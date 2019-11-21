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«Я сидела и слушала, как они обсуждают способы обмана»: бывшая жена Епифанцева рассказала о его изменах

В прошлом году Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская расстались после 13 лет брака. Лишь недавно экс-супруга актера начала делиться неприятными подробностями разрыва. 
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (архивное фото)

В 2018-м году Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская перестали быть мужем и женой. Как оказалось, пара прекратила жить вместе еще несколькими годами ранее. 

Лишь недавно Анастасия призналась, что причиной расставания с Владимиром стали его систематические измены с актрисой Анной Цукановой-Котт. 

На днях Веденская стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. В эфире она подробно рассказала об отношениях с бывшим мужем. 

Актриса призналась, что изначально не хотела выходить замуж за Епифанцева, так как понимала, что он точно не будет примерным семьянином.

Однако в судьбу Анастасии вмешался случай. Спустя три месяца после знакомства она, тогда еще студентка театрального училища, забеременела от актера. Епифанцев и его родственники настояли на свадьбе.

 
 

Девушка боялась, что из-за материнства у нее не получится построить карьеру в кино. И действительно: в первые годы брака она занималась лишь домом — у Владимира с трудом получалось обеспечивать семью, ему требовалась постоянная поддержка жены.

Вспомнила Веденская и о том, как пыталась простить измену мужа. После того, как Анастасия узнала о связи актера с Анной Цукановой-Котт, она попросила мужа прекратить общение с ней. 

Несмотря на клятвенные обещания Епифанцева покончить с интрижкой, девушка решила проследить за супругом и установить в его машине диктофон. 

Вскоре она узнала, что Владимир по-прежнему встречается с Анной. «Это было как в плохом сериале. Я сидела и слушала, как они обсуждают способы обмана меня», — до сих пор с изумлением вспоминает актриса. 

В тот же день она окончательно рассталась с Епифанцевым. Правда, еще некоторое время артист отказывался разводиться с супругой. «Он долго не подписывал бумаги на алименты. Ведь сегодня у него есть съемки и есть деньги, а завтра нет. Мне из-за этого брака даже не одобряли ипотеку: говорили, что у моего мужа ужасная кредитная история», — поделилась Веденская. 

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21 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anastasia_vedenskaia, @anna_tsukanova_kott/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Владимир Епифанцев

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4 комментария Добавить комментарий
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  • мда, нашел, с кем изменять

  • Ну а что.... Эта Котт даже в фильмах выглядит отвязной и безбашенной, какую бы роль не играла. Он, как я понимаю, тоже любитель острых ощущений после скандала с подростком. Тем более, что это всё было видно до брака. Даже отмазка, что до брака он был не таким уже не подействует. Ожидаемо. Я думаю, ещё про многих она не знает. Больше их было, гораздо больше

  • помню их по передаче, где английский учили..для себя отметила, что он явно человек, который звезд с неба не хватает, она гораздо лучше все схватывала, но зато тааакое самомнение у него

  • Гость

    помню их по передаче, где английский учили..для себя отметила, что он явно человек, который звезд с неба не хватает, она гораздо лучше все схватывала, но зато тааакое самомнение у него

    Я тоже эту программу смотрела, как быстро выучить английский)) На меня этот Епифанцев произвёл впечатление ну очень недалекого человека.

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