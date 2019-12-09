Как сын и отец: Александр Цекало проводит время с младшим братом своей молодой жены

Дети Александра Цекало довольно близко общаются с его новой супругой Дариной Эрвин. Как оказалось, мужчина тоже очень дружен с семьей своей избранницы.

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились чуть меньше года назад. Продюсер уже давно познакомил 10-летнюю дочь Сашу и 7-летнего сына Мишу с новой супругой — дети даже приезжали в гости к отцу и Дарине на летние каникулы.

Тогда Эрвин выкладывала в свой микроблог много кадров, сделанных во время прогулок с ребятами.

Также девушка иногда публикует фото мальчика, сильно похожего на нее. Сначала фолловеры думали, что у Дарины есть сын. Но оказалось, что ребенка зовут Диар, и он — младший брат художницы.

Александр Цекало с братом жены

9 декабря молодая женщина выставила в соцсети фотографии, на которых запечатлен ее супруг и маленький брат.

Сейчас Цекало и Эрвин отдыхают в Нью-Йорке, куда приехали встретиться с семьей девушки — на днях у мамы Дарины был день рождения.

У Александра получилось довольно быстро найти общий язык с малышом Диаром. Продюсер гулял вместе с мальчиком, ужинал в ресторане, а также играл в игрушки.

1 2 3 ... 10 Мало кто знает, но у Дарины Эрвин есть младший брат

На снимках Цекало выглядит очень веселым, заинтересованным в общении с ребенком и счастливым.