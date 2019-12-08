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Любовь Толкалина опровергла слухи о романе с женатым музыкантом и представила своего мужчину

Уже долгое время ходят слухи о предполагаемом избраннике Любови Толкалиной. До недавнего момента все думали, что звезда закрутила роман с женатым Брайаном Финнеганом, однако на днях актриса опровергла эти домыслы.
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина

Уже долгое время поклонники Любови Толкалиной пытаются разобраться, с кем же она счастлива вот уже четыре года. Сама актриса долго молчала, но недавно все же решилась приоткрыть завесу тайны.

Толкалина поделилась совместным снимком со своим кавалером, но фото оказалось нечетким. Фолловеры решили, что рядом с ней позировал женатый и имеющий ребенка музыкант Брайан Финнеган, однако вскоре эту информацию опровергла дочь Любови Мария Кончаловская. 

Мария Кончаловская и Любовь Толкалина
Мария Кончаловская и Любовь Толкалина

8 декабря знаменитость решила окончательно расставить все точки над i и поделилась новым фото с избранником. «Мы тут хохочем в голос... Мой друг Саймон Басс и Брайн Финнеган — два совершенно не похожих друг на друга человека... и живут вообще-то в разных странах», — наконец-то заявила Любовь. 

Она призналась, что у Басса все же есть наследники. «У Саймона взрослые дети, они живут в разных странах», — честно сообщила актриса. 

Также знаменитость попросила уважительно относиться к ее личной жизни и не выдавать ложные факты. «Хватит писать клевету, лжесвидетельства и гадости, напишите лучше о моем театре ''Собор'' и о грядущей премьере ''Снежная Королева''», — заявила Толкалина. 

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08 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @tolkalinaliuba, @welcometomaria/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Любовь Толкалина

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