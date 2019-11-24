Белый ангел против темных сил: как топ-модель Карен Мюлдер потеряла красоту, контракты и разум

Карен Мюлдер, одна из самых красивых женщин нашего времени, рассказала об изнанке модельного мира задолго до движения #metoo. Тогда ее признания, сдобренные шокирующе откровенными деталями, многие восприняли как выдумки и бред, а сейчас она уже вряд ли заговорит снова, потому что до конца так и не справилась с пережитым.

Конец октября 2001 года. Париж, студия телеканала France 2. Начинается запись развлекательного шоу Tout Le Monde En Parle («Все говорят о…»). Гость программы — топ-модель Карен Мюлдер. Зрители в радостном предвкушении. Лицо этой ослепительной блондинки больше десяти лет не сходило с обложек топовых журналов и рекламных билбордов. Да и не лицом единым, как говорится. Не зря же столько лет она была «ангелом» Victoria’s Secret!



Все настроены послушать увлекательные истории из модельной жизни. Ок, наверняка будут жалобы на вечный недосып, перелеты и утомительные съемки — куда без этого. Но пусть она обязательно расскажет про секреты красоты и своих поклонников! За ней же наверняка бегают толпы мужчин — и каких...

Того, что последовало дальше, когда включились камеры и ведущий Тьерри Ардиссон стал игриво расспрашивать Мюлдер о том, как живется такой красивой женщине, не мог предположить никто. Студия погрузилась в мертвую тишину, пока героиня произносила свой монолог. В какой-то момент ее пришлось прервать. Съемки свернули, а присутствовавших попросили подписать документы о неразглашении. Услышанное не могло покинуть пределы студии. Пленку с записью было решено уничтожить. Саму Карен через несколько дней поместили в закрытую психиатрическую клинику. И это было только начало ее свободного падения.

Чужая среди своих

Девяностые были временем супермоделей. Их было не так много, но что это были за девушки! Линда, Кристи, Наоми, Клаудиа, Синди… Весь мир знал их по именам, их снимали в своих видео певцы вроде Джорджа Майкла, а их высказывания попадали на первые полосы газет. Вот Линда Евангелиста заявляет, что меньше, чем за 10 тысяч долларов, даже с постели не встанет — неслыханная наглость! А вот, вы только посмотрите, Наоми, Кристи и та же Линда упали с бокалами шампанского в пустую ванну и хохоча позируют фотографам на вечеринке — вот это жизнь… С кем это вышла в свет Клаудиа? Да это же фокусник Дэвид Копперфильд! А вы слышали, что Наоми решила запеть?

Неотразимые, взбалмошные, надменные — они привлекали внимание не только на подиумах, но и за их пределами. Карен Мюлдер такой никогда не была. А ведь летала тоже высоко.

Карен Мюлдер на обложке ELLE вместе с Хеленой Кристенсен и Кристи Терлингтон в 1993 году

Точеную как статуэтка натуральную блондинку считали одной из самых спокойных и трезвомыслящих моделей. Там где иные шли походкой от бедра напролом, она скорее застенчиво улыбалась и тихо стояла в сторонке. Незамеченной, впрочем, не оставалась — много ли вы видели девушек с лицами, достойными полотен Боттичелли, и такими телами? Ее внешняя скромность, наоборот, играла на руку, выделяя на фоне других.

Про странности, которые порой все-таки проявлялись, заговорят сильно позже. Уже после того, как Карен окажется в клинике, несколько человек, работавших на бэкстейджах показов, вспомнят, как она, уже полностью накрашенная, могла горько разрыдаться из-за того, что у всех красивые платья, а ей опять досталось «самое ужасное». Тогда это воспринимали как обычные девичьи капризы и в спешке бросались ее успокаивать и спасать макияж.

Малышка на миллион

Пока же на дворе середина девяностых, и Карен, помотавшись между Европой и Америкой, оседает в Париже, где живет в одной квартире со своей подругой Карлой Бруни. В профессии они долго держались вместе, предпочитая вместе же и развлекаться. Шумных компаний обе избегали и слыли девушками слишком интеллигентными и аристократичными для плебейского досуга. Бруни на самом деле происходила из итальянской знати, а Мюлдер, хоть и была из обычной семьи, всегда воспринималась как «белая кость».



Ее даже называли «блондинка с породой».

Пока Линда шумно грозилась не вставать меньше, чем за 10 тысяч долларов, Карен Мюлдер молча зарабатывала эту сумму ежедневно. По тем временам сумасшедшие деньги! В профессии так везло мало кому. Уже в 21 год у нее был многомиллионный контракт с Guess. И это было очень круто, именно после работы с Guess в модельных рейтингах резко взлетела еще одна блондинка — Клаудиа Шиффер.

Мюлдер в рекламе Guess

Невероятная природная красота и стать Мюлдер никого не оставляла равнодушным. Ее жаждали заполучить мегабренды от Nivea до Chanel, ей благоволили дизайнеры от придирчивого эстета Валентино до эксцентричного Гальяно. В индустрии, где девушки с красивыми телами существовали и работали отдельно от обладательниц красивых лиц (для каждого типа были свои контракты), Мюлдер могла получить все — от съемок в нижнем белье до шутинга крупным планом для рекламы тонального крема Guerlain. Она была идеальна со всех ракурсов и сторон.

Вы уже догадались, что все это время она ненавидела свою внешность и считала, что все вокруг красивее? А еще она не любила смотреть на себя в зеркало.

По правде говоря

«Для начала скажу, что я терпеть не могу фотографироваться…» — неплохое признание для фотомодели, правда? Мюлдер сделала его за два года до ухода на так называемую пенсию — бизнес она покинула в тридцать лет, в 2000-м году. По тем временам действительно поздно, учитывая, что начинать тогда можно было хоть в 13 лет, а заканчивать — годам к двадцати пяти. Карен везло как никому: в свои 25 она еще размахивала белоснежными крыльями на шоу Victoria’s Secret и не думала сбавлять обороты.

Однако ближе к концу девяностых, когда все только и говорили о «героиновом шике», а в модельном бизнесе воцарился типаж Кейт Мосс, красавицам вроде нашей героини стало понятно, что их эпоха уходит. Карен начала охотнее общаться с журналистами, сбивая их с толку своими откровениями.



«Я никогда не была собой, ни единого дня, — говорила она. — Нет, поймите меня правильно, модели должны играть роли, вживаться в образы. Но тут другое. Мне постоянно говорили: ''Ты фантастическая красавица!'' А я понятия не имела, какая я на самом деле. Красавицей, и уж тем более ''фантастической'', я не ощущала себя даже близко. Чем больше восторгов звучало в мой адрес, тем ужаснее становилось внутри».

«Моя работа приносила страдания, но она же от них и отвлекала, — продолжала Мюлдер. — Притворяться кем-то легче, чем ощущать внутреннюю пустоту и боль».

Низкая самооценка — как придорожный борщевик, ядовита и сложно искоренима, а вот разрастается легко и быстро, полностью меняя картинку вокруг. Изо дня в день кажется, что все вокруг красивее, интереснее и веселее, чем ты. Добиваться успехов остальным легче, чем тебе. В конце концов, у всех красивые платья, а у тебя опять «самое ужасное»... Как правило, родом эта напасть из детства, которое у Карен Мюлдер было вполне счастливым, по крайней мере, с виду.

Откуда что взялось

Она родилась в Нидерландах. Детские годы будущей звезды подиумов проходили между Гаагой и Ворбургом. Семья была простой, но обеспеченной. Отец — налоговый инспектор, мать — секретарь. У Мюлдер была младшая сестра Саскиа, в обеих дочерях родители души не чаяли, мечтая дать им самое лучшее и показать весь мир. С детства Карен увлекалась плаванием и любила петь. Когда ей было 15, всей семьей они отправились на юг Франции, где она впервые увидела рекламу конкурса Elite Model Look, давшего старт многим известным моделям.

У себя на родине в Нидерландах

Карен очень хотелось попробовать, но она даже думать не хотела, что у нее может получиться. Рассказав об этом подруге, она, конечно, не предполагала, что та втайне отправит несколько ее фото в офис Elite… Остальное было делом техники. Карен пригласили в агентство, она выиграла национальный этап конкурса в Голландии и отправилась на международный финал, где заняла второе место. Уже через год она открывала показы Valentino и Yves Saint Laurent, позировала для обложек.



Кажется, живи и радуйся, однако в 2001-м, на злополучном шоу, которое мир так и не увидел, Карен заявит, что подверглась насилию со стороны собственного отца и некого друга семьи, домогавшегося ее с раннего детства. И это было далеко не самое шокирующее признание.

Грязная работа

Жизнь модели — не только показы и съемки, но и вечеринки. Причем идти на них иногда приходится, не потому что хочется, а потому что надо. Красивые девушки служат украшением любого стола, ложи спортивного матча или громкой презентации. А уж если почтить своим присутствием мероприятие соблаговолила топ-модель, считай, праздник удался.



Карен Мюлдер выходила в свет активно — в сопровождении то девушек-коллег из Elite, то и боссов агентства. Ее постоянно знакомили с высокопоставленными политиками, бизнесменами, представителями европейских монарших семейств. Одним из ее приятелей стал Альбер II Монакский, большой в ту пору ценитель модельной красоты.

Карен Мюлдер с Альбером II Монакским

Глядя на такое фото, вы вряд ли заподозрите что-то дурное. Однако во время записи той самой программы «Все говорят о…» Мюлдер сделала признание, что все годы в профессии ее постоянно насиловали мужчины — от букеров до руководителей ее агентства. Не говоря о статусных знакомых.



Сказано было буквально следующее: «Из меня хотели сделать проститутку. Меня накачивали наркотиками, меня подвергали гипнозу. И вы даже не представляете, как все это просто и как все это страшно. Модельная индустрия — конвейер девушек для состоятельных мужчин, и вывести организаторов на чистую воду не получится: связи у них везде».

Альбер с Клаудией, Наоми и Карен

Пока зрители в зале переваривали услышанное, Карен продолжала, что одним из ее насильников был Альбер Монакский, с кем она, ослепительно улыбаясь, не раз позировала на мероприятиях. Именно тогда руководство программы приняло решение не выпускать запись в эфир, угомонить героиню и на всякий случай связаться с ее родственниками.

Как все это выяснилось, спросите вы?

Через день Карен давала интервью одному из развлекательных журналов, где повторила все сказанное на шоу. Также она призналась, что несколькими днями ранее написала подробное заявление в полицию, где указала имена всех мужчин, принуждавших ее к сексу. Одним из них, помимо Альбера, был Жеральд Мари, руководитель парижского офиса Elite.

Найти и обезвредить

Дальше события развивались стремительно. В тот же день, когда Карен давала интервью журналистам, из Нидерландов в Париж прибыла Саскиа Мюлдер. Сестра отвезла Карен в закрытую психиатрическую клинику «Вилла Монсури», где топ-модель провела почти пять месяцев. Платил за лечение — и немалую сумму — тот самый Жеральд Мари из Elite.



Про него все-таки придется сказать отдельно. Несколькими годами ранее мужчина стал героем расследования телеканала BBC про изнанку модельного мира. Снятый скрытой камерой Мари предлагал 15-летней модели деньги за секс и самодовольно похвалялся, сколько девушек-новичков пройдет через его заботливые руки в этом году.

Сегодня этого достаточно, чтобы изгнать человека из профессии и покрыть позором, но тогда, в конце девяностых, Мари остался там, где и был. Конвейер продолжил работать.

Тем временем пресса атаковала семью модели и ее отца с требованием прокомментировать озвученные обвинения. Бен Мюлдер валил все на наркотики, которые, по его словам, Карен принимала все годы в бизнесе, а также на отчаяние из-за того, что дочь так и не нашла себе места в жизни, завершив карьеру. Своей семьи она так и не создала: за плечами был развод и разорванная помолвка.

Любовь и деньги

Замуж Карен Мюлдер вышла еще в 18 — за парижского фотографа Рене Бозне. Через пять лет они развелись, когда она уже стала суперзвездой, а он так и не смог до нее дотянуться. В год развода в бизнес-лаунже аэропорта «Шарль де Голль» 23-летняя Мюлдер познакомилась с Жан-Ивом Ле Фюром, бизнесменом, большим любителем женщин и в частности моделей.

Карен и Жан-Ив Ле Фюр

Официальный брак они так и не заключили, однако успели подписать немало совместных деловых документов. Заполучив в спутницы одну из самых красивых девушек своего времени, Ле Фюр решил стать ее менеджером, чтобы помочь ей (а заодно и себе) обогатиться. С его подачи Карен выпустила именную куклу, а следом и CD со своими секретами красоты и питания — разумеется, здорового.

Несколько лет спустя ее отец Бен Мюлдер признается, что Карен была одержима худобой с раннего детства, выбрасывая еду из окна и выливая молоко в домашние цветы.

Карен с куклой Карен

Совместные проекты с Ле Фюром выстрелили. Задолго до тридцатилетия Карен стала миллионершей, но не счастливой в любви женщиной. С Жан-Ивом они разошлись через четыре года, тем не менее, продолжив общаться как друзья. Бизнесмен утверждал, что не переставал о ней волноваться. Он охотно делился подробностями с прессой, потому что испытывал тягу не только к женской красоте, но и к публичности. Именно Ле Фюр в декабре 2002-го, через год после коллапса Мюлдер и ее последующей госпитализации, сообщит таблоидам еще одну новость:

Карен Мюлдер в коме после того, как наглоталась снотворных таблеток в своей парижской квартире.

Искать себя

За несколько месяцев до этого, выписавшись к лету из клиники, бывшая топ-модель заявила, что идет на поправку. Также она рассказала, что еще на лечении написала письма всем мужчинам, которых обвиняла в неподобающем поведении. Самое первое письмо, по ее словам, улетело к Альберу, и он великодушно ее простил.



Из комы она вышла на следующий день после госпитализации, и ее снова принялись лечить. Через некоторое время Карен пообещала, что чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше, и теперь уж точно не оступится. В 2004 году она записала музыкальный альбом, первый трек с которого не поднялся выше 13-й строки французского хит-парада, похоронив ее мечты о карьере певицы.

Зато осенью 2006-го года Мюлдер родила дочь Анну, так и не признавшись, кто является ее отцом.

На показе Dior меньше, чем через год после родов

Год спустя, летом 2007-го, Карен Мюлдер триумфально вернулась на подиум — по личной просьбе Джона Гальяно, который для осенне-зимнего показа решил собрать вместе всех своих давних любимиц, Линду, Наоми, Карен и других. Выглядела 37-летняя блондинка, как и прежде, феноменально. Однако уже через два года ее имя снова замелькало в таблоидах.

На этот раз она угрожала расправой своему косметологу, которая не желала продолжать колоть ей ботокс.

Сотрудница некой бьюти-клиники, чье имя не разглашалось, обратилась в полицию с заявлением, что Карен Мюлдер терроризировала ее телефонными звонками, требуя назначить очередной сеанс инъекций. Бывшая модель плакала, что не может смотреть на себя в зеркало даже ночью. Далее следовали угрозы, что, если опять последует отказ, то косметологу стоит ждать кары темных сил...



Ситуацию тогда удалось замять, не доводя до суда. С тех пор о Карен Мюлдер ничего особо не слышно. Она ведет замкнутый образ жизни, крайне редко выходя в свет. Узнать в этой женщине бывшую звезду подиумов можно с трудом.

Казалось бы, сейчас, когда в прессе что ни день — очередное разоблачение, когда со своего поста в одночасье слетел даже всемогущий Харви Вайнштейн, а грехи бывших боссов многих модельных агентств давно доказаны, можно было бы вернуться и снова рассказать свою историю. Но во времена громких заявлений Мюлдер предпочитает быть тише воды и больше не будить лихо.