Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины»: Ева Польна прокомментировала состояние 14-летней дочери, попавшей в больницу

Недавно 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера перенесла тяжелейший приступ астмы, из-за чего врачи вынуждены были ее госпитализировать. Звездные родители девочки прокомментировали нынешнее состояние дочери.
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин

3 ноября дочке Евы Польны стало плохо, девочка начала задыхаться после приступа астмы. Приехавшие врачи не смогли оказать помощь на месте и увезли Эвелин в реанимацию. 

После с журналистами поговорила агент Дениса Клявера, отца девочки, подтвердив информацию. Сами родители не комментировали состояние дочери, однако позже Ева опубликовала пост в своем Инстаграме. 

Ева Польна
Ева Польна

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку», — обратилась певица к подписчикам. 

Вскоре точно такой же пост появился и на странице Дениса. Желаем их дочери скорейшего выздоровления!

Перейти к обсуждению 2


04 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Теги

Денис Клявер, Ева Польна

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот такой подход верен, я считаю: не стали давить интригу, а четко сказали, что типа «да, было, но сейчас все уже почти ок, всем спасибо, все свободны». Удовлетворены и журналисты, и простые обыватели, и нет нужды что-то гадать, предполагать и придумывать. Учитесь, сами знаете кто!

  • Ну и хорошо, рада что все обошлось.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.