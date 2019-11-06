Голый и еще голее: Юлианна Караулова и Глюкоза предстали в телесных купальниках с иллюзией полного обнажения

33-летняя Глюкоза часто демонстрирует все прелести своей фигуры, выбирая весьма откровенные наряды. Не отстает от нее и 31-летняя Юлианна Караулова, которая также не прочь похвастаться стройным и подтянутым телом.
Недавно в Инстаграме последней появился волнующий снимок. В кадре Юлианна позирует у бассейна в «голом» купальнике.
Через некоторое время в похожем появилась и Наталья Чистякова-Ионова. Певица выбрала слитный купальник на завязках с мерцающим отливом.
Обе девушки смотрелись настолько эффектно и привлекательно, что нам даже сложно решить, кому подобный аутфит идет больше. А как считаете вы?