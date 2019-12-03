Как Евгений Алдонин пережил смерть экс-супруги Юлии Началовой, принял в новую семью дочь от первого брака и стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин — настоящий «герой нашего времени». Футболист выдержал все удары, которые щедро раздавала ему судьба. Он с достоинством развелся с певицей Юлией Началовой, не проронив ни одного осуждающего слова в ее адрес, вместе с ней воспитывал общую дочь Веру, тяжело переживал скоропостижный уход певицы и тепло — а как иначе может поступить настоящий мужчина? — принял наследницу в новую семью. Рассказываем, через что пришлось пройти Евгению, чтобы наконец-то стать тем, кем он всегда мечтал быть — любящим мужем и достойным отцом.

Евгений и Ольга Алдонины

Когда Евгений Алдонин познакомился с Юлией Началовой, он не мог оторвать от нее глаз — настолько прекрасной оказалась девушка, которую он иногда встречал в общих компаниях и на светских мероприятиях. Все вокруг для футболиста тут же перестало существовать. Он даже не догадывался, что через 14 лет будет женат на другой женщине, станет отцом троих детей, Началова останется ярким пятном в его биографии, а поговорить с ней он уже никогда не сможет… В новом материале Woman.ru рассказываем, почему не сложились отношения футболиста и певицы, как он встретил новую любовь после развода и пережил смерть бывшей супруги.

Евгений Алдонин, Юлия Началова и их дочь Вера

Евгений Алдонин и Юлия Началова познакомились в 2005 году. Их представил друг другу общий знакомый Дейвидас Шемберас. Алдонин в эту же секунду понял, что пропал — влюбился с первого «привет». Отношения пары развивались стремительно. «Мы летели друг к другу каждую свободную минуту! Не было никаких притирок, выстраиваний отношений. Все шло само собой. Удивительно, но чем дальше, тем больше общего между нами», — признавалась Началова. Поклонники певицы не успели оглянуться, а звезды футбола и поп-сцены уже сыграли свадьбу.

Расписались летом 2006-го, когда Юлия была уже на третьем месяце беременности. «Сделала свадебный подарок мужу», — шутила Началова, рассказывая о торжестве. Отношения с Алдониным для артистки первое время напоминали сказку. Все познается в сравнении — у Началовой до этого уже был неприятный опыт первого брака. Юлия была замужем за солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским. Певица была невероятной красавицей, однако, по мнению музыканта, недостаточно стройной. И Юля худела. Маниакально худела.

Дмитрий Ланской и Юлия Началова

Дохуделась до страшной цифры — 42 килограмма. По признанию самой Началовой, это был «настоящий кошмар». Однако только для нее. «Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду», — рассказывала об ужасах тех дней Юлия.



Как итог — врачи объявили певице, что она может навсегда забыть о детях. Началова поняла, что ее жизнь катится в никуда, и приняла два единственно верных решения: всерьез взялась за свое здоровье и ушла от Ланского. «Просто сменила замки и все. Сейчас мы не общаемся», — говорила артистка за год до своей смерти. А вот об Алдонине вспоминала с нежностью и называла его своим близким другом.

Вскоре после свадьбы у Юлии и Евгения родилась дочь Вера. Началова была абсолютно счастлива: наконец-то у нее есть любимый мужчина и ребенок, на которого она уже и не могла надеяться. Юля мечтала о большой семье, хотела еще детей — минимум двоих. Евгений был с супругой солидарен: «Чем больше детей, тем лучше. Только вторым пусть будет мальчик!»

Вера Алдонина

Однако мечтам о большой семье сбыться так и не удалось. Работа, в которую муж и жена ушли с головой после рождения ребенка, разрушила отношения когда-то счастливых супругов. Их брак продержался всего пять лет. Началова и Алдонин пару лет пытались спасти свой союз, однако ничего не вышло. Как следствие, Юлия улетела в США записывать новый альбом, а Евгений остался в России.

«Сначала мы с Женей — разные по духу люди — дополняли друг друга, а потом эта разница стала настолько очевидной, что перестала доставлять удовольствие, — признавалась Началова. — В какой-то момент мы разминулись и больше не сошлись».

СМИ предположили, что в разладе пары виноваты не только разные характеры супругов, но и другой мужчина — в Америке Началову видели в компании хоккеиста Александра Фролова. Однако Юлия отрицала, что начала встречаться со спортсменом еще во время отношений с мужем.

Юлия Началова

«Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере», — говорила певица.

После развода Евгений нашел свое счастье — спустя несколько лет избранницей футболиста стала белокурая красавица Ольга. О девушке известно крайне мало, хотя она активно ведет соцсети. Ольга чем-то даже похожа на Началову: большие глаза, такая же прическа и обворожительная улыбка. Сыграло ли это сходство роль, неизвестно. Но Евгений влюбился.

Ольга и Евгений Алдонины

В 2014-м Ольга официально стала Алдониной — пара узаконила свои отношения, а медовый месяц провела в Доминикане.

Спустя два года Ольга подарила Евгению сына Артема. Началова, которая подружилась с новой супругой своего бывшего мужа, поздравляла семью с долгожданным прибавлением. Вера тоже очень ждала появления на свет маленького брата. Девочка, к слову, была близка с Ольгой. Да и вообще они проводили вместе достаточно много времени — Вера периодически жила в доме отца. Евгений и Юлия договорились, что разделят обязанности по воспитанию дочери поровну, чтобы принимать одинаковое участие в ее жизни.

А потом беда пришла, откуда не ждали…

Еще в 2011 году Началовой диагностировали подагру — «болезнь королей». Что это такое? В организме накапливается мочевая кислота. Ее кристаллы скапливаются в тканях суставов и провоцируют воспаление, которое сопровождается сильными болями. После приступа боли на месте отека появляется большая шишка.

Юлия как-то призналась, что подагра развилась после неудачной пластической операции по увеличению груди. Импланты не прижились, началось заражение крови, которое и привело к нарушению функции почек.

«Сейчас бы я сказала: девочки не нужно ничего с собой делать. Но тогда была еще молода и не понимала всего. Я выросла во времена кукол Барби. Все девочки хотели быть похожи на них. Сейчас я понимаю, что хочу жить, хочу работать. Не жалею себя. Если бы я обратилась к себе маленькой, я бы сказала: ты с самого детства знала свое предназначение, продолжай дарить людям радость. И береги свое здоровье», — говорила исполнительница.

Началова мечтала, что справится со злополучной болезнью. «Я хочу пожелать себе здоровья, это самое главное. У меня столько планов! Я хочу работать, увидеть внуков, правнуков», — говорила звезда на шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Этому сбыться было не суждено…

Весной 2019-го стало известно, что Юлия обратилась в клинику за медицинской помощью. Директор девушки Анна Исаева рассказала, что все началось с банальной натертости на ноге. Началова не обратила на проблему особого внимания и заливала травму лидокаином, чтобы снять боль. Однако злополучная подагра обострилась и дала резкий скачок сахара в крови.

Нога не заживала, Юле становилось хуже, организм не мог справиться с болезнью. Все усугублял диабет, который диагностировали артистке за несколько месяцев до госпитализации, и развившаяся гангрена. Звезду ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Некоторые СМИ заявляли, что Началовой ампутировали ногу, однако позже отец Юлии Виктор Началов опроверг эту информацию.

Все закончилось 16 марта. Юлия Началова умерла, так и не придя в сознание…

Поклонники, коллеги и близкие люди певицы были в шоке — такого не ждал никто. Особенно тяжело, конечно, пришлось Вере Алдониной — ей было всего 12 лет.

Сказать Вере о том, что мамы не стало, пришлось отцу. «Это для нее большая боль и утрата. Верочка уехала с одноклассниками. Я встречал ее в аэропорту вчера. Вернувшись, она была в приподнятом настроении… Мне было, конечно, очень тяжело. Мы сели в машину, и я сказал, что, к сожалению, у меня тяжелая новость для тебя. Мамы с нами больше нет. Вера даже не поняла, почему, от чего…» — рассказывал Евгений Алдонин в интервью программе «Пусть говорят».

Юлию похоронили 21 марта. Попрощаться с артисткой Алдонин пришел вместе с женой Ольгой, Верой и своей мамой.

Первое время после смерти Юлии ее дочь жила с бабушкой и дедушкой. Девочка и так проводила с ними очень много времени, да и школа, в которую ходила старшая дочь Алдонина, находилась совсем рядом с их домом, так что это решение Веры казалось очень логичным. Отец полностью поддержал дочь, которая тяжело переносила смерть мамы и плакала по ночам, однако отметил, что будет очень рад, если она все же переедет в его квартиру.

В конце мая Евгений все же забрал дочь в свою семью. Объяснять причину переезда Веры журналистам Алдонин не стал, так что неизвестно, сама ли девочка приняла решение переехать к отцу, или же футболист уговорил ее стать постоянной частью его жизни.

Ольга Алдонина тепло приняла дочь супруга от первого брака и окружила Веру заботой, которой так не хватало после смерти мамы. Девочка снова вспомнила, что такое семья. А спустя несколько месяцев стало известно — и этого никто не ждал — что Евгений Алдонин стал многодетным отцом.

Ольга, мастерски скрывавшая беременность и не публиковавшая в соцсетях фотографии с округлившимся животом, родила супругу дочь. Девочку, которая появилась на свет 23 ноября, счастливые родители назвали Анжеликой. «Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Спасибо большое за ваше поздравление!» — сказал Евгений журналистам.

Футболист и его избранница с головой погрузились в заботу о новорожденной девочке и изредка делятся милыми фотографиями с семейных прогулок и прошедшего 1 декабря дня рождения Веры. «Сегодня старшенькой 13! Верочка, мы тебя очень любим!» — трогательно поздравил Евгений дочь в Инстаграме.

1 2 3 ... 13 Юлия Началова и Евгений Алдонин развелись в 2011 году

Семья по-прежнему пытается пережить утрату близкого и родного человека, и лишь Вера знает, как трудно ей приходится без любимой мамы, которая ушла так неожиданно и так скоропостижно. Ольга Алдонина — настоящий пример того, как должна выглядеть поддержка и забота, ведь немногие женщины могут принять в свой дом ребенка супруга от предыдущего брака.