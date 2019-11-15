Булановой дважды приходилось жить с бывшими мужьями после разводов в одной квартире

Татьяна Буланова дважды и весьма подолгу состояла в официальных отношениях. С начала 1990-х и по 2005-й она была замужем за продюсером Николаем Тагриным, а с 2005-го по 2016 год — за футболистом Владиславом Радимовым.
«Если даже вы легко разошлись, то это — как маленькая смерть. У меня такой характер. Если я решила расстаться, то все. Дважды в одну реку не входят. Примирение с бывшими, конечно, невозможно», — поведала Буланова.
Несмотря на подобные принципы, Татьяне приходилось подолгу жить с бывшими мужьями под одной крышей.
«Там был технический момент. Когда с Колей разошлись, он жил у меня дома примерно полтора года. У него просто в квартире шел ремонт. С Владом произошло то же самое. Он жил со мной меньше», — вспоминает исполнительница.
Судя по всему, самой Булановой такое соседство не приносило особого дискомфорта. Певица сказала, что они с мужьями жили в разных комнатах и мало общались.