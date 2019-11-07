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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль. Чтобы не сеять панику, телеведущая решила откровенно рассказать о здоровье наследницы. 
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева с дочерью

На днях 19-летняя Ольга Бухарова выложила на свою страницу в Инстаграме целую серию кадров, сделанных в медицинском учреждении. Девушка заявила, что у нее снова диагностировали опухоль, и вскоре ей предстоит вторая операция. 

Дочь Гузеевой не стала вдаваться в подробности и объяснять, что именно происходит с ее здоровьем. 

Интернет-пользователи начали беспокоиться за состояние наследницы телеведущей. Дело в том, что около года назад Ольге уже делали операцию, судя по всему, связанную с этой же проблемой. 

Лариса Гузеева
 

Узнав о том, что Бухарова находится в больнице, многие журналисты попытались связаться с ее звездной мамой и узнать степень серьезности проблемы. 

Однако Лариса Гузеева отказалась обсуждать диагноз дочери с посторонними людьми. 

«Ну послушайте, это доброкачественное (об опухоли — прим. Woman.ru), это бывает у девочек», — лишь сказала знаменитость корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Судя по всему, Гузеева старается успокаивать дочь и поддерживать ее во время такого длительного лечения. Остается надеяться, что в скором времени Ольге полегчает. Сейчас есть вероятность, что девушке даже удастся избежать повторной операции. 

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07 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_larisa_guzeeva/Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Лариса Гузеева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Киста, что ли?)) Нафига вообще было говорить о какой-то опухоли, а потом на вполне закономерные вопросы отделываться туманными фразами? Ну молчали бы уж вообще, раз это Великая Тайна🤦🏼‍♀️

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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