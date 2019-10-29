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Дочь Кирилла Сафонова пришла на вечеринку на поводке, который держал ее муж

Дочь Кирилла Сафонова Анастасия совсем недавно вышла замуж. Молодожены по полной наслаждаются медовым месяцем, не отказывая себе даже в весьма провокационных развлечениях.
Кирисс
Кирилл Сафонов и Саша Савельева с дочерью актера и ее супругом

В начале октября 25-летняя Анастасия Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Мужчина сделал предложение наследнице актера еще два года назад, но свадьбу они решили сыграть только сейчас. 

Кажется, со временем отношения пары становятся только ближе.

Так, на днях молодожены решили вместе с друзьями посетить вечеринку по случаю Хэллоуина в одном из ночных клубов Нью-Йорка. 

Праздник был тематическим: многие гости пришли в клуб парами и были одеты... в БДСМ-наряды. 

Анастасия и Стивен тоже придерживались «дресс-кода» мероприятия. 

Влюбленные примерили полупрозрачные кружевные костюмы, а также воспользовались атрибутикой секс-игр: Сафонова надела латексную маску и ошейник, поводок от которого вручила мужу. 

На вечеринке присутствовали даже стриптизерши, но это совершенно не смущало пару и уж тем более не отвлекало друг от друга. 

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29 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anastasiasaf, @doctor.davidgreuner/Instagram
Теги

Кирилл Сафонов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Не успела замуж выйти и уже по БДСМ вечеринкам ходит, а дальше что

  • Да, мужичок с ноготок. Любовь зла.

  • бармалейка

    Не успела замуж выйти и уже по БДСМ вечеринкам ходит, а дальше что

    а что ей щи варить?

  • Гость

    Да, мужичок с ноготок. Любовь зла.

    зато богатый

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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