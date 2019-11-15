Булановой дважды приходилось жить с бывшими мужьями после разводов в одной квартире

Татьяна Буланова официально была замужем два раза. Как оказалось, после расторжения брака ее отношения с мужчинами заканчивались не сразу: дело в том, что и первый, и второй муж артистки еще какое-то время жили в ее квартире.

Николай Тагрин и Татьяна Буланова

Татьяна Буланова дважды и весьма подолгу состояла в официальных отношениях. С начала 1990-х и по 2005-й она была замужем за продюсером Николаем Тагриным, а с 2005-го по 2016 год — за футболистом Владиславом Радимовым.

На днях певица стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. В разговоре с Борисом Корчевниковым она вспомнила про расставания с супругами.

«Если даже вы легко разошлись, то это — как маленькая смерть. У меня такой характер. Если я решила расстаться, то все. Дважды в одну реку не входят. Примирение с бывшими, конечно, невозможно», — поведала Буланова.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Несмотря на подобные принципы, Татьяне приходилось подолгу жить с бывшими мужьями под одной крышей.

Что при первом, что при втором разводе мужчины не покидали квартиру экс-избранницы.

«Там был технический момент. Когда с Колей разошлись, он жил у меня дома примерно полтора года. У него просто в квартире шел ремонт. С Владом произошло то же самое. Он жил со мной меньше», — вспоминает исполнительница.

1 2 3 ... 10 Татьяна Буланова жила в квартире со своими мужьями уже после окончания отношений с ними

Судя по всему, самой Булановой такое соседство не приносило особого дискомфорта. Певица сказала, что они с мужьями жили в разных комнатах и мало общались.