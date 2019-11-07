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Нателла Крапивина отреагировала на слухи о своей размолвке со Светланой Лободой

Интернет-пользователи бурно обсуждают возможный конфликт между Светланой Лободой и ее продюсером Нателлой Крапивиной. Некоторое время женщины не комментировали догадки общественности, но 7 ноября Нателла решила расставить все точки над i в этой истории. 
Светлана Лобода
Нателла Крапивина и Светлана Лобода

Вот уже долгие годы Светлана Лобода сотрудничает с продюсером Нателлой Крапивиной и обязана ей своим статусом «суперзвезды». Без преувеличения, вместе женщины прошли через огонь, воду и медные трубы и добились колоссального успеха. 

Из-за очень близкой дружбы коллег часто называют сестрами. 

Впрочем, на днях у поклонников появилась причина переживать за отношения Светланы и Нателлы. Фолловеры заметили, что Крапивина отписалась от Лободы в социальных сетях и убрала упоминание о ней из описания своего микроблога. 

Светлана Лобода
 

«Неужели вы больше не сотрудничаете с Лободой?», «Как могла испортиться такая крепкая дружба?» — массово писали продюсеру встревоженные поклонники. 

Сначала ни Нателла, ни ее подопечная не реагировали на вопросы пользователей Сети. Но вскоре Крапивина не выдержала напора интересующихся. 

7 ноября женщина выложила на свою страницу в Инстаграме несколько совместных фото с Лободой. «Живи спокойно, страна!» — ответила Нателла на слухи словами из новой песни Светланы. 

Подписчиков обрадовало опровержение продюсера. И все же многие не поверили, что между знаменитостями ничего не происходило. «Видимо, ваш артист нашел способ правильно извиниться», — предположила одна из интернет-пользовательниц. 

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07 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @natellakrapivina/Instagram
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Светлана Лобода

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Видела на ютубе небольшое интервью с Нателлой, она очень интересная личность. Неординарная, легкая, умная. Видно было, что журналисту самому было в кайф с ней общаться. Внизу под видео люди выражали свое восхищение ею и просили полноценное интервью с ней. Лобода будет совсем дурочкой, если с такой умницей расплюется. Она ее раскрутила до небывалых высот.

  • Гость

    Видела на ютубе небольшое интервью с Нателлой, она очень интересная личность. Неординарная, легкая, умная. Видно было, что журналисту самому было в кайф с ней общаться. Внизу под видео люди выражали свое восхищение ею и просили полноценное интервью с ней. Лобода будет совсем дурочкой, если с такой умницей расплюется. Она ее раскрутила до небывалых высот.

    Я Лободу не защищаю, но почему сразу она расплюется? Чужая семья - потемки)))

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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