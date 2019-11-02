«Просто будьте рядом»: перенесшая операцию Татьяна Тотьмянина отметила 38-летие в компании мужа и дочек

15 октября Татьяна Тотьмянина обратилась в один из столичных онкологических центров для проведения операции по удалению желчного пузыря. По словам ее супруга Алексея Ягудина, новообразования нашли еще два года назад, однако со временем их число выросло, и, чтобы избежать рака, Татьяне сделали лапароскопию.
А на днях и вовсе обрадовала фолловеров праздничными фотографиями в кругу семьи. 2 ноября фигуристке исполнилось 38 лет, и этот день она решила провести вместе с мужем и детьми.
Поклонники знаменитости поздравили своего кумира с праздником и оставили множество теплых слов в комментариях. «Крепкого здоровья, успехов в работе, любви, добра!» — писали они. Мы присоединяемся и желаем имениннице и ее семье счастья.