«Помню, на один светский выход она собиралась 7 часов»: Лена Ленина о Наталье Ветлицкой

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой! Лена Ленина, владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной», успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка рассказала о своей дружбе с артисткой, чье возвращение на российскую сцену стало самым обсуждаемым событием последних дней, а также предложила свою версию того, почему Наталья Ветлицкая уехала из страны на целых пятнадцать лет. Без любовной драмы тут не обошлось.

Лена Ленина

Как и все причастные к гламурной тусовке, посмотрела давеча программу ставшего родным всей стране Андрюши с долгожданной Натальей Ветлицкой. По случаю ее обещанного триумфального возращения. На концертах поймем. Но камбэк этот уже оказался прекрасным примером, который должен бы закрепить в памяти народа какой-нибудь специальный орган власти, отвечающий за патриотизм. Если такой имеется. Ведь возвращение Натальи — случай показательный. И означает он, что мы все, даже самые свободные электроны своей страны, всегда возвращаемся на Родину. То ли мы без нее никто, то ли нам никак без ее жителей. Ведь на чужбине, даже в самом дорогом мраморном доме Натальи, мы всегда гастарбайтеры.

Наталья Ветлицкая

Кстати, несмотря на то, что Наташа у меня в Европе гостила, я в ее испанском доме не бывала, но уверена, что он должен быть мраморным. А все потому, что посещала ее московский.

И в память мою навсегда врезался этот подмосковный домик предыспанской наташиной эры.

Вы бы такой тоже не позабыли: площадью в три с половиной тысячи квадратных метров, раскинувшийся на паре гектаров, возвышающийся пятнадцатиметровым подпотолочным пространством гостиной в престижной части Подмосковья. Не у каждого олигарха мне доводилось видеть такой размах. Но у Натальи прекрасный вкус и особое представление о своей роли в истории.

И не потому, что на голове у нее корона с ее московский дом, а потому что она патологический перфекционист. Я помню, как на один светский выход она собиралась (!) семь часов. Визажист, парикмахер, маникюрный мастер, массажист, стилист, а также время на выбор одежды, украшений и аксессуаров, все вместе заняло семь удививших даже меня, бывалую, часов.

Другая моя звездная подружка красится всего 15 минут, а одевается, как солдат в армии. Но я ее даже называть побоюсь на фоне столь основательного подхода к этому вопросу Натальи Ветлицкой.



А диеты и прочие истязания? Наташа всегда сидела на жестком правильном питании. Поэтому роскошная фигура у нее не от природы, а от суровости характера.

Все, кто лично знаком с Натальей, знают, что она всегда и себя, и окружающих держит в ежовых рукавицах. Сурова и часто справедлива. Хотя некоторые домработницы и владелицы компаний по найму персонала складывают легенды о требовательности красавицы и текучести нежных стрессонеустойчивых кадров.

Зато Наташа всегда была щедрой. Мне, например, подарила золотую итальянскую сумочку и роскошное красное пальто Chanel.

Теперь вам понятен королевский размах стального характера?



И вот эта перфекционистка до кончиков ногтей и королевишна в своей голове и умах завороженного и влюбленного народа вдруг исчезает на пятнадцать лет из страны. Осмелюсь предположить свою версию событий. Я же, в отличие от Андрюши, не связана контрактом о запрете целого ряда тем в интервью. Иначе чем объяснить тот факт, что блистательный и опытный журналист не задал главного вопроса о причинах отъезда? А почему про мужчину всей жизни красавицу не спросил? И пусть моя версия событий будет больше похожа на сказку, но в ней, несмотря на тонкую ложь, останется толстый намек.

Итак, жила была красавица-королева. Она пела и плясала. Как умела. У нее был Принц восточных кровей и олигархического кошелька. Он был хоть и женат, но учтив и тонок в обращении, щедр на королевские дары и умел позолотить Королеве корону комплиментами.

И вдруг в их безоблачную идиллию с амброзией, нектарами и благовониями смерчем врывается то ли сексапильная, то ли сексуально озабоченная Балерина.

Восточный Принц опускается перед ней на колено и предлагает должность главной наложницы. Такой удар не каждая белолицая королева выдержит. И, несмотря на царские откупные, обида была вселенского масштаба. Но даже если и масштаба не мира, а страны, то все равно пришлось уплыть за тридевять земель, чтобы глаза никого из них не видели, даже по телевизору.

1 2 3 ... 10 Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и на сцену!

Но ничего из этого мы в программе у Андрюши не услышали. Зато увидели стильную, молодую, несмотря на 55-летний возраст, эффектно асимметрично подстриженную, слегка позабывшую некоторые русские слова и никого не простившую Королеву. Раненную и ледяную. Прекрасную и ужасную. Добро пожаловать, родная, нам тебя не хватало! И, кстати, пока тебя не было, для звезд изобрели Инстаграм, и тебе бы надо им самой заняться! Вот и пригодится твой литературный талант. Ведь талантливый человек, который гениально поет, он все сможет. Однажды я похвасталась тебе своей новой книгой, ты прочитала, оценила ее емким словом и сказала, что могла бы написать лучше. И я тебе верю! Надеюсь и жду. Уже 15 лет.