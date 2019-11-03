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Ольга Орлова высказалась о ссоре с Ксенией Бородиной и романе с женатым мужчиной

Ольга Орлова и Ксения Бородина хорошо общаются не только на проекте «Дом-2», но и в реальной жизни. Однако на днях в Сети появилась информация о ссоре подруг. 
Ксения Бородина, Ольга Орлова
Ольга Орлова и Ксения Бородина

Недавно поклонники «Дома-2» стали обсуждать ссору между его ведущими — 41-летней Ольгой Орловой и 36-летней Ксенией Бородиной. По слухам, Ольга завела роман с женатым мужчиной и забеременела от него, что не понравилось Ксении. 

Ксения Бородина, Ольга Орлова

Орлова поспешила расставить все точки над i и обратилась к пользователям через Инстаграм. Телеведущая назвала подобные заявления «чушью» и опровергла всю информацию. 

«Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами!» — твердо заявила звезда. 

В заключение Ольга обратилась к своей коллеге: «Ксю, люблю тебя и жду твоего возвращения с отдыха». На что Бородина в шутку назвала подругу «разлучницей». 

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @borodylia, @olgaorlova1311/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Ольга Орлова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • может, Орлова уже на Курбана глаз положила?)

  • Зачем она в блонд красится если ей хорошо было брюнеткой?

  • это дело времени, от Бородиной все подруги бегут, остаются только пополизы

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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