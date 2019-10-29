«Первую зарплату отдала маме»: старшая дочь певицы Славы пробует силы в модельном бизнесе

20-летняя дочь певицы Славы Саша Морозова успевает не только учиться в престижной театральной академии, но и активно вести свой микроблог в Инстаграме.
Александра регулярно выкладывает на свою страницу горячие снимки в купальниках. Это не могло не привлечь внимание аудитории — недавно красавице предложили первый рекламный контракт.
Об успехе девушки в фэшн-индустрии рассказала ее мама. «Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Как быстро растут наши детки...» — подписала певица кадр, сделанный во время фотосессии.
«Первую зарплату сразу же отдала маме», — написала растроганная поступком дочери Слава.
Фолловеров тоже приятно удивило поведение Саши. «Какая красивая девушка, да еще и с таким достойным воспитанием», «Раз такое сделала, значит правильно воспитана», — прокомментировали интернет-пользователи поступок дочери знаменитости.