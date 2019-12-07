Дочь Любови Успенской снова получила травму

В сентябре прошлого года дочь Любови Успенской Татьяна неудачно упала с велосипеда и повредила челюсть. После этого девушка долгое время лежала в больнице. На днях стало известно, что наследница певицы получила новую травму.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Осень 2018 года выдалась не самой удачной для Любови Успенской и ее дочери. Татьяна Плаксина упала с велосипеда, сломав челюсть и лишившись пяти зубов.

Долгое время девушка проходила реабилитацию в больнице, а на ее лечение звездная мама потратила около семи миллионов рублей.

На днях стало известно, что 30-летняя Плаксина получила новую травму — на этот раз руки. Татьяна опубликовала фото, на котором позирует с перебинтованной левой рукой. Об этом написал «СтарХит».

На многочисленный вопросы подписчиков наследница Успенской ответила, что неосторожно открывала краски ножом и он соскочил.

1 2 3 ... 10 В прошлом году дочь Любови Успенской получила серьезные травмы, упав с велосипеда в Коста-Рике

Впрочем, через несколько часов девушка решила удалить снимок из Инстаграма, однако пользователи успели пожелать ей скорейшего выздоровления.