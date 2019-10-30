Миллионер Умар Джабраилов с теплотой вспомнил о романе с 19-летней Ксенией Собчак

В свои 37 Ксения Собчак — замужняя дама, воспитывающая сына.Однако в молодости ей приписывали романы со многими знаменитыми и влиятельными мужчинами намного старше ее.
Недавно миллионер Умар Джабраилов вспомнил то время, когда тесно общался с молодой Ксенией. Бизнесмен опубликовал архивное совместное фото, на котором пара запечатлена на одном из светских мероприятий.
«Ей 19, мне чуть больше 40. Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман», — подписал снимок Джабраилов.
К слову, сама Ксения также предалась ностальгии и ответила бывшему возлюбленному. «Да, это было очень красивое время! Всегда в памяти!» — эмоционально подтвердила медиадива.
Их роман развивался бурно и стремительно, быстро сошел на нет. Умар всегда отличался особой любовью к противоположному полу. В списке возлюбленных Джабраилова в свое время значились Наоми Кэмпбелл и Шэрон Стоун.