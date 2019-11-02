«Просто будьте рядом»: перенесшая операцию Татьяна Тотьмянина отметила 38-летие в компании мужа и дочек

Недавно Татьяна Тотьмянина перенесла серьезную операцию по удалению желчного пузыря, в котором было обнаружено несколько новообразований. Сейчас фигуристка чувствует себя хорошо и 2 ноября отметила 38-й день рождения в кругу близких.

Татьяна Тотьмянина

15 октября Татьяна Тотьмянина обратилась в один из столичных онкологических центров для проведения операции по удалению желчного пузыря. По словам ее супруга Алексея Ягудина, новообразования нашли еще два года назад, однако со временем их число выросло, и, чтобы избежать рака, Татьяне сделали лапароскопию.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

После операции знаменитость быстро пришла в себя и вскоре вернулась на лед — тренироваться к будущим выступлениям.

А на днях и вовсе обрадовала фолловеров праздничными фотографиями в кругу семьи. 2 ноября фигуристке исполнилось 38 лет, и этот день она решила провести вместе с мужем и детьми.

2 ноября фигуристке исполнилось 38 лет

«Просто будьте рядом!» — лаконично подписала снимок Тотьмянина.

1 2 3 ... 11 Две недели назад Татьяна Тотьмянина пережила серьезную операцию

Поклонники знаменитости поздравили своего кумира с праздником и оставили множество теплых слов в комментариях. «Крепкого здоровья, успехов в работе, любви, добра!» — писали они. Мы присоединяемся и желаем имениннице и ее семье счастья.