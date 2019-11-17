12-летний сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку в приступе гнева

17 ноября Дмитрий Певцов разместил в Инстаграме новый пост. Он показал фото со своим сыном Елисеем, сделанное перед концертом на Кипре, и поделился грустными новостями. Оказывается, 12-летний наследник актера не смог справиться с сильными эмоциями и сам же стал жертвой своей несдержанности.
Теперь Елисею предстоит подождать, пока кости срастутся. Его звездный отец добавил в посте, что ненавидеть что-либо или кого-то легко, потому что это чувство не требует работы над собой. А чтобы сохранить любовь в своем сердце, нужно, напротив, изменить свое отношение к миру и людям. Для этого требуются большие усилия.
По мнению Дмитрия, нельзя позволять ненависти и гневу брать над собой верх. Впрочем, Елисею всего 12 лет и, возможно, принять такую философию ему пока непросто.
Многим показалось, что проявление эмоций Елисея как-то связано с тем, что у мальчика начался переходный возраст. Не так давно сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова.