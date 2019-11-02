Оксана Воеводина поделилась новыми фотографиями пятимесячного сына Леона

1 ноября в жизни Оксаны Воеводиной произошло важное событие — она впервые представила общественности своего сына, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Эксклюзивные снимки были представлены британским порталом Daily Mail. На следующий день новые фотографии мальчика появились и в Инстаграме королевы красоты.



Долгое время Оксана Воеводина скрывала лицо маленького сына и почти не показывала его фото в соцсетях. Интернет-пользователи гадали, когда же она наконец представит миру своего наследника. День X настал 1 ноября. В первый день второго осеннего месяца снимки малыша Леона появились на главной странице британского портала Daily Mail, а спустя 24 часа фото были опубликованы и в Инстаграме Оксаны.

Автором трогательных кадров, на которых королевский наследник позирует в номере отеля, стала фотограф Вера Ундриц. Смотришь на эти снимки и понимаешь, что отцом малыша действительно является Мухаммад V — так сильно мальчик похож на него.



Экс-правитель Малайзии, напомним, отрицает свое отцовство и настаивает на том, что Оксана родила ребенка от другого мужчины. В разговоре с британским журналистом Воеводина сообщила, что Мухаммад V ни разу не видел мальчика, хотя мечтал о сыне.

1 2 3 ... 10 Малыш Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра появился на свет 21 мая 2019 года

Ждать счастливого финала в этой истории, увы, не придется. Оксана не верит в то, что у них с Мухаммадом V когда-нибудь получится воссоединиться. «Он исчез для меня и для моего сына», — с грустью в голосе сообщила молодая мама.