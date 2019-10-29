Сын Шарлиз Терон сменил девичьи платья на футболку и велосипедки

Сын Шарлиз Терон Джексон с первых лет жизни считает себя девочкой и предпочитает носить женственную одежду в розовых оттенках. Впрочем, недавно наследник актрисы отдал предпочтение немного другому стилю.

Шарлиз Терон с сыном

Как и многие голливудские звезды, Шарлиз Терон имеет весьма продвинутые взгляды в вопросе воспитания детей. Так, ее 7-летний приемный сын Джексон уже давно считает себя девочкой и просит актрису называть его дочерью.

В гардеробе мальчика — множество юбок, платьев и девичьих украшений.

Джексону настолько комфортно в такой одежде, что даже на пляж он ходит не в плавках, а в обтягивающем розовом купальнике.

Впрочем, иногда наследник звезды все же примеряет более универсальные предметы гардероба.

Так, на днях папарацци запечатлели Джексона в обтягивающих велосипедках.

Велосипедки — один из самых горячих фэшн-трендов. Стилисты рекомендуют покупать облегающие спортивные шорты абсолютно всем, невзирая на возраст и стройность фигуры — главное знать, с чем их сочетать.

Несмотря на то, что велосипедки можно найти и в мужских отделах магазинов, кажется, что Джексон все же вдохновлялся именно женскими образами. Подобные простые наряды часто носят Ким Кардашьян, Хейли Болдуин и другие знаменитые представительницы прекрасного пола.