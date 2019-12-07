Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дочь Любови Успенской снова получила травму

В сентябре прошлого года дочь Любови Успенской Татьяна неудачно упала с велосипеда и повредила челюсть. После этого девушка долгое время лежала в больнице. На днях стало известно, что наследница певицы получила новую травму. 
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Осень 2018 года выдалась не самой удачной для Любови Успенской и ее дочери. Татьяна Плаксина упала с велосипеда, сломав челюсть и лишившись пяти зубов.

Долгое время девушка проходила реабилитацию в больнице, а на ее лечение звездная мама потратила около семи миллионов рублей.

На днях стало известно, что 30-летняя Плаксина получила новую травму — на этот раз руки. Татьяна опубликовала фото, на котором позирует с перебинтованной левой рукой. Об этом написал «СтарХит».

На многочисленный вопросы подписчиков наследница Успенской ответила, что неосторожно открывала краски ножом и он соскочил.
  • Любовь Успенская
    1 2 3 ...10
    В прошлом году дочь Любови Успенской получила серьезные травмы, упав с велосипеда в Коста-Рике
    Смотреть галерею

Впрочем, через несколько часов девушка решила удалить снимок из Инстаграма, однако пользователи успели пожелать ей скорейшего выздоровления. 

Перейти к обсуждению 3


07 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @pacha_tati, @uspenskayalubov_official/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Любовь Успенская

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я не понимаю, в чем феномен Успенской, почему так популярна и её называют красавицей, а уж её дочь, вообще отдельная тема, скорее всего у неё проблемы с запрещёнными препаратами

  • не наливайте девке-а то она падает.травмирует себя)))))))неадекват))))))))))))

  • Думаю,скорее с головой проблемы..(

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.