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23-летняя дочь Мадонны приняла участие в оргии ради искусства

На днях во Флориде состоялось одно из самых необычных фэшн-шоу. Вместе с несколькими десятками людей Лурдес Леон имитировала оргию в рамках арт-перфоманса. 
Лурдес Леон
Лурдес Леон

7 декабря в Майами модный бренд Desigual организовал шоу, в котором приняла участие 23-летняя Лурдес Леон. Интересно, звездная мама в курсе, чем занималась ее дочь? 

Перфоманс Love different начался как обычное дефиле, участники которого танцевали на подиуме. Последней вышла дочь Мадонны, появившись на подиуме в ярком платье с высокими разрезами и глубоким декольте. Девушка исполнила несколько движений и присоединилась к другим моделям. 

И тут началось... 30 участников перфоманса начали раздеваться, целоваться и вскоре слились в одну массу тел.

«Love different — спектакль, созданный Карлотой Герреро для демонстрации самых знаковых произведений Desigual 2020. В этом представлении каталонский художник затрагивает самый основной и универсальный акт любви: поцелуй», — пояснили организаторы шоу.

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08 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lourdesleon.ciccone, @desigual/Instagram
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Лурдес Леон

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