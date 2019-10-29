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Сын Шарлиз Терон сменил девичьи платья на футболку и велосипедки

Сын Шарлиз Терон Джексон с первых лет жизни считает себя девочкой и предпочитает носить женственную одежду в розовых оттенках. Впрочем, недавно наследник актрисы отдал предпочтение немного другому стилю. 
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон с сыном

Как и многие голливудские звезды, Шарлиз Терон имеет весьма продвинутые взгляды в вопросе воспитания детей. Так, ее 7-летний приемный сын Джексон уже давно считает себя девочкой и просит актрису называть его дочерью. 

В гардеробе мальчика — множество юбок, платьев и девичьих украшений. 

Джексону настолько комфортно в такой одежде, что даже на пляж он ходит не в плавках, а в обтягивающем розовом купальнике

Шарлиз Терон
 

Впрочем, иногда наследник звезды все же примеряет более универсальные предметы гардероба. 

Так, на днях папарацци запечатлели Джексона в обтягивающих велосипедках. 

Велосипедки — один из самых горячих фэшн-трендов. Стилисты рекомендуют покупать облегающие спортивные шорты абсолютно всем, невзирая на возраст и стройность фигуры — главное знать, с чем их сочетать. 

Несмотря на то, что велосипедки можно найти и в мужских отделах магазинов, кажется, что Джексон все же вдохновлялся именно женскими образами. Подобные простые наряды часто носят Ким Кардашьян, Хейли Болдуин и другие знаменитые представительницы прекрасного пола. 

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29 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Шарлиз Терон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну,и на фига она надевать на него платья с рождения? Почему не удочерила девочку? Извращение какая-то! И пацану жизнь портит,дура.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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