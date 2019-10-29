Сын Шарлиз Терон сменил девичьи платья на футболку и велосипедки

Как и многие голливудские звезды, Шарлиз Терон имеет весьма продвинутые взгляды в вопросе воспитания детей. Так, ее 7-летний приемный сын Джексон уже давно считает себя девочкой и просит актрису называть его дочерью.
Джексону настолько комфортно в такой одежде, что даже на пляж он ходит не в плавках, а в обтягивающем розовом купальнике.
Впрочем, иногда наследник звезды все же примеряет более универсальные предметы гардероба.
Велосипедки — один из самых горячих фэшн-трендов. Стилисты рекомендуют покупать облегающие спортивные шорты абсолютно всем, невзирая на возраст и стройность фигуры — главное знать, с чем их сочетать.
Несмотря на то, что велосипедки можно найти и в мужских отделах магазинов, кажется, что Джексон все же вдохновлялся именно женскими образами. Подобные простые наряды часто носят Ким Кардашьян, Хейли Болдуин и другие знаменитые представительницы прекрасного пола.