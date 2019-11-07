Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

На днях 19-летняя Ольга Бухарова выложила на свою страницу в Инстаграме целую серию кадров, сделанных в медицинском учреждении. Девушка заявила, что у нее снова диагностировали опухоль, и вскоре ей предстоит вторая операция.
Интернет-пользователи начали беспокоиться за состояние наследницы телеведущей. Дело в том, что около года назад Ольге уже делали операцию, судя по всему, связанную с этой же проблемой.
Узнав о том, что Бухарова находится в больнице, многие журналисты попытались связаться с ее звездной мамой и узнать степень серьезности проблемы.
«Ну послушайте, это доброкачественное (об опухоли — прим. Woman.ru), это бывает у девочек», — лишь сказала знаменитость корреспонденту портала Teleprogramma.pro.
Судя по всему, Гузеева старается успокаивать дочь и поддерживать ее во время такого длительного лечения. Остается надеяться, что в скором времени Ольге полегчает. Сейчас есть вероятность, что девушке даже удастся избежать повторной операции.