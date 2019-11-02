Кристине Асмус понадобилась помощь врачей после того, как ее фото появилось на надгробном камне

Никому не хотелось бы побывать в ситуации, в которой оказалась Кристина Асмус. 31-летнюю актрису записали в умершие, изобразив ее портрет на надгробной плите.

Кристина Асмус

Недавно Кристина Асмус оказалась в центре скандала. Нет, мы не про откровенные сцены из фильма «Текст» и реакцию супруга звезды Гарика Харламова. Портретное фото красавицы-актрисы использовали на выставке ритуальных услуг в качестве изображения на надгробном камне. По словам знаменитости, она узнала об этом через друзей, которые тут же начали звонить ей и ее родным.

«Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации», — сообщила Кристина в Инстаграме.

Знаменитость призналась, что ей стало резко плохо и даже пришлось обращаться к врачам. «Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — продолжила Асмус.



1 2 3 ... 10 1 ноября на выставке ритуальных услуг на ВДНХ было обнаружено фото Кристины на надгробной плите

Сейчас супруга Гарика Харламова намерена обратиться в суд и получить компенсацию за нанесение морального вреда. Адвокаты знаменитости уже готовятся к предстоящему делу. Также девушка ждет публичных извинений от ритуальной компании.