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«Твой папа ни разу не фыркнул»: Елена Маликова усмирила дочь Стефанию после ее жалоб на поклонников

Стеша Маликова активно ведет Инстаграм и старается вежливо общаться с фолловерами в реальной жизни. Однако недавний случай так возмутил звездную наследницу, что она не удержалась и написала об этом пост. 

Стеша Маликова имеет полумиллионную аудиторию в Инстаграме и доброжелательно относится к своим подписчикам. Однако недавно фолловеры 19-летней девушки неприятно ее удивили. Стеша сидела в кафе и готовилась к лекциям, как вдруг ее заметили две подписчицы и громко выкрикнули ее имя. 

Наследница Дмитрия Маликова была смущена таким вниманием. «Это было очень громко и неуместно», — вскоре написала девушка в Инстаграме, делясь историей.

Однако за поклонниц вступилась мама Стеши Елена Маликова. «На твоего папу такая реакция уже 30 лет. Каждый день... Но никогда он не фыркнул ни на одного человека, лишь добрая улыбка и приветствие!» — написала супруга Дмитрия Маликова.

«Учись, Стешенька! И еще — хорошо, что узнают, хуже, когда перестанут!» — добавила Елена. 

Многие пользователи поддержали маму Стефании и вступились за подписчиц девушки, а некоторые остались на ее стороне.  

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13 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @steshamalikova, @dmitriy_malikov/Instagram
Теги

Елена Маликова, Стефания Маликова, Дмитрий Маликов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Оспадеее..!Кому ты нужна.Мама права.

  • Ой, ну прям звезда, утомленная поклонниками. Везде узнают, обращаются, прям ни минуты покоя, задолбали принцессу🤦🏼‍♀️😆

  • Забавно... мама с дочкой в реальной жизни не видятся что ли, чтобы советовать не лично, а со страницы инета? ох, уж эти соцсети, все наружу, все напоказ, а потом неискренне удивляются и возмущаются излишнему вниманию!

  • Гость

    Забавно... мама с дочкой в реальной жизни не видятся что ли, чтобы советовать не лично, а со страницы инета? ох, уж эти соцсети, все наружу, все напоказ, а потом неискренне удивляются и возмущаются излишнему вниманию!

    Нормально. Чтоб другие вычли для себя рациональное)

  • Она не звезда как папа - поэтому ее это и смутило .... мама не права

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