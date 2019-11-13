«Твой папа ни разу не фыркнул»: Елена Маликова усмирила дочь Стефанию после ее жалоб на поклонников

Стеша Маликова имеет полумиллионную аудиторию в Инстаграме и доброжелательно относится к своим подписчикам. Однако недавно фолловеры 19-летней девушки неприятно ее удивили. Стеша сидела в кафе и готовилась к лекциям, как вдруг ее заметили две подписчицы и громко выкрикнули ее имя.
Наследница Дмитрия Маликова была смущена таким вниманием. «Это было очень громко и неуместно», — вскоре написала девушка в Инстаграме, делясь историей.
Однако за поклонниц вступилась мама Стеши Елена Маликова. «На твоего папу такая реакция уже 30 лет. Каждый день... Но никогда он не фыркнул ни на одного человека, лишь добрая улыбка и приветствие!» — написала супруга Дмитрия Маликова.
Многие пользователи поддержали маму Стефании и вступились за подписчиц девушки, а некоторые остались на ее стороне.