«Я сидела и слушала, как они обсуждают способы обмана»: бывшая жена Епифанцева рассказала о его изменах

В прошлом году Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская расстались после 13 лет брака. Лишь недавно экс-супруга актера начала делиться неприятными подробностями разрыва.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (архивное фото)

В 2018-м году Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская перестали быть мужем и женой. Как оказалось, пара прекратила жить вместе еще несколькими годами ранее.

Лишь недавно Анастасия призналась, что причиной расставания с Владимиром стали его систематические измены с актрисой Анной Цукановой-Котт.

На днях Веденская стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. В эфире она подробно рассказала об отношениях с бывшим мужем.



Актриса призналась, что изначально не хотела выходить замуж за Епифанцева, так как понимала, что он точно не будет примерным семьянином.



Однако в судьбу Анастасии вмешался случай. Спустя три месяца после знакомства она, тогда еще студентка театрального училища, забеременела от актера. Епифанцев и его родственники настояли на свадьбе.



Девушка боялась, что из-за материнства у нее не получится построить карьеру в кино. И действительно: в первые годы брака она занималась лишь домом — у Владимира с трудом получалось обеспечивать семью, ему требовалась постоянная поддержка жены.



Вспомнила Веденская и о том, как пыталась простить измену мужа. После того, как Анастасия узнала о связи актера с Анной Цукановой-Котт, она попросила мужа прекратить общение с ней.

Несмотря на клятвенные обещания Епифанцева покончить с интрижкой, девушка решила проследить за супругом и установить в его машине диктофон.



Вскоре она узнала, что Владимир по-прежнему встречается с Анной. «Это было как в плохом сериале. Я сидела и слушала, как они обсуждают способы обмана меня», — до сих пор с изумлением вспоминает актриса.

1 2 3 ... 10 Анастасия Веденская вспомнила, как ей изменял Владимир Епифанцев

В тот же день она окончательно рассталась с Епифанцевым. Правда, еще некоторое время артист отказывался разводиться с супругой. «Он долго не подписывал бумаги на алименты. Ведь сегодня у него есть съемки и есть деньги, а завтра нет. Мне из-за этого брака даже не одобряли ипотеку: говорили, что у моего мужа ужасная кредитная история», — поделилась Веденская.