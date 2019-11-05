От «единоросса» до оппозиционера: вспоминаем всех несостоявшихся мужей Ксении Собчак в день ее 38-летия

Ксению Собчак никогда нельзя было назвать паинькой. В 13 лет она технично сбегала от охранников, чтобы тусоваться с ровесниками, а в девятнадцать умело манипулировала сразу двумя завидными женихами. А как вам история ухода от мужа Максима Виторгана к новому мужу Константину Богомолову? В 38-й день рождения роковой блондинки вспоминаем всех ее кавалеров, которые пытались и предлагали, но не довели ее до ЗАГСа (а если и довели, то не удержали).

Ксения Собчак

Сегодня Ксения Собчак — счастливая мама сына Платона, подруга своего бывшего Максима Виторгана, счастливая жена Константина Богомолова. Удивившему многих церковному венчанию с последним предшествовало немало пикантных событий и внезапных поворотов судьбы. Светская Москва еще помнит времена, когда «блондинка в шоколаде» решительно меняла мужчин в поисках «своего человека». С кем Собчак пробовала строить отношения до Богомолова, рассказываем в новом материале.



Вячеслав Лейбман

Роман Ксении с председателем совета директоров компании «Феникс-Холдинг» Вячеславом Лейбманом начался еще в Санкт-Петербурге. Молодые люди познакомились в одном из ночных клубов и вскоре решили, что Москва просто обязана им покориться, поэтому в начале 2000-х вместе переехали в столицу. Ксения поступила в МГИМО, а Вячеслав подарил своей возлюбленной трехкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной.

Вячеслав Лейбман

В это время за молодой и амбициозной блондинкой ухаживал еще один импозантный и богатый мужчина — вице-президент «Творческого союза художников России» Умар Джабраилов. Это было похоже на пинг-понг. Джабраилов подарил Ксении BMW, Вячеслав — Mercedes, Умар — черный жемчуг, Лейбман — бриллианты.

В итоге Собчак все же выбрала Джабраилова (по слухам, не стерпев несколько эпизодов рукоприкладства со стороны Лейбмана) и встречалась с Умаром целых три года. Правда, говорят, что в самом начале этих отношений мама Ксении Людмила Нарусова видела, что ее дочь до сих пор страдает из-за Лейбмана, и решила ей помочь, обратившись за помощью к Анастасии Волочковой. Что было дальше на самом деле, мы не узнаем никогда, потому что у Собчак и Волочковой две кардинально разные версии развития событий.

Волочкова говорит, что Людмила Борисовна побеседовала с Анастасией и Вячеславом, сказав примерно следующее: «Ребята, давайте поможем Ксюшу как-то выдернуть. Слав, ну Ксюша тебя все-таки любила. Как-то ее первые отношения и все. Насть, ну надо помогать». Вот, мол, и созрел план: Волочкова поселится в Marriott, а к ней придет Лейбман. Они чинно и благородно выпьют вина в баре на глазах у всех, а потом свидетели этого тут же донесут информацию Собчак и она перестанет переживать.

Ксения же и по сей день уверена, что Волочкова просто увела у нее Лейбмана еще задолго до того, как Собчак с ним рассталась. «Просто Ксении было выгодно сказать, что Волочкова увела у нее любимого человека», — заявила балерина.

Умар Джабраилов

Ксения и Умар были вместе целых три года, что в молодости кажется вообще вечностью. То, что новый избранник старше Собчак на 23 года, ее нисколько не смущало, хотя всем остальным казалось действительно странным — разве не может молодая и острая на язык дочка первого мэра Санкт-Петербурга найти себе кого-то «по образу и подобию»? Ксению такие разговоры крайне раздражали.

Ксения Собчак и Умар Джабраилов

«Умар был красавцем, который разбивал сердца: начитанный, образованный человек, еще и богатый, известный. Почему вы отказываете мне в праве в мои 20 лет влюбиться в такого? Он что, жирный плешивый м***к с бородавкой, что вы меня подозреваете в меркантильности? Я жила свою жизнь. Не тенью чужой блестящей жизни, а нелепой, гротескной, но своей. И ни капли об этом не жалею», — написала она как-то в соцсетях, дав отпор осуждавшим ее за связь со взрослым мужчиной и обвинявшим в корысти и меркантильности.

Говорят, что Джабраилов, хоть и ввел Ксению в элитную тусовку шоу-бизнеса и помог в ней обосноваться, все же отрицательно влиял на возлюбленную. То, что запрещенные препараты в жизни Ксении присутствовали, она не скрывает, о чем открыто заявила в интервью Юрию Дудю. Но вот когда это было, мы можем только предполагать.

Собчак все же смогла вырваться из порочного круга и рассталась с Джабраиловым, сохранив с ним прекрасные дружеские отношения. Умар совсем недавно даже предался ностальгии и выложил архивное фото с Ксенией, подписав его: «Ей 19, мне чуть больше 40... Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман…».

Александр Шустерович

Ксения долго не грустила и вскоре нырнула в новые отношения, познакомившись с высоким и богатым (очень богатым) выпускником Гарварда Александром Шустеровичем, который сделал себе состояние на продаже российского обогащенного урана в Америку.

Александр Шустерович и Ксения Собчак

Собчак впервые задумалась о том, что ей пора остепениться, и сказала Шустеровичу «да», когда он предложил ей руку, сердце, а с ними и безбедное существование на всю оставшуюся жизнь. Ксения активно готовилась к свадьбе, которая должна была состояться в 2005 году, подключив к этому процессу маму.

Людмила Нарусова ради торжества дочери сняла в Санкт-Петербурге дворец и сумела договориться с местными властями об «особом» разведении мостов (учитывая статус Нарусовой, это было не так уж и сложно). Платье для Ксении создавал сам Валентин Юдашкин — торжество должно было пройти на ура. И вдруг за неделю до назначенной даты свадьбу отменили.

14 лет назад говорили всякое. Газета «Жизнь», например, сообщала со ссылкой на анонимного инсайдера: накануне Собчак и Шустерович страшно поругались, Александр понял, что не хочет связывать свою жизнь с Ксенией. Как человек благородный он пошел на уступку уже бывшей возлюбленной: разрешил ей придумать любую отмазку для прессы и пообещал, что не будет ничего комментировать.

Правда, еще поговаривали, что Александр изменил Ксении, а также что его родственники просто запретили жениться на такой ненадежной и избалованной девушке. Была и другая версия, согласно которой изменила без пяти минут невеста… В этой легенде немало сочных подробностей вроде участия чуть ли не профессиональных «соблазнителей» из спецслужб.

14 лет Ксения не распространялась на этот счет, но недавно все же рассказала, почему «свадьбы года» никто так и не дождался. «У меня была высокооплачиваемая работа, но она якобы не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет замуж. ''Зачем вкалывать весь август, когда есть вилла в Сен-Тропе. Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше''. И вдруг я поняла, что именно съемки и важны, — рассказала Ксения. — Это история о том, как мы все постигаем в жизни».

Ваге Енгибарян

Незадолго до официального расставания с Шустеровичем Ксению начали замечать на светских мероприятиях в компании дипломата Ваге Енгибаряна. Поговаривали даже, что они сначала закрутили роман, а только потом Собчак приняла решение расстаться с выпускником Гарварда. Ни светская львица, ни дипломат армянского происхождения свои отношения (или их отсутствие) не комментировали. Ходили слухи, что их связь длилась достаточно долго.

Ксения Собчак и Ваге Енгибарян

Спустя несколько лет Ксения вспомнила о Ваге, причем отзывалась о нем невероятно тепло. «Вагеша – очень яркая страница моей жизни. А яркие страницы, как известно, с годами не выцветают. Он преданный и умеющий искренне жертвовать собой ради друзей человек», — делилась Ксения с журналом Tatler. В общем, это была или романтическая связь, или нежная дружба. Очень нежная.

Дмитрий Савицкий

После расставания с Шусторовичем, которое Ксения переживала болезненно, она с головой окунулась в работу. К месту телеведущей на «ДОМе-2» добавилось еще и собственное реалити-шоу «Блондинка в шоколаде» на Муз-ТВ. В то же время эпатажная мадемуазель познакомилась с Дмитрием Савицким, генеральным директором радиостанции «Серебряный дождь». Этот роман продлился чуть меньше трех лет. Злые языки говорили, что Ксения бросила Савицкого, потому что он зарабатывал не так много, как ее предыдущие ухажеры, и не мог обеспечить светской львице достойную жизнь, но на самом деле Дмитрий просто не выдержал непростого характера возлюбленной.

«Мы были вместе, и у нас был прекрасный роман. Ничего не могу сказать плохого о наших взаимоотношениях. Но через какое-то время, по прошествии двух с половиной лет, эти отношения прекратились. Вот, собственно, и все. И да, она очень ревнивый человек, прямо очень. То есть, из всех женщин, которые были в моей жизни, Ксения на первом месте по ревности. Она, конечно, жесткая собственница. Но у всех же есть свои недостатки и достоинства», — рассказывал Савицкий.



Собчак умудрилась и с Дмитрием остаться в хороший отношениях, и это подтверждено фактами: она продолжила работать на радиостанции «Серебряный дождь» и часто общалась с экс-возлюбленным вне работы.

Олег Малис

Поговаривали, что Савицкий все же не просто расстался с Ксенией, а ушел к другой женщине — модели Елене Ляндрес, у которой на тот момент был гражданский муж Олег Малис и дети от него. Подтверждений этому нет, но то, что сразу после расставания Собчак закрутила с Малисом, вице-президентом «Альфа-Телекома» и совладельцем «Евросети», короткий роман, наводит на определенные мысли.

Ксения Собчак и Олег Малис

Олег тогда отрицал все: «У меня двое детей, но с Леной я расстался год назад. У меня нет супруги, я официально не был женат», — коротко пояснил Малис. Удержать своенравную блондинку он не смог, хотя в тусовке начали поговаривать об их возможной скорой свадьбе, забыв о недавнем скандале. Однако Ксения была все еще не готова стать женой и ушла от бизнесмена.

Евгений Папунаишвили

Следующим в сети блондинки с характером попался знаменитый на всю страну танцор Евгений Папунаишвили. Познакомились, естественно, на паркете. В 2010-м Ксения принимала участие в шоу «Танцы со звездами», а ее наставником был Евгений.

Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили

Спустя несколько лет Папунаишвили с гордостью рассказывал об этом головокружительном романе, который продлился совсем недолго, но в память врезался навсегда.

«Да, я влюбился. А что в этом такого? Это было так классно, такой эмоциональный период. Я ее тогда узнал с совершенно новой стороны. Ксения невероятный человек, очень добрый, позитивный, очень умный. Роман закончился быстро. Это не было так, что завершился сезон шоу, и мы расстались. Просто так случилось. У каждого начались свои дела. Мы иногда видимся на каких-то мероприятиях, общаемся, здороваемся. Не знаю, как Ксюша, но у меня о том периоде остались очень хорошие воспоминания», — ностальгировал танцор в программе «Судьба человека».

Как сейчас вспоминает Ксения отношения с Евгением, точно никто не знает, но сразу после расставания Собчак заявила дословно следующее: «Теперь мне даже замуж не хочется. Женя избавил меня от этого комплекса». Вот и думайте теперь, что бы это значило.

Сергей Капков

В жизнь Ксении ворвалась политика — светская львица закрутила роман с Сергеем Капковым, который, на минуточку, был женат на ведущей канала «Вести 24» Екатерине Гринчевской. Ради Собчак депутат Госдумы и член партии «Единая Россия» ушел от супруги, хотя очень долго не мог на это решиться. С одной стороны, у него была крепкая семья и прекрасные дети. С другой — головокружительный роман с девушкой, от которой можно ждать чего угодно.

Ксения Собчак и Сергей Капков

Когда Капков был в раздумьях, Собчак, по слухам, закрутила мимолетную интрижку с театральным режиссером Эдуардом Бояковым (так сказать, чтобы ускорить процесс). А вскоре она и вовсе ушла от представителя власти… И не к служителю Мельпомены, как можно было бы предположить, а к яростному оппозиционеру!

Расставание было, прямо скажем, некрасивым. Даже спустя несколько лет Капков не смог сдержать чувств и однажды назвал Ксению «обиженной женщиной». Собчак в ответ парировала, что он не умеет держать удар. Высокие отношения.

Илья Яшин

Илья Яшин произвел на Собчак неизгладимое впечатление с первой встречи. Познакомились на одном из митингов, которые тогда проходили в Москве. Ксения стояла на сцене и терпеливо ждала своей очереди, чтобы выступить перед многотысячной толпой, а ведь было очень холодно. И только Яшин уступил Собчак место в очереди и пропустил ее толкать речь вперед.

Ксения Собчак и Илья Яшин

После такого широкого жеста Ксения опубликовала в соцсетях фото Ильи с подписью «Какой симпатичный парень». Ну а закрутилось у них все после того, как Яшин пришел к Собчак на первый выпуск ее политического ток-шоу для молодежи «Госдеп» на телеканале MTV.

«На съемке был Андрей Караулов. Он прямо в эфире говорит, показывая на нас с Ильей: ''Да вы посмотрите на них, что она там поддакивает ему, посмотрите, они явно друг другу нравятся''. И я густо покраснела. После этой съемки Илья взял у меня номер телефона», — рассказывала Ксения.

Роман закрутился с бешеной скоростью, но рассказывать о нем влюбленные оппозиционеры не планировали. За них это сделал Следственный комитет. Ранним утром 11 июня представители СК нагрянули с обыском в квартиру к Ксении, изъяв 1 миллион евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей, а также Яшина.

«В 9 утра все издания написали о том, что в одной квартире была накрыта ''банда черная кошка'', Яшин и Собчак. И что говорить на это? Что коллега Яшин зашел на завтрак, на чай?..» — со смехом рассказала Ксения в интервью Светлане Бондарчук для Hello!.

Все думали, что дело идет к свадьбе: Яшин поймал для Собчак подвязку на свадьбе у Дмитрия Гудкова, она рассказывала, что готова к семейной жизни (но пока не к детям) и вообще жаждет домашнего уюта. Но что-то пошло не так, и в конце 2012 года, аккурат перед новогодними праздниками, в Сети поползли слухи о том, что самая романтичная политическая пара страны распалась.

Яшин и Собчак комментировать сплетни отказывались, чем только их подогрели. Любопытствующие уже не шептались, а говорили вслух — и не просто о разрыве, а о скандальном разрыве! Высказывались предположения, что Собчак изменила Яшину, а он устал терпеть ее светские закидоны и 155-ю купленную пару дорогих туфель.

И лишь после Нового года появилась хоть какая-то информация о расставании пары. Анонимный друг Ксении и Ильи рассказал «Московскому комсомольцу», что разбежались они еще в ноябре после совместной поездки в Марокко.

«Как принято говорить, накопились взаимные противоречия. Все ждут какой-то драматичной истории о предательстве, измене, да, чего только за это время не придумали! Но они расстались, как и большинство пар, по совокупности различных причин. Если все же говорить о глобальной причине, то всему виной публичность и большое количество недоброжелателей», — поведал аноним, уточнив, что Илья и Ксения остались в дружеских отношениях и даже приходили на оппозиционные акции вместе.

Маским Виторган

В ту самую зиму, когда все говорили о расставании Собчак и Яшина, сама Ксения не обливалась горькими слезами, а очень даже неплохо проводила время — уже в компании Максима Виторгана. И снова та же история: светская львица и ее избранник, принадлежащий к именитой актерской династии, свои отношения, может, и не скрывали, но и на всеобщее обозрение не выставляли.

Ксения Собчак и Максим Виторган

До свадьбы они лишь однажды появились на светском мероприятии вместе — пришли на тусовку, прихватив с собой сына Виторгана от предыдущих отношений.

«Меня удивило то, насколько образ Собчак отличается от того, какая она в жизни. Это было колоссально», — говорил Виторган.

Впрочем, все считали, что этот роман не продлится слишком долго. Ксении, мол, нужен кто-то под стать ей самой, такой же авантюрный, яркий и готовый на словесную перепалку в любую секунду. Виторган же производил прямо противоположное впечатление уютного, домашнего человека, готового идти на уступки и избегающего конфликтов.

Так что тайная свадьба, которую Ксения и Максим сыграли 1 февраля 2013 года, стала не просто неожиданностью, а шоком для общественности. Да и для гостей, впрочем, тоже — они понятия не имели, на какое мероприятия их позвали влюбленные в кинотеатр «Фитиль» на Фрунзенской набережной, и были уверены, что идут просто на премьеру фильма с Виторганом в главной роли. Даже мама Ксении Людмила Нарусова не знала о готовящемся торжестве. Только когда гостей встретила Собчак в белом кружевном платье с фатой от Ульяны Сергеенко, всем все стало ясно.

В течение следующих лет Виторгана и Собчак то сводили, то разводили, прямо как мосты в родном для Ксении Питере. Пара на эти слухи внимания не обращала и занималась своей жизнью: светская львица превратилась в домашнюю кошечку, карьера Виторгана резко устремилась ввысь. Ну а потом случилось то, чего от Ксении мало кто ждал. В 2016 году Собчак забеременела.

Как и в случае со свадьбой, ничего афишировать она не хотела, но, когда округлившийся живот стало невозможно скрывать, все же подтвердила свое интересное положение, да с размахом — снялась совершенно обнаженной для обложки журнала Tatler.

Долгожданное событие произошло 18 ноября 2016 года — и такую радость Собчак скрывать от общественности не стала. Сама выложила фото в Инстаграм. «18.11.16 теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — написала телеведущая.

Собчак и Виторган наслаждались сыном Платоном и друг другом, а СМИ предполагали, через сколько лет Ксения снова соберется в роддом за вторым ребенком, но…

Константин Богомолов

«Иногда тебе на голову падает огромная любовь»

… в жизни Ксении появился новый мужчина, причем ворвался он в нее так резко, что она даже не успела опомниться. Еще в то время, когда Собчак была официальной женой «мужа Собчак», как все называли Виторгана, она взяла интервью у Константина Богомолова по скайпу, потом долго утверждала с ним текст и в процессе поняла: они же смеются над одними и теми же шутками! И скоро в Питере они уже впервые пили кофе вместе.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

«Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно», — рассказала Ксения изданию Tatler.

Впрочем, если Виторган все знал, тогда откуда взялись новости о той самой потасовке у печально известной «Кофемании», куда Виторган ворвался, чтобы побеседовать с Богомоловым? Оральными прелюдиями дело не ограничилось — воинствующие актер и режиссер вышли на улицу, где Максим высказал кулаками все, что думает по поводу Богомолова и его романа с Ксенией.

Что бы там ни произошло между Собчак, Богомоловым и Виторганом, каждый пошел своей дорогой. У начала новой жизни журналистки и режиссера есть конкретная дата: 13 сентября 2019 года.

Ксения и Константин расписались в Грибоедовском ЗАГСе, так любимом звездами шоу-бизнеса, а потом поехали венчаться. Черный катафалк, в котором веселились молодожены по пути к Храму Вознесения Господня у Никитских ворот, обсуждают до сих пор. Ксения говорила, что ее муж гениален, Богомолов отзывался о жене максимально точно: «Люблю злую женскую энергию, стервозную очень». Да, они действительно нашли друг друга.

Собчак, к слову, снова «диагностируют» беременность по фото и видео в соцсетях, но пока что она не комментирует эти слухи (впрочем, как и в прошлый раз). Ждем через несколько месяцев очередную обложку?

1 2 3 ... 11 Сейчас Ксения Собчак счастлива в браке с Константином Богомоловым

Да, Ксения перецеловала немало «лягушек», прежде чем нашла своего прекрасного принца, художественного руководителя Театра на Малой Бронной, эстета и творческого человека. Ждем совместные ми-ми-ми-фотографии в Инстаграме и отчет с праздника, на котором соберутся все родные и близкие Собчак. И, конечно, поздравляем всероссийскую возмутительницу спокойствия, талантливую журналистку, цельную личность и просто красивую женщину. Ура!