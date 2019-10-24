Проститутки, содержанки и Резиновая бабушка: как футболист Уэйн Руни годами испытывает свой брак на прочность

Уэйн Руни, один из самых талантливых футболистов Англии, прославился успехами не только на поле, но и в личной жизни. Каждое его сексуальное приключение взахлеб обсуждается в прессе. Девушки, которых он осчастливил на одну ночь, щедро раздают комментарии СМИ, чтобы жителям Великобритании потом было что обсудить. Все бы ничего, только вот Руни давно женат и воспитывает с супругой четверых детей. 24 октября, в 34-й день рождения Уэйна, мы вспоминаем обо всех эпизодах его скандальной биографии, когда Колин Руни могла, собиралась, но так и не бросила мужа.

Уэйн Руни

Говорят, ирландцы очень похожи на русских — эмоции и страсти берут верх над разумом и здравым смыслом. За всю нацию мы, конечно, утверждать не будем, но вот ярчайший ее представитель, футболист Уэйн Руни, эту теорию подтверждает на все сто процентов.

Вообще Руни родился в английском Ливерпуле в самой обычной семье. Джанет Мэри Морри, мама будущей звезды футбола, была домохозяйкой, а отец Томас Руни — разнорабочим в ливерпульском порту. Несмотря на место рождения и жительства, у Уэйна ирландские корни, о чем он не устает напоминать своим поклонникам.

Руни с детства увлекался футболом, а уже в семь лет стал главной звездой команды одного из местных пабов — парнишка с детства был крупным и выделялся на поле. С тех пор «карьера» Уэйна потихоньку начала ползти в гору, пока не случилось чудо — на одном из матчей детской команды, выступавшей в любительской лиге, 10-летнего рыжего нападающего заметили скауты «Эвертона». Руни обожал этот футбольный клуб и, не раздумывая, согласился выступать за него.

Уэйн Руни в детстве

Юный Уэйн делал успехи быстро, резко и не оставляя другим игрокам никаких шансов, так что к 15 годам он уже выступал в молодежной дружине «Эвертона» (U-19), где вообще-то играют парни значительно старше. Как вы уже поняли, Руни стал главной звездой, да что там — символом молодежного футбола Англии.

Наш герой не сбавлял оборотов и к 33 годам стал одним из самых известных английских футболистов в мире (уступив, может быть, только красавчику Дэвиду Бекхэму) и даже получил негласное звание лучшего футболиста своего поколения — неслабо. Он выигрывал Лигу Чемпионов, Чемпионат Англии, а также три раза удостоился чести поднять над головой Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии.

Жизнь Руни могла бы быть идеальной, если бы не одно но — его своеобразный и частенько взрывоопасный характер. Он постоянно конфликтовал — как на поле, так и в жизни. Причем, если на поле это было хоть как-то объяснимо — адреналин и накал страстей, то вот на личном фронте самого богатого спортсмена Англии — скандал за скандалом. И это необъяснимо ничем.

Колин и Уэйн Руни

А ведь все начиналось так романтично — со своей будущей женой Руни познакомился в далеком прошлом. Очень далеком — Уэйн и Колин начали встречаться еще в школе. Девушка была со своим возлюбленным, как говорится, и в беде, и в радости, поддерживала его после проигрышей и радовалась триумфальным победам. Они были предназначены друг другу судьбой, и сам Руни понимал это. Даже несмотря на свою любвеобильность.

В 2004 году прессе стало известно, что Уэйн систематически ходил от Колин налево аж с 16 лет. Причем к проституткам. Первой барышней, с которой футболист имел интимную связь, была Шарлотт Гловер (ей тогда был 21 год). Стоило это ночное приключение 140 фунтов и один автограф.

Через месяц Руни снова потребовалась разрядка, и в игру вступила 37-летняя Джина Маккэрик. К этой ветеранше секс-труда наш герой сходил аж 10 раз!

А потом была она — 48-летняя Патриция Тирни, которую величали Резиновой бабушкой, потому что она встречала посетителей исключительно в резиновом костюме. До сих пор неизвестно, была ли у Руни с ней интимная связь. Вот сухие факты, а выводы делайте сами. СМИ сообщали, что Уэйн приходил в салон, где она работала, сначала с друзьями, а потом стал наведываться самостоятельно и требовать госпожу Тирни немедленно и вот прямо сейчас.

Резиновая бабушка Патриция Тирни

Патриция говорит, что никогда не спала с футболистом, а всего лишь работала администратором. «Я вытолкнула его из комнаты и сказала ему уйти, прежде чем его карьера будет разрушена», — заявляла она, когда всплыла эта пикантная история с привкусом резины.



Руни понял, что уйти в глухую несознанку не получится, тем более что его у салона Резиновой бабушки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пришлось признаваться: действительно, по молодости и глупости пользовался услугами проституток.

«Сейчас я могу признаться, что посещал массажные салоны и проституток. Я был очень молод и толком не созрел. Сейчас я уже точно осел с Колин. Глубоко сожалею о прошлых поступках. Надеюсь, что люди меня поймут», — каялся рыжий здоровяк.

Колин Руни

Общественность тогда его простила — ну правда, был юный и несмышленый, еще и официально неженатый, ну что с него взять? Да и как можно было злиться на спортсмена, который метил на самые первые позиции и строчки рейтингов? Так что надежду английского футбола оправдали.

Колин, отойдя от шока, тоже дала Руни второй шанс (знала бы она, сколько раз это еще повторится…). Позже она примется объяснять, что в 16 лет у нее не было интимных отношений с будущим мужем, они ходили в кино и кафе, невинно держась за ручки.

Уэйн и Колин поженились в 2008-м. Семейная идиллия продлилась ровно год. Миссис Руни была как раз беременна первенцем и явно не ждала подвоха. Он появился из ниоткуда: эскортница Дженни Томпсон рассказала (хотя ее никто, конечно, не просил), что составляла компанию Уэйну за символическую тысячу фунтов за ночь. Да еще и прокомментировала секс с футболистом: мол, было скучно и без огонька.

Свадьба Уэйна и Колин Руни

«Я была потрясена, когда он позвал меня в особняк, где жил со своей женой. Платить мне деньги за услуги — это одно, но пойти в дом, где в данный момент не было беременной жены, — это странно, учитывая, что есть возможность выбрать другое место», — недоумевала Дженни.



Что происходило за закрытыми дверьми дома семьи Руни, похоже, не узнает никто, но факт остается фактом: Колин уже во второй раз простила своего ненаглядного.

Очередная волна скандала накрыла семью через пару лет — Колин уже успела родить двоих детей и вовсю наслаждалась материнством. Умиротворение от однообразия семейной жизни было недолгим — выяснилось, что Дженни Томпсон развлекала Уэйна не одна, а с подругой Хелен Вуд.

Дженни Томпсон и Хелен Вуд

Томпсон снова выступила с заявлением, подтвердила слова Хелен и еще раз проехалась по сексуальным возможностям футболиста. «Он был застенчивым, неловким и не знал, что с нами делать. Мы с подругой полностью взяли инициативу на себя. Жаль, но процесс закончился очень быстро…»

Терпению законной супруги рыжего скорострела можно было только позавидовать — с каменным лицом она снова все проглотила.

Через три года (как Уэйн продержался так долго?) Руни опять попался — а Колин снова была беременна (это уже даже не смешно). Правда, на этот раз ничего не было, но вполне могло. В деле снова были замешены проститутки. Точнее, содержанка — 29-летняя Лаура Симпсон. Колин была в отпуске с детьми, Уэйн пустился во все тяжкие.

В 2017-м он провел прекрасный вечер в компании эскортницы, подпитывая чувства алкоголем. Сладкая парочка собиралась отправиться за продолжением банкета на машине Лауры, но она была слишком пьяна, чтобы сесть за руль. Уэйн, как настоящий джентльмен, решил отвезти их до места назначения сам — то, что он был неистово пьян, его совсем не смущало.

В очередной раз изменить жене футболисту помешал полицейский — он остановил в усмерть пьяную парочку и выписал Уэйну штраф. Мисс Симпсон, к слову, в своих заявлениях после скандала была максимально непоследовательна: то говорила, что только обнималась и целовалась с футболистом, ведь она же «не разрушительница семей», то вслед за этим заявляла, что, естественно, переспала бы с Руни, если бы не полицейский со своими надоедливыми штрафами. Журналисты, кстати, выяснили, что услуги Лауры стоят 6 000 фунтов в день — так что и семейный бюджет семьи Руни не пострадал.

Колин Руни с четырьмя сыновьями

Девушки, скажите честно, вы бы простили своего супруга после таких похождений? Нет? А вот Колин, кажется, святая — она снова осталась с Уэйном. Правда, тогда она все же не выдержала и уехала домой к родителям, забрав троих детей. Родители Колин были в ярости — они и так долго терпели выходки своего зятя ради дочери. А тут уж она сама не выдержала! Отец Колин заявлял журналистам, что не подпустит Уэйна к их дому и на пушечный выстрел. «Как ты мог изменить мне, пока я была беременна? Как ты мог быть таким тупицей?»

У нас, собственно, тот же вопрос: почему Уэйна жизнь ничему не учит?

Удивительно, но через несколько месяцев, в августе, Руни снова попался. Его заметили в одном из отелей Ванкувера, когда он заходил в лифт с таинственной брюнеткой. Колин в это время гостила у родителей в Англии. Папарацци сфотографировали ее через несколько часов после того, как новости, которыми уже никого нельзя было удивить, появились в Сети.

Миссис Руни была в ярости и очень эмоционально говорила по телефону. Предположительно, Колин требовала от Уэйна немедленно сесть в самолет, вернуться домой и объяснить свое хамское и вопиюще отвратительное поведение. А потом она и вовсе сняла обручальное кольцо.

А потом снова надела. В это сложно (хотя нет, невозможно) поверить, но Колин снова простила Уэйна. Инсайдеры рассказали, что многодетная мать решила остаться вместе с мужем. «Она не хочет жить в неопределенности без Уэйна, поэтому приняла решение остаться с ним. Из двух зол выбрала меньшее». Заметили, что о большой любви нет ни слова? Вот и мы тоже.

Надо сказать, что поклонники футбола считают Колин идеальной, самой лучшей на белом свете женщиной. Казалось бы, такого просто не может быть, чтобы супруга каждый раз прощала мужа, когда в прессе снова появляются сообщения о его неверности. Однако Руни это удается, и мы можем только догадываться, каких титанических усилий ей это стоит. Повезло же Уэйну!