Миллионер Умар Джабраилов с теплотой вспомнил о романе с 19-летней Ксенией Собчак

Сейчас Ксения Анатольевна жена и счастливая мама. Однако до свадьбы с Константином Богомоловым и брака с Максимом Виторганом Собчак приписывали романы со многими влиятельными мужчинами. Одним из них был Умар Джабраилов.



Ксения Собчак



В свои 37 Ксения Собчак — замужняя дама, воспитывающая сына.Однако в молодости ей приписывали романы со многими знаменитыми и влиятельными мужчинами намного старше ее.



Недавно миллионер Умар Джабраилов вспомнил то время, когда тесно общался с молодой Ксенией. Бизнесмен опубликовал архивное совместное фото, на котором пара запечатлена на одном из светских мероприятий.

Ксения Собчак и Умар Джабраилов

«Ей 19, мне чуть больше 40. Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман», — подписал снимок Джабраилов.



Это был 2001 год, Собчак тогда только начала обучение в МГИМО после переезда из Петербурга.

К слову, сама Ксения также предалась ностальгии и ответила бывшему возлюбленному. «Да, это было очень красивое время! Всегда в памяти!» — эмоционально подтвердила медиадива.



1 2 3 ... 11 После расставания Ксения Собчак и Умар Джабраилов сохранили дружеские отношения

Их роман развивался бурно и стремительно, быстро сошел на нет. Умар всегда отличался особой любовью к противоположному полу. В списке возлюбленных Джабраилова в свое время значились Наоми Кэмпбелл и Шэрон Стоун.

