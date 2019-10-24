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Тимати «увидел» рождение сына за сутки до его появления на свет

Рэпер никогда не верил в потусторонние силы и приметы. По крайней мере, до недавнего времени. Тимати рассказал, что накануне родов Анастасии Решетовой увидел тайный знак в своей звукозаписывающей студии. Он не растерялся и даже заснял все на видео. 

Беременность и роды Анастасии Решетовой были окутаны слухами и «предсказаниями» с самого начала. Подписчики модели пытались угадать пол ребенка, основываясь на приметах, а также переживали, что после появления малыша на свет звездная мама слишком откровенно рассказывает о своей «мамской» жизни в Инстаграме. «Как бы кто не сглазил», «До крещения сына не показывайте», — писали встревоженные пользователи Сети.

Кажется, Анастасия Решетова и Тимати в приметы и порчи не верят. Рэпер и вовсе убежден, что каждый сам строит свою судьбу. Однако даже он почувствовал присутствие потусторонних сил за сутки до рождения Ратмира. Об этом звездный отец решился рассказать только спустя неделю после появления сына. 

«Я не суеверный человек. Но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки. Внимательней стал. Порой вижу то, на чем раньше не заострил бы внимание», — поделился Тимати (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Вот так за день до рождения Ратмира, включив студийную лампу, я четко увидел внутри очертания длинноногой сидящей женщины, держащий на руках новорожденного». 

В качестве доказательства этого чуда Тимати разместил в своем Инстаграме фото и видео с лампой. И правда, внутри устройства можно разглядеть женщину с «кругом», напоминающим младенца. 

«Мы начали вечернюю студийную сессию, но через пару часов ее прервал звонок о том, что воды отошли, и я выехал в роддом. Через 16 часов я увидел изображение из лампы в реальной жизни», — поведал Тимати. 

Некоторые подписчики восхитились волшебством, которое сопровождало рождение Ратмира Юнусова и поблагодарили рэпера за откровенный рассказ. Другие же усомнились, что артист и правда видел знак свыше. «Они везде, если заострять на этом внимание», — прокомментировала пост Тимати одна из подписчиц. А вы верите в то, что рэпер предугадал рождение сына?

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24 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @simona280, @timatiofficial, Starface, @volkonskaya.reshetova, @perviykrik4/Instagram
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Тимати

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ору!

  • Поднадоели уже.Ктонить ещё у нас беременный?Может пора про кого нового статьи писать?

  • прям такая неожиданность что беременная на 9 месяце скоро родит, прям без тайного знака и не понять было

  • Вомен хватит комментировать жизнь этой семьи! Они не интересны! Малыш не давал разрешения на съемку.Пусть фотки они смотрят в своих альбомам и не загрязняют интернет. Если так и дальше пойдет Гном Гномыч отдыхает, растет новое чудо, никому не нужное!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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