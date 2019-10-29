Дочь Кирилла Сафонова пришла на вечеринку на поводке, который держал ее муж

В начале октября 25-летняя Анастасия Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Мужчина сделал предложение наследнице актера еще два года назад, но свадьбу они решили сыграть только сейчас.
Так, на днях молодожены решили вместе с друзьями посетить вечеринку по случаю Хэллоуина в одном из ночных клубов Нью-Йорка.
Праздник был тематическим: многие гости пришли в клуб парами и были одеты... в БДСМ-наряды.
Влюбленные примерили полупрозрачные кружевные костюмы, а также воспользовались атрибутикой секс-игр: Сафонова надела латексную маску и ошейник, поводок от которого вручила мужу.
На вечеринке присутствовали даже стриптизерши, но это совершенно не смущало пару и уж тем более не отвлекало друг от друга.