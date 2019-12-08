23-летняя дочь Мадонны приняла участие в оргии ради искусства

На днях во Флориде состоялось одно из самых необычных фэшн-шоу. Вместе с несколькими десятками людей Лурдес Леон имитировала оргию в рамках арт-перфоманса.

Лурдес Леон

7 декабря в Майами модный бренд Desigual организовал шоу, в котором приняла участие 23-летняя Лурдес Леон. Интересно, звездная мама в курсе, чем занималась ее дочь?



Перфоманс Love different начался как обычное дефиле, участники которого танцевали на подиуме. Последней вышла дочь Мадонны, появившись на подиуме в ярком платье с высокими разрезами и глубоким декольте. Девушка исполнила несколько движений и присоединилась к другим моделям.



И тут началось... 30 участников перфоманса начали раздеваться, целоваться и вскоре слились в одну массу тел.

1 2 3 ... 9 Лурдес Леон не любит быть в центре внимания, но всегда его привлекает

«Love different — спектакль, созданный Карлотой Герреро для демонстрации самых знаковых произведений Desigual 2020. В этом представлении каталонский художник затрагивает самый основной и универсальный акт любви: поцелуй», — пояснили организаторы шоу.