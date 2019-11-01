Даша Жукова впервые показала совместное фото с молодым мужем

Если верить многочисленным инсайдерам, совсем недавно Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Звезда не комментирует догадки о свадьбе, но зато наконец начинает делиться снимками с любимым.

Ставрос Ниархос и Даша Жукова

Пару недель назад стало известно, что 38-летняя Даша Жукова вышла замуж за 34-летнего греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, с которым встречалась с 2017 года.

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И хотя Даша умалчивает о своем замужестве, теперь она наконец начала публиковать в своих соцсетях фотографии с мужем.

1 ноября знаменитость показала снимок, сделанный во время празднования парой Хэллоуина. «Оставь меня в покое, Боб Росс», — шутливо подписала кадр Жукова.

Судя по всему, выбором праздничных костюмов занималась именно любительница современного искусства.

Боб Росс — это известный американский художник, который популяризировал живопись с помощью телевизионных программ. В них он учил зрителей рисовать собственные картины всего за полчаса.

1 2 3 ... 10 Даша Жукова наконец начала публиковать снимки со Ставросом Ниархосом

В минувший вечер Ставрос Ниархос стал тем самым Бобом Россом. Даша же облачилась в причудливый наряд Земли, изобразив в своем костюме и реки, и деревья, и даже облака.



