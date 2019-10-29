«Первую зарплату отдала маме»: старшая дочь певицы Славы пробует силы в модельном бизнесе

Старшая дочь Анастасии Сланевской регулярно выкладывает в Инстаграм эффектные фото в купальниках. Недавно на девушку обратили внимание профессионалы и предложили ей поработать моделью.

Слава и ее дочь Саша

20-летняя дочь певицы Славы Саша Морозова успевает не только учиться в престижной театральной академии, но и активно вести свой микроблог в Инстаграме.

За соцсетями девушки следят десятки тысяч подписчиков.

Александра регулярно выкладывает на свою страницу горячие снимки в купальниках. Это не могло не привлечь внимание аудитории — недавно красавице предложили первый рекламный контракт.

Об успехе девушки в фэшн-индустрии рассказала ее мама. «Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Как быстро растут наши детки...» — подписала певица кадр, сделанный во время фотосессии.

Также звезда похвасталась, что ее наследница решила не тратить полученный гонорар на безделушки и развлечения, как это обычно случается у молодых обеспеченных девушек.

«Первую зарплату сразу же отдала маме», — написала растроганная поступком дочери Слава.

1 2 3 ... 10 Дочь певицы Славы Александра Морозова стала профессиональной моделью

Фолловеров тоже приятно удивило поведение Саши. «Какая красивая девушка, да еще и с таким достойным воспитанием», «Раз такое сделала, значит правильно воспитана», — прокомментировали интернет-пользователи поступок дочери знаменитости.