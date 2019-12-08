Красавица-жена Евгения Алдонина впервые вышла в свет после родов

23 ноября в семье Евгения и Ольги Алдониных случилось пополнение — на свет появилась девочка, которую назвали Анжеликой. Через две недели после родов супруга футболиста посетила светское мероприятие.

Евгений и Ольга Алдонины с детьми

В последнее время супругам Алдониным было не до светских мероприятий. Однако 7 декабря Евгений и Ольга появились на публике. Поводом послужила новогодняя елка журнала Tatler, куда они пришли вместе с детьми — дочкой Верой и сыном Артемом.

Это был первый выход Ольги в свет после родов — 23 ноября она стала мамой Анжелики.

Супруга футболиста выбрала черное миди-платье свободного кроя. Весь вечер избранница спортсмена публиковала инстаграм-истории, одну из которых подписала «Отпустили на два часа».

1 2 3 ... 9 Недавно Евгений Алдонин стал многодетным отцом — 23 ноября его супруга Ольга родила дочь

Стоит заметить, что Ольга достаточно быстро пришла в форму и отлично выглядела! Супруга Евгения весело проводила время со старшими детьми: 13-летней Верой от первого брака футболиста и 3-летним сыном Артемом.