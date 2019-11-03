Анастасия Решетова сообщила, когда станет мамой во второй раз

Анастасия Решетова родила сына чуть больше двух недель назад. Однако недавно модель заговорила о втором ребенке, сообщив, когда планирует очередную беременность.

Анастасия Решетова

1 ноября Анастасия Решетова высказалась, что совершенно не ностальгирует по беременности. Многие пользователи решили, что возлюбленная Тимати еще соскучится по тому времени, но модель настаивала — она наслаждается воспитанием сына и совсем не вспоминает про «животик».



Тогда фолловерам стало интересно, когда же влюбленные решатся на второго ребенка? Решетова не стала игнорировать этот вопрос и поделилась своими планами.

«Когда скучно станет», — ответила 23-летняя бизнесвумен.

Многие, видимо, не поняв шутку, возмутились ее комментарием. «Вы и первого от скуки завели что ли?» — вопрошали пользователи.



1 2 3 ... 10 16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой

Пока что в планах Анастасии вернуть дородовую форму. К тому же малыш Ратмир сейчас находится на грудном вскармливании. Поэтому вряд ли нам стоит ждать скорого пополнения в звездной семье.