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Анастасия Решетова сообщила, когда станет мамой во второй раз

Анастасия Решетова родила сына чуть больше двух недель назад. Однако недавно модель заговорила о втором ребенке, сообщив, когда планирует очередную беременность.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

1 ноября Анастасия Решетова высказалась, что совершенно не ностальгирует по беременности. Многие пользователи решили, что возлюбленная Тимати еще соскучится по тому времени, но модель настаивала — она наслаждается воспитанием сына и совсем не вспоминает про «животик». 

Тогда фолловерам стало интересно, когда же влюбленные решатся на второго ребенка? Решетова не стала игнорировать этот вопрос и поделилась своими планами.

«Когда скучно станет», — ответила 23-летняя бизнесвумен.
Анастасия Решетова

Многие, видимо, не поняв шутку, возмутились ее комментарием. «Вы и первого от скуки завели что ли?» — вопрошали пользователи. 

Пока что в планах Анастасии вернуть дородовую форму. К тому же малыш Ратмир сейчас находится на грудном вскармливании. Поэтому вряд ли нам стоит ждать скорого пополнения в звездной семье.

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Тимати, Анастасия Решетова

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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