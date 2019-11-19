Вера Брежнева призналась, что ей страшно выходить на сцену, когда ее видит Константин Меладзе

В Сети то и дело появляются слухи о разладе Веры Брежневой и Константина Меладзе. 19 ноября певица опровергла домыслы хейтеров: супруги вместе отправились в гастрольный тур!

Интернет-пользователи часто атакуют Веру Брежневу предположениями о том, что ее брак с Константином Меладзе нельзя назвать идеальным. Во-первых, многих смущает разница в возрасте знаменитостей.

Во-вторых, этой осенью все обсуждают предполагаемую неверность продюсера певице.

Впрочем, звезды уже не раз опровергали подобные домыслы и демонстрировали, что счастливо проводят время вместе.

19 ноября Брежнева поведала в своем микроблоге, как проходят ее выступления и подробно рассказала обо всех членах команды. Также исполнительница сообщила, что в один из недавних концертов вместе с ней поехал Константин Меладзе.

Обычно он не сопровождает супругу в таких поездках, считая ее весьма опытной и самостоятельной артисткой.

Одна из подписчиц спросила Веру, отличаются ли ее обычные выступления от тех, на которых присутствует муж.

1 2 3 ... 10 Вера Брежнева боится выступать при Константине Меладзе

Брежнева призналась, что в таких ситуациях сильно волнуется во время концерта. Это сильно удивило поклонников — разве муж не должен наоборот оказывать поддержку исполнительнице?



Именно поэтому все принялись успокаивать Веру. «Ваш голос завораживает... Пойте, творите и ничего не бойтесь!» — прокомментировала другая подписчица.

