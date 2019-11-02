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«Просто будьте рядом»: перенесшая операцию Татьяна Тотьмянина отметила 38-летие в компании мужа и дочек

Недавно Татьяна Тотьмянина перенесла серьезную операцию по удалению желчного пузыря, в котором было обнаружено несколько новообразований. Сейчас фигуристка чувствует себя хорошо и 2 ноября отметила 38-й день рождения в кругу близких. 
Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина

15 октября Татьяна Тотьмянина обратилась в один из столичных онкологических центров для проведения операции по удалению желчного пузыря. По словам ее супруга Алексея Ягудина, новообразования нашли еще два года назад, однако со временем их число выросло, и, чтобы избежать рака, Татьяне сделали лапароскопию. 

Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
После операции знаменитость быстро пришла в себя и вскоре вернулась на лед — тренироваться к будущим выступлениям.

А на днях и вовсе обрадовала фолловеров праздничными фотографиями в кругу семьи. 2 ноября фигуристке исполнилось 38 лет, и этот день она решила провести вместе с мужем и детьми. 

2 ноября фигуристке исполнилось 38 лет
2 ноября фигуристке исполнилось 38 лет
«Просто будьте рядом!» — лаконично подписала снимок Тотьмянина. 

Поклонники знаменитости поздравили своего кумира с праздником и оставили множество теплых слов в комментариях. «Крепкого здоровья, успехов в работе, любви, добра!» — писали они. Мы присоединяемся и желаем имениннице и ее семье счастья.

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02 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @tatianatotmyanina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Татьяна Тотьмянина

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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