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Пиар-директор Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное незадолго до смерти певицы

Анна Исаева была не только коллегой Юлии Началовой, но и одной из ее ближайших подруг. Пиар-директор до сих пор не может пережить боль от потери артистки и регулярно выкладывает в своем Инстаграме фото и видеоматериалы о жизни Началовой. 
Юлия Началова и Анна Исаева
Юлия Началова и Анна Исаева

В марте 2019-го Юлия Началова ушла из жизни, и с тех пор ее история, ее путь и борьба (ровно как и творчество) интересуют многих. Родные и близкие, а также преданные фанаты не забывают об утрате и до сих пор горюют. Особенно тяжело пришлось пиар-директору певицы — Анне Исаевой. Она была верной подругой Юлии, заботилась о ней и помогала во всех вопросах. Кроме того, Исаева была вхожа в семью и по сей день дружит с родственниками Началовой. 

Анна часто предается воспоминаниям об ушедшей подруге и выкладывает в соцсетях свои воспоминания, мысли, а также фото и видеоматериалы о Юлии Началовой. 

21 октября Исаева опубликовала видео, сделанное незадолго до смерти певицы. На нем запечатлен день рождения дочери Юлии — Веры. Тогда девочке исполнилось 12, и на ее празднике гуляла вся семья. 

«Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. Здесь Женя Алдонин, он всегда присутствовал на дне рождения дочери, по-другому у нас не бывало. Здесь Гуси — семья Ролана Гусева, впоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Юля с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом», — рассказала Анна Исаева. 

Пиар-директор отметила, что в тот момент еще никто не подозревал, что через три месяца Юлия Началова уйдет из жизни.

«Неожиданно и необъяснимо — почему я плачу. Просто потому. Конечно, у меня очень много такого домашнего видео. Конечно, я им не спекулирую, не ловлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции, я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души. Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет», —объяснила Исаева.

  • Юлия Началова
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    21 октября Анна Исаева выложила видео с дня рождения дочери Юлии Началовой
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Пользователи Сети были растроганы этим видео, на котором показан один из самых радостных моментов жизни Юлии Началовой. Скорбящие подписчики в очередной раз принесли соболезнования всем, кого тронула судьба талантливой артистки. 

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @julianachalova/Instagram
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Юлия Началова

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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