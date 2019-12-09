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Как сын и отец: Александр Цекало проводит время с младшим братом своей молодой жены

Дети Александра Цекало довольно близко общаются с его новой супругой Дариной Эрвин. Как оказалось, мужчина тоже очень дружен с семьей своей избранницы. 
Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились чуть меньше года назад. Продюсер уже давно познакомил 10-летнюю дочь Сашу и 7-летнего сына Мишу с новой супругой — дети даже приезжали в гости к отцу и Дарине на летние каникулы. 

Тогда Эрвин выкладывала в свой микроблог много кадров, сделанных во время прогулок с ребятами. 

Также девушка иногда публикует фото мальчика, сильно похожего на нее. Сначала фолловеры думали, что у Дарины есть сын. Но оказалось, что ребенка зовут Диар, и он — младший брат художницы. 

Александр Цекало
 Александр Цекало с братом жены

9 декабря молодая женщина выставила в соцсети фотографии, на которых запечатлен ее супруг и маленький брат. 

Сейчас Цекало и Эрвин отдыхают в Нью-Йорке, куда приехали встретиться с семьей девушки — на днях у мамы Дарины был день рождения. 

У Александра получилось довольно быстро найти общий язык с малышом Диаром. Продюсер гулял вместе с мальчиком, ужинал в ресторане, а также играл в игрушки. 

На снимках Цекало выглядит очень веселым, заинтересованным в общении с ребенком и счастливым.

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09 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @darina.ervin, @highlights/Instagram
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Александр Цекало

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