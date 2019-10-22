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Главная «пуританка» Инстаграма Настя Ивлеева обнажила грудь в бюстгальтере

28-летняя Настя Ивлеева умеет удивлять! Многим поклонникам она нравится за храбрость, провокативность и безбашенность. На этот раз девушка совершила непривычный для себя поступок: обнажила грудь в нижнем белье прямо во время видео. 

Чего-чего, а обнаженных снимков в Инстаграме Насти Ивлеевой практически не бывает. В отличие от большинства современных селебрити телеведущая не стремится набирать популярность с помощью откровенных кадров. Да и одежду предпочитает специфическую: толстовки, джинсы, кроп-топы. Женственные образы Ивлеева выбирает лишь для выхода в свет.

Из-за этого Ивлеева слывет своего рода «пуританкой» — даже во время отпуска она не балует подписчиков многочисленными снимками в бикини. При всем этом девушка остается популярной у огромного количества человек. 

22 октября Настя выложила очередное видео в своем блоге, и удивила многих. Ведь в определенный момент ролика телеведущая приподнимает кроп-топ и обнажает пышную грудь. Разумеется, в бюстгальтере, но от этого пикантность момента не снижается. 

Многие фолловеры были удивлены столь неожиданному для Насти поступку. Обычно на видео она предстает в оверсайз-футболках, а к таким обнаженным кликбейт-методам и вовсе не прибегает. 

Впрочем, негативные комментарии под видео оставляли лишь самые строгие поклонники знаменитости. Большинство же фолловеров Насти Ивлеевой пребывали в восторге от очередного забавного видео. 

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @_agentgirl_/Instagram
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Настя Ивлеева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вторая Жанна Агузарова.

  • Ничего интересного и дурачится не интересно . Мое мнение —она зажатая девушка; которая косит под под безбашенных.

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