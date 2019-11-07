Нателла Крапивина отреагировала на слухи о своей размолвке со Светланой Лободой

Интернет-пользователи бурно обсуждают возможный конфликт между Светланой Лободой и ее продюсером Нателлой Крапивиной. Некоторое время женщины не комментировали догадки общественности, но 7 ноября Нателла решила расставить все точки над i в этой истории.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода

Вот уже долгие годы Светлана Лобода сотрудничает с продюсером Нателлой Крапивиной и обязана ей своим статусом «суперзвезды». Без преувеличения, вместе женщины прошли через огонь, воду и медные трубы и добились колоссального успеха.

Впрочем, на днях у поклонников появилась причина переживать за отношения Светланы и Нателлы. Фолловеры заметили, что Крапивина отписалась от Лободы в социальных сетях и убрала упоминание о ней из описания своего микроблога.

«Неужели вы больше не сотрудничаете с Лободой?», «Как могла испортиться такая крепкая дружба?» — массово писали продюсеру встревоженные поклонники.

Сначала ни Нателла, ни ее подопечная не реагировали на вопросы пользователей Сети. Но вскоре Крапивина не выдержала напора интересующихся.

7 ноября женщина выложила на свою страницу в Инстаграме несколько совместных фото с Лободой. «Живи спокойно, страна!» — ответила Нателла на слухи словами из новой песни Светланы.

1 2 3 ... 10 Нателла Крапивина ответила на слухи о ссоре со Светланой Лободой

Подписчиков обрадовало опровержение продюсера. И все же многие не поверили, что между знаменитостями ничего не происходило. «Видимо, ваш артист нашел способ правильно извиниться», — предположила одна из интернет-пользовательниц.