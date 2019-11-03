Ольга Орлова высказалась о ссоре с Ксенией Бородиной и романе с женатым мужчиной

Недавно поклонники «Дома-2» стали обсуждать ссору между его ведущими — 41-летней Ольгой Орловой и 36-летней Ксенией Бородиной. По слухам, Ольга завела роман с женатым мужчиной и забеременела от него, что не понравилось Ксении.
Орлова поспешила расставить все точки над i и обратилась к пользователям через Инстаграм. Телеведущая назвала подобные заявления «чушью» и опровергла всю информацию.
В заключение Ольга обратилась к своей коллеге: «Ксю, люблю тебя и жду твоего возвращения с отдыха». На что Бородина в шутку назвала подругу «разлучницей».