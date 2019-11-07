Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль. Чтобы не сеять панику, телеведущая решила откровенно рассказать о здоровье наследницы.

Лариса Гузеева с дочерью

На днях 19-летняя Ольга Бухарова выложила на свою страницу в Инстаграме целую серию кадров, сделанных в медицинском учреждении. Девушка заявила, что у нее снова диагностировали опухоль, и вскоре ей предстоит вторая операция.

Дочь Гузеевой не стала вдаваться в подробности и объяснять, что именно происходит с ее здоровьем.

Интернет-пользователи начали беспокоиться за состояние наследницы телеведущей. Дело в том, что около года назад Ольге уже делали операцию, судя по всему, связанную с этой же проблемой.

Узнав о том, что Бухарова находится в больнице, многие журналисты попытались связаться с ее звездной мамой и узнать степень серьезности проблемы.

Однако Лариса Гузеева отказалась обсуждать диагноз дочери с посторонними людьми.

«Ну послушайте, это доброкачественное (об опухоли — прим. Woman.ru), это бывает у девочек», — лишь сказала знаменитость корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

1 2 3 ... 10 В Сети обсуждают болезнь дочери Ларисы Гузеевой

Судя по всему, Гузеева старается успокаивать дочь и поддерживать ее во время такого длительного лечения. Остается надеяться, что в скором времени Ольге полегчает. Сейчас есть вероятность, что девушке даже удастся избежать повторной операции.