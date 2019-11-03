Счастливы вместе: скандальный футболист Павел Мамаев превратился в примерного семьянина

В октябре прошлого года Павел Мамаев оказался в центре громкого скандала: на футболиста и его коллегу Александра Кокорина завели уголовное дело по статье «нанесение побоев». Сейчас спортсмен вышел из тюрьмы и начал новую жизнь.

Павел Мамаев и Александр Кокорин

В сентябре этого года Павел Мамаев вышел на свободу после отбывания срока за драку в центре Москвы. За то время, что футболист находился за решеткой, он сильно изменился.

Улыбающиеся Алана и Павел Мамаевы с детьми порадовали подписчиков

В интервью своей жене Алане он признался, что тюрьма научила его «молчать». А на вопрос про отношения с супругой ответил, что поменял многие взгляды. Кажется, это действительно так. Ведь в Сети все чаще стали появляться фото Мамаева с его избранницей и детьми.

1 2 3 ... 10 Алана Мамаева не привыкла говорить о личной жизни

Во всяком случае, фолловерам понравился новый снимок звездной пары с их наследниками. «Семья самое ценное! Берегите друг друга», «Наконец-то все вместе», «Так приятно, когда люди счастливы», — писали пользователи Сети.