Любовь Толкалина опровергла слухи о романе с женатым музыкантом и представила своего мужчину

Уже долгое время поклонники Любови Толкалиной пытаются разобраться, с кем же она счастлива вот уже четыре года. Сама актриса долго молчала, но недавно все же решилась приоткрыть завесу тайны.
Толкалина поделилась совместным снимком со своим кавалером, но фото оказалось нечетким. Фолловеры решили, что рядом с ней позировал женатый и имеющий ребенка музыкант Брайан Финнеган, однако вскоре эту информацию опровергла дочь Любови Мария Кончаловская.
8 декабря знаменитость решила окончательно расставить все точки над i и поделилась новым фото с избранником. «Мы тут хохочем в голос... Мой друг Саймон Басс и Брайн Финнеган — два совершенно не похожих друг на друга человека... и живут вообще-то в разных странах», — наконец-то заявила Любовь.
Также знаменитость попросила уважительно относиться к ее личной жизни и не выдавать ложные факты. «Хватит писать клевету, лжесвидетельства и гадости, напишите лучше о моем театре ''Собор'' и о грядущей премьере ''Снежная Королева''», — заявила Толкалина.