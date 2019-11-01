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Даша Жукова впервые показала совместное фото с молодым мужем

Если верить многочисленным инсайдерам, совсем недавно Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Звезда не комментирует догадки о свадьбе, но зато наконец начинает делиться снимками с любимым. 
Дарья Жукова
Ставрос Ниархос и Даша Жукова

Пару недель назад стало известно, что 38-летняя Даша Жукова вышла замуж за 34-летнего греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, с которым встречалась с 2017 года. 

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И хотя Даша умалчивает о своем замужестве, теперь она наконец начала публиковать в своих соцсетях фотографии с мужем. 

Дарья Жукова
 

1 ноября знаменитость показала снимок, сделанный во время празднования парой Хэллоуина.  «Оставь меня в покое, Боб Росс», — шутливо подписала кадр Жукова. 

Судя по всему, выбором праздничных костюмов занималась именно любительница современного искусства. 

Боб Росс — это известный американский художник, который популяризировал живопись с помощью телевизионных программ. В них он учил зрителей рисовать собственные картины всего за полчаса. 

В минувший вечер Ставрос Ниархос стал тем самым Бобом Россом. Даша же облачилась в причудливый наряд Земли, изобразив в своем костюме и реки, и деревья, и даже облака. 

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @josephinedelabaume, @dasha/Instagram
Теги

Дарья Жукова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • счастливы :-)

  • "фото с молодым мужем"... а она что, старая? 4 года всего лишь разница. А, или это по сравнению с бывшим- ну тогда да, молодой)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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