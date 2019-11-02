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Кристине Асмус понадобилась помощь врачей после того, как ее фото появилось на надгробном камне

Никому не хотелось бы побывать в ситуации, в которой оказалась Кристина Асмус. 31-летнюю актрису записали в умершие, изобразив ее портрет на надгробной плите. 
Кристина Асмус
Кристина Асмус

Недавно Кристина Асмус оказалась в центре скандала. Нет, мы не про откровенные сцены из фильма «Текст» и реакцию супруга звезды Гарика Харламова. Портретное фото красавицы-актрисы использовали на выставке ритуальных услуг в качестве изображения на надгробном камне. По словам знаменитости, она узнала об этом через друзей, которые тут же начали звонить ей и ее родным. 

«Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации», — сообщила Кристина в Инстаграме. 

Знаменитость призналась, что ей стало резко плохо и даже пришлось обращаться к врачам. «Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — продолжила Асмус.

  • Кристина Асмус
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    1 ноября на выставке ритуальных услуг на ВДНХ было обнаружено фото Кристины на надгробной плите
    Смотреть галерею

Сейчас супруга Гарика Харламова намерена обратиться в суд и получить компенсацию за нанесение морального вреда. Адвокаты знаменитости уже готовятся к предстоящему делу. Также девушка ждет публичных извинений от ритуальной компании.

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02 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @asmuskristina/Instagram
Теги

Кристина Асмус

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Готовится к иску на возмещение ущерба :)

  • О,ужас,вот это шок,настоящая драма

  • Выиграют иск - тут 200%. Головой думать надо, кого на памятниках рисовать

  • Гость

    Выиграют иск - тут 200%. Головой думать надо, кого на памятниках рисовать

    Написали, что она отказалась от претензий.

  • Наверное , эту надгробную плиту ей подарили

  • Уже отзвала иск. Навереняка ей владельцы предьявили компромат.

  • Глубина текста? Очередной пиар

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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