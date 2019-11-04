«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины»: Ева Польна прокомментировала состояние 14-летней дочери, попавшей в больницу

Недавно 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера перенесла тяжелейший приступ астмы, из-за чего врачи вынуждены были ее госпитализировать. Звездные родители девочки прокомментировали нынешнее состояние дочери.

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин

3 ноября дочке Евы Польны стало плохо, девочка начала задыхаться после приступа астмы. Приехавшие врачи не смогли оказать помощь на месте и увезли Эвелин в реанимацию.



После с журналистами поговорила агент Дениса Клявера, отца девочки, подтвердив информацию. Сами родители не комментировали состояние дочери, однако позже Ева опубликовала пост в своем Инстаграме.

Ева Польна

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку», — обратилась певица к подписчикам.



1 2 3 ... 10 14-летняя дочь Клявера и Польны была экстренно госпитализирована 3 ноября

Вскоре точно такой же пост появился и на странице Дениса. Желаем их дочери скорейшего выздоровления!