Пиар-директор Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное незадолго до смерти певицы

Анна Исаева была не только коллегой Юлии Началовой, но и одной из ее ближайших подруг. Пиар-директор до сих пор не может пережить боль от потери артистки и регулярно выкладывает в своем Инстаграме фото и видеоматериалы о жизни Началовой.

Юлия Началова и Анна Исаева

В марте 2019-го Юлия Началова ушла из жизни, и с тех пор ее история, ее путь и борьба (ровно как и творчество) интересуют многих. Родные и близкие, а также преданные фанаты не забывают об утрате и до сих пор горюют. Особенно тяжело пришлось пиар-директору певицы — Анне Исаевой. Она была верной подругой Юлии, заботилась о ней и помогала во всех вопросах. Кроме того, Исаева была вхожа в семью и по сей день дружит с родственниками Началовой.

Анна часто предается воспоминаниям об ушедшей подруге и выкладывает в соцсетях свои воспоминания, мысли, а также фото и видеоматериалы о Юлии Началовой.



21 октября Исаева опубликовала видео, сделанное незадолго до смерти певицы. На нем запечатлен день рождения дочери Юлии — Веры. Тогда девочке исполнилось 12, и на ее празднике гуляла вся семья.

«Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. Здесь Женя Алдонин, он всегда присутствовал на дне рождения дочери, по-другому у нас не бывало. Здесь Гуси — семья Ролана Гусева, впоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Юля с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом», — рассказала Анна Исаева.

Пиар-директор отметила, что в тот момент еще никто не подозревал, что через три месяца Юлия Началова уйдет из жизни.



«Неожиданно и необъяснимо — почему я плачу. Просто потому. Конечно, у меня очень много такого домашнего видео. Конечно, я им не спекулирую, не ловлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции, я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души. Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет», —объяснила Исаева.

1 2 3 ... 12 21 октября Анна Исаева выложила видео с дня рождения дочери Юлии Началовой

Пользователи Сети были растроганы этим видео, на котором показан один из самых радостных моментов жизни Юлии Началовой. Скорбящие подписчики в очередной раз принесли соболезнования всем, кого тронула судьба талантливой артистки.