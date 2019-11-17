Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

12-летний сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку в приступе гнева

Стало известно о неприятном происшествии в семье актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Елисей, наследник звездной четы, пострадал из-за вспышки эмоций, и теперь ему предстоит некоторое время восстанавливаться.
Дмитрий Певцов, Елисей Певцов

17 ноября Дмитрий Певцов разместил в Инстаграме новый пост. Он показал фото со своим сыном Елисеем, сделанное перед концертом на Кипре, и поделился грустными новостями. Оказывается, 12-летний наследник актера не смог справиться с сильными эмоциями и сам же стал жертвой своей несдержанности. 

«Недавно мой двенадцатилетний сын в гневе и раздражении ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость», — рассказал Дмитрий в подписи к снимку.

Теперь Елисею предстоит подождать, пока кости срастутся. Его звездный отец добавил в посте, что ненавидеть что-либо или кого-то легко, потому что это чувство не требует работы над собой. А чтобы сохранить любовь в своем сердце, нужно, напротив, изменить свое отношение к миру и людям. Для этого требуются большие усилия. 

Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Елисей Певцов

По мнению Дмитрия, нельзя позволять ненависти и гневу брать над собой верх. Впрочем, Елисею всего 12 лет и, возможно, принять такую философию ему пока непросто.

«Здоровья пацану. И всем равновесия», «Сыночек видимо был на пике злости, что решил выместить ее ударом кулаком в стену. А рука пусть скорее заживает. Любая травма не проходит бесследно, с годами она будет давать знать о себе. Здоровья!» — написали фолловеры артиста.

Многим показалось, что проявление эмоций Елисея как-то связано с тем, что у мальчика начался переходный возраст. Не так давно сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова.

Перейти к обсуждению 8


17 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @dima_pevtsov/Instagram
Теги

Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как прекрасно,что Дмитрий Певцов духовно развит. Думала, сфере шоу-бизнеса это нереально.

  • Бедный парень. Мать с отцом явно не в себе. От души желаю ему благополучия.

  • Это всей стране интересно Жаль, что не написали что кушают на завтрак

  • А нам эта информация нужна? По сравнению, в сегодняшней инфо на ТВ о Виталии Калоева, где рыдали всей семьей и фильм о нем решили посмотреть.Эта информация о Певцовых как и многие - Ноль 👎

  • Какие-то дурацкие причёски у Ольги Дроздовой, как стоги сена.

  • Он на маму похож. У меня такой же засранец-злюка.

  • Гость

    Бедный парень. Мать с отцом явно не в себе. От души желаю ему благополучия.

    Прежде чем минусовать, посмотрите несколько их интервью.

  • В следующий раз пусть головой попробует.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.