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«Первую зарплату отдала маме»: старшая дочь певицы Славы пробует силы в модельном бизнесе

Старшая дочь Анастасии Сланевской регулярно выкладывает в Инстаграм эффектные фото в купальниках. Недавно на девушку обратили внимание профессионалы и предложили ей поработать моделью. 
Анастасия Сланевская (Слава), Александра Морозова
Слава и ее дочь Саша

20-летняя дочь певицы Славы Саша Морозова успевает не только учиться в престижной театральной академии, но и активно вести свой микроблог в Инстаграме.

За соцсетями девушки следят десятки тысяч подписчиков. 

Александра регулярно выкладывает на свою страницу горячие снимки в купальниках. Это не могло не привлечь внимание аудитории — недавно красавице предложили первый рекламный контракт. 

Об успехе девушки в фэшн-индустрии рассказала ее мама. «Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Как быстро растут наши детки...» — подписала певица кадр, сделанный во время фотосессии.

Также звезда похвасталась, что ее наследница решила не тратить полученный гонорар на безделушки и развлечения, как это обычно случается у молодых обеспеченных девушек. 

«Первую зарплату сразу же отдала маме», — написала растроганная поступком дочери Слава. 

Фолловеров тоже приятно удивило поведение Саши. «Какая красивая девушка, да еще и с таким достойным воспитанием», «Раз такое сделала, значит правильно воспитана», — прокомментировали интернет-пользователи поступок дочери знаменитости. 

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29 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @nastya_slava, @alexandrawinter/Instagram
Теги

Анастасия Сланевская (Слава), Александра Морозова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Никто не сомневался, что ее дочь будет моделью. У всех звезд дети модели.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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