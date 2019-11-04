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После слухов о 4-й беременности Оксана Самойлова улетела на Мальдивы, но не публикует фото в бикини

В конце октября общественность заговорила об очередном пополнении в семействе Джигана и Оксаны Самойловой. С тех пор бизнесвумен публикует фото лишь со спины или вполоборота. 
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова

Оксана Самойлова и Джиган — многодетные родители. Пара воспитывает трех дочек с разницей в возрасте в три года. В 2020-м старшей Ариеле будет 9 лет, и, кажется, супруги решили продолжить традицию и вновь стать родителями. 

Такая информация появилась в СМИ 31 октября. А 3 ноября звездная пара решила уехать из Москвы в отпуск, прихватив с собой дочек и друзей. Оксана и Джиган отправились на Мальдивы, к теплу, солнцу и океану.

Многодетная мама не спешит публиковать фото в бикини. 

Да и последние снимки в Инстаграме бизнесвумен сделаны со спины или вполоборота, возможно, чтобы не было видно живота. Как сообщили друзья Джигана, у Оксаны еще маленький срок.

Будем следить за происходящим, а пока желаем звездному семейству отличного отпуска!

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04 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Джиган, Оксана Самойлова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А они вообще работают когда-нибудь? Если с Самойловой давно всё понятно, "бизнес вуман" блин)))) то Джиган тоже в вечной нирване. Вопрос - за чей счёт банкет?? Мамочкапапочка спонсируют?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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