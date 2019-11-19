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Вера Брежнева призналась, что ей страшно выходить на сцену, когда ее видит Константин Меладзе

В Сети то и дело появляются слухи о разладе Веры Брежневой и Константина Меладзе. 19 ноября певица опровергла домыслы хейтеров: супруги вместе отправились в гастрольный тур!

Интернет-пользователи часто атакуют Веру Брежневу предположениями о том, что ее брак с Константином Меладзе нельзя назвать идеальным. Во-первых, многих смущает разница в возрасте знаменитостей. 

Во-вторых, этой осенью все обсуждают предполагаемую неверность продюсера певице. 

Впрочем, звезды уже не раз опровергали подобные домыслы и демонстрировали, что счастливо проводят время вместе. 

19 ноября Брежнева поведала в своем микроблоге, как проходят ее выступления и подробно рассказала обо всех членах команды. Также исполнительница сообщила, что в один из недавних концертов вместе с ней поехал Константин Меладзе.

Обычно он не сопровождает супругу в таких поездках, считая ее весьма опытной и самостоятельной артисткой. 

Одна из подписчиц спросила Веру, отличаются ли ее обычные выступления от тех, на которых присутствует муж. 

Брежнева призналась, что в таких ситуациях сильно волнуется во время концерта. Это сильно удивило поклонников — разве муж не должен наоборот оказывать поддержку исполнительнице?

Именно поэтому все принялись успокаивать Веру. «Ваш голос завораживает... Пойте, творите и ничего не бойтесь!» — прокомментировала другая подписчица. 

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19 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @meladzemusic, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева, Константин Меладзе

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Раньше Вера нравилась и как певица и как человек, но после её свадьбы с Меладзе и откровений его первой жены как Вера встречалась долгие годы с Меладзе, все симпатии к Вере как рукой сняло.

  • А я пытаюсь разглядеть в ней эталон красоты и не вижу..Фигура - может быть, но не внешность...

  • Зачем им потребовалось делать вид, что они женаты? Видно же невооруженным глазом, что не женаты и вместе не живут. Так, иногда общаются по старой памяти, может, куда съездят на моря пару дней... обманщица Вера.

  • А то, что её якобы пение слышат зрители, ей не страшно))

  • А что с лицом? на фотке 2й и 10й прямо не узнать ее...

  • Была веселая, заводная, классная, а теперь у нее постоянно какая-то вселенская тоска в глазах.

  • Верунчик, а ты и не выходи на сцену. Ну что же тебе дома не сидится? Мужика богатого увела, живи, радуйся. А творчество твое прямо скажем так себе, сильно никто не расстроится, если ты перестанешь петь. Сладкоголосая фанерщица.

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