Как бы было здорово ощущать поддержку близких и разделить с ними слезы счастья... но тогда это было невозможно. По значимости рождение сыновей стало главными событиями в моей жизни, так думала я до появления внуков!» — рассказала Симона Юнусова. 

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21 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, @volkonskaya.reshetova, @perviykrik, @timatiofficial/Instagram
Теги

Симона Юнусова, Тимати, Алена Шишкова, Анастасия Решетова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Такое впечатление, что всех детей Тимати родила Симона - вот она искренне радуется, плачет и тд Самое интересное, воспитывает потом она тоже их.Тимати странный какой-то... Вроде рад, а вроде и как-то и не совсем. А его жены... Ну лан Шишкова, заглянула к Решетовой сегодня - счастья на лице как не бывало. Салон красоты, поездки, котики...Странно как-то все. Как будто и не мать (уж извините), хотя красивая очень и симпатию вызывает. Но... Контракт у них что ли.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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