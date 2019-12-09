Как сын и отец: Александр Цекало проводит время с младшим братом своей молодой жены

Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились чуть меньше года назад. Продюсер уже давно познакомил 10-летнюю дочь Сашу и 7-летнего сына Мишу с новой супругой — дети даже приезжали в гости к отцу и Дарине на летние каникулы.
Также девушка иногда публикует фото мальчика, сильно похожего на нее. Сначала фолловеры думали, что у Дарины есть сын. Но оказалось, что ребенка зовут Диар, и он — младший брат художницы.
9 декабря молодая женщина выставила в соцсети фотографии, на которых запечатлен ее супруг и маленький брат.
У Александра получилось довольно быстро найти общий язык с малышом Диаром. Продюсер гулял вместе с мальчиком, ужинал в ресторане, а также играл в игрушки.
На снимках Цекало выглядит очень веселым, заинтересованным в общении с ребенком и счастливым.