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Счастливы вместе: скандальный футболист Павел Мамаев превратился в примерного семьянина

В октябре прошлого года Павел Мамаев оказался в центре громкого скандала: на футболиста и его коллегу Александра Кокорина завели уголовное дело по статье «нанесение побоев». Сейчас спортсмен вышел из тюрьмы и начал новую жизнь.
Павел Мамаев, Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин

В сентябре этого года Павел Мамаев вышел на свободу после отбывания срока за драку в центре Москвы. За то время, что футболист находился за решеткой, он сильно изменился. 

Павел Мамаев, Алана Мамаева
Улыбающиеся Алана и Павел Мамаевы с детьми порадовали подписчиков

В интервью своей жене Алане он признался, что тюрьма научила его «молчать». А на вопрос про отношения с супругой ответил, что поменял многие взгляды. Кажется, это действительно так. Ведь в Сети все чаще стали появляться фото Мамаева с его избранницей и детьми. 

Во всяком случае, фолловерам понравился новый снимок звездной пары с их наследниками. «Семья самое ценное! Берегите друг друга», «Наконец-то все вместе», «Так приятно, когда люди счастливы», — писали пользователи Сети.

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @alana_mamaeva/Instagram
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Павел Мамаев, Алана Мамаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Репутацию восстанавливает

  • его взгляд говорит многое о его личности. Холодный,целеустремленный, жук,который возьмет свое любыми путями.

  • Два урода что он что она.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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