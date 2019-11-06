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Голый и еще голее: Юлианна Караулова и Глюкоза предстали в телесных купальниках с иллюзией полного обнажения

Юлианна Караулова и Глюкоза — две яркие представительницы шоу-бизнеса и обладательницы стройных фигур. На днях певицы лишили дара речи своих подписчиков, представ в «невидимых» купальниках. 
Глюкоза
Глюкоза

33-летняя Глюкоза часто демонстрирует все прелести своей фигуры, выбирая весьма откровенные наряды. Не отстает от нее и 31-летняя Юлианна Караулова, которая также не прочь похвастаться стройным и подтянутым телом.

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова

Недавно в Инстаграме последней появился волнующий снимок. В кадре Юлианна позирует у бассейна в «голом» купальнике.

Телесный цвет пляжного аутфита настолько слился с кожей, что подписчики не сразу поняли, одета звезда или нет. «Я сперва подумала, что купальника нет», — писали многие. 

Через некоторое время в похожем появилась и Наталья Чистякова-Ионова. Певица выбрала слитный купальник на завязках с мерцающим отливом. 

  • Юлианна Караулова
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    За последнее время в Инстаграме Карауловой появилось множество откровенных снимков
    Смотреть галерею

Обе девушки смотрелись настолько эффектно и привлекательно, что нам даже сложно решить, кому подобный аутфит идет больше. А как считаете вы?

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06 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @yulianna_karaulova, @glukozamusic/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Юлианна Караулова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Первый раз понравилась Юлиана, красивая. Ей лучше "голой" фоткаться, тк вкуса в одежде у неё нет вообще.. А вот с Глюкозой стало все ясно с первой же фотки: муж с ней точно не живёт, ни одна нормальная девченка не позволит себе, живя с приличным м ужем, выставлять бритую звезду на обозрение

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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