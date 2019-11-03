Ольга Орлова высказалась о ссоре с Ксенией Бородиной и романе с женатым мужчиной

Ольга Орлова и Ксения Бородина хорошо общаются не только на проекте «Дом-2», но и в реальной жизни. Однако на днях в Сети появилась информация о ссоре подруг.

Ольга Орлова и Ксения Бородина

Недавно поклонники «Дома-2» стали обсуждать ссору между его ведущими — 41-летней Ольгой Орловой и 36-летней Ксенией Бородиной. По слухам, Ольга завела роман с женатым мужчиной и забеременела от него, что не понравилось Ксении.

Орлова поспешила расставить все точки над i и обратилась к пользователям через Инстаграм. Телеведущая назвала подобные заявления «чушью» и опровергла всю информацию.

«Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами!» — твердо заявила звезда.

В заключение Ольга обратилась к своей коллеге: «Ксю, люблю тебя и жду твоего возвращения с отдыха». На что Бородина в шутку назвала подругу «разлучницей».