Дочь Кирилла Сафонова пришла на вечеринку на поводке, который держал ее муж

Дочь Кирилла Сафонова Анастасия совсем недавно вышла замуж. Молодожены по полной наслаждаются медовым месяцем, не отказывая себе даже в весьма провокационных развлечениях.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева с дочерью актера и ее супругом

В начале октября 25-летняя Анастасия Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Мужчина сделал предложение наследнице актера еще два года назад, но свадьбу они решили сыграть только сейчас.

Кажется, со временем отношения пары становятся только ближе.

Так, на днях молодожены решили вместе с друзьями посетить вечеринку по случаю Хэллоуина в одном из ночных клубов Нью-Йорка.

Праздник был тематическим: многие гости пришли в клуб парами и были одеты... в БДСМ-наряды.

Анастасия и Стивен тоже придерживались «дресс-кода» мероприятия.

Влюбленные примерили полупрозрачные кружевные костюмы, а также воспользовались атрибутикой секс-игр: Сафонова надела латексную маску и ошейник, поводок от которого вручила мужу.

1 2 3 ... 10 Анастасия Сафонова и ее Стивен Мерфи посетили БДСМ-вечеринку

На вечеринке присутствовали даже стриптизерши, но это совершенно не смущало пару и уж тем более не отвлекало друг от друга.