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Миллионер Умар Джабраилов с теплотой вспомнил о романе с 19-летней Ксенией Собчак

Сейчас Ксения Анатольевна жена и счастливая мама. Однако до свадьбы с Константином Богомоловым и брака с Максимом Виторганом Собчак приписывали романы со многими влиятельными мужчинами. Одним из них был Умар Джабраилов.
Ксения Собчак
Ксения Собчак 

В свои 37 Ксения Собчак — замужняя дама, воспитывающая сына.Однако в молодости ей приписывали романы со многими знаменитыми и влиятельными мужчинами намного старше ее.

Недавно миллионер Умар Джабраилов вспомнил то время, когда тесно общался с молодой Ксенией. Бизнесмен опубликовал архивное совместное фото, на котором пара запечатлена на одном из светских мероприятий. 

Ксения Собчак, Умар Джабраилов
Ксения Собчак и Умар Джабраилов

«Ей 19, мне чуть больше 40. Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман», — подписал снимок Джабраилов. 

Это был 2001 год, Собчак тогда только начала обучение в МГИМО после переезда из Петербурга.

К слову, сама Ксения также предалась ностальгии и ответила бывшему возлюбленному. «Да, это было очень красивое время! Всегда в памяти!» — эмоционально подтвердила медиадива.

  • Ксения Собчак
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    После расставания Ксения Собчак и Умар Джабраилов сохранили дружеские отношения
    Смотреть галерею

Их роман развивался бурно и стремительно, быстро сошел на нет. Умар всегда отличался особой любовью к противоположному полу. В списке возлюбленных Джабраилова в свое время значились Наоми Кэмпбелл и Шэрон Стоун. 

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30 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @umar.dzhabrailov, @xenia_sobchak/Instagram, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Собчак

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Вроде этот миллионер Ксюше синяки по любви ставил? Она даже в интервью рассказывала как бегала от него, только имён не называла

  • Гость

    Вроде этот миллионер Ксюше синяки по любви ставил? Она даже в интервью рассказывала как бегала от него, только имён не называла

    Кто прошлое помянет, тому глаз вон.

  • Гость

    Вроде этот миллионер Ксюше синяки по любви ставил? Она даже в интервью рассказывала как бегала от него, только имён не называла

    И ещё в гостинице стрелял недавно.

  • Гость

    Кто прошлое помянет, тому глаз вон.

    а кто забудет - тому оба

  • Гость

    И ещё в гостинице стрелял недавно.

    Вот ковбой! Сколько ему уже лет то?

  • что это за маниакальное желание сохранить непременно теплые и дружеские отношения с бывшими и главное до всех это донести?)) ну с таким как Джабраилов, вечный плейбой, может и прокатило, а Виторган крепкий орешек оказался, Собчак только зубы поломает об него, хоть и разливается соловьем

  • я представляю как мой бывший муж пишет обо мне, что у нас был головокружительный роман)) и это читает его жена. хохма

  • Гость

    Вроде этот миллионер Ксюше синяки по любви ставил? Она даже в интервью рассказывала как бегала от него, только имён не называла

    Бьет- значит любит. Така у него огромная была любофф. Сам он маленький и неказистый, а любовь огромная.

  • Гость

    Вот ковбой! Сколько ему уже лет то?

    61. Молодой еще.

  • сейчас Ксения воспитывает сына Платона...не смешите такими фразами

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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