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Булановой дважды приходилось жить с бывшими мужьями после разводов в одной квартире

Татьяна Буланова официально была замужем два раза. Как оказалось, после расторжения брака ее отношения с мужчинами заканчивались не сразу: дело в том, что и первый, и второй муж артистки еще какое-то время жили в ее квартире. 
Татьяна Буланова
Николай Тагрин и Татьяна Буланова

Татьяна Буланова дважды и весьма подолгу состояла в официальных отношениях. С начала 1990-х и по 2005-й она была замужем за продюсером Николаем Тагриным, а с 2005-го по 2016 год — за футболистом Владиславом Радимовым. 

На днях певица стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. В разговоре с Борисом Корчевниковым она вспомнила про расставания с супругами. 

«Если даже вы легко разошлись, то это — как маленькая смерть. У меня такой характер. Если я решила расстаться, то все. Дважды в одну реку не входят. Примирение с бывшими, конечно, невозможно», — поведала Буланова. 

Татьяна Буланова, Владислав Радимов
Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Несмотря на подобные принципы, Татьяне приходилось подолгу жить с бывшими мужьями под одной крышей. 

Что при первом, что при втором разводе мужчины не покидали квартиру экс-избранницы. 

«Там был технический момент. Когда с Колей разошлись, он жил у меня дома примерно полтора года. У него просто в квартире шел ремонт. С Владом произошло то же самое. Он жил со мной меньше», — вспоминает исполнительница.

  • Татьяна Буланова
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    Татьяна Буланова жила в квартире со своими мужьями уже после окончания отношений с ними
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Судя по всему, самой Булановой такое соседство не приносило особого дискомфорта. Певица сказала, что они с мужьями жили в разных комнатах и мало общались. 

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15 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bulanova.official, @mc_bulanova, @buslya/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Татьяна Буланова, Владислав Радимов

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