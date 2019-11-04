После слухов о 4-й беременности Оксана Самойлова улетела на Мальдивы, но не публикует фото в бикини

В конце октября общественность заговорила об очередном пополнении в семействе Джигана и Оксаны Самойловой. С тех пор бизнесвумен публикует фото лишь со спины или вполоборота.

Джиган и Оксана Самойлова

Оксана Самойлова и Джиган — многодетные родители. Пара воспитывает трех дочек с разницей в возрасте в три года. В 2020-м старшей Ариеле будет 9 лет, и, кажется, супруги решили продолжить традицию и вновь стать родителями.

Такая информация появилась в СМИ 31 октября. А 3 ноября звездная пара решила уехать из Москвы в отпуск, прихватив с собой дочек и друзей. Оксана и Джиган отправились на Мальдивы, к теплу, солнцу и океану.

Многодетная мама не спешит публиковать фото в бикини.

1 2 3 ... 11 Недавно Джиган и Оксана Самойлова с детьми отправились на Мальдивы

Да и последние снимки в Инстаграме бизнесвумен сделаны со спины или вполоборота, возможно, чтобы не было видно живота. Как сообщили друзья Джигана, у Оксаны еще маленький срок.



Будем следить за происходящим, а пока желаем звездному семейству отличного отпуска!