«Твой папа ни разу не фыркнул»: Елена Маликова усмирила дочь Стефанию после ее жалоб на поклонников

Стеша Маликова активно ведет Инстаграм и старается вежливо общаться с фолловерами в реальной жизни. Однако недавний случай так возмутил звездную наследницу, что она не удержалась и написала об этом пост.

Стеша Маликова имеет полумиллионную аудиторию в Инстаграме и доброжелательно относится к своим подписчикам. Однако недавно фолловеры 19-летней девушки неприятно ее удивили. Стеша сидела в кафе и готовилась к лекциям, как вдруг ее заметили две подписчицы и громко выкрикнули ее имя.

Наследница Дмитрия Маликова была смущена таким вниманием. «Это было очень громко и неуместно», — вскоре написала девушка в Инстаграме, делясь историей.



Однако за поклонниц вступилась мама Стеши Елена Маликова. «На твоего папу такая реакция уже 30 лет. Каждый день... Но никогда он не фыркнул ни на одного человека, лишь добрая улыбка и приветствие!» — написала супруга Дмитрия Маликова.

«Учись, Стешенька! И еще — хорошо, что узнают, хуже, когда перестанут!» — добавила Елена.

1 2 3 ... 10 Сейчас все свое время Стеша Маликова посвящает учебе

Многие пользователи поддержали маму Стефании и вступились за подписчиц девушки, а некоторые остались на ее стороне.

